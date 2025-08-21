Tesla adapte le Model YL pour les grandes familles avec une version 6 places

Si vous croyez avoir tout vu de la Tesla Model YL, détrompez-vous, une version long wheelbase spécialement conçue pour la Chine compte 6 places, des sièges capitonnés et même un troisième rang orienté vers l’avant.

De quoi transporter famille, amis… et peut-être même le chien ! Avec 7 pouces de plus et une touche de luxe en plus, Tesla mise sur l’espace pour séduire les grandes tribus. Dommage qu’elle ne soit pas prévue en Europe… pour l’instant !

Tesla dévoile le Model Y L : six places et 7 pouces de séduction en plus !

Alors que les versions longues berlines et SUV sont populaires sur le marché chinois, Tesla a enfin sauté le pas avec le Model YL. C’est un crossover électrique rallongé de 7 pouces (18 cm) et doté de six places, dont des sièges baquet dans la seconde rangée.

C’est là une réponse tardive mais stratégique à une demande locale bien ancrée en Chine. En effet, l’espace arrière est synonyme de prestige et de confort. Comme en témoignent les Audi A4L, BMW Série 5 L ou encore Mercedes Classe E allongées qui fleurissent depuis des décennies sur le territoire chinois.

Un mini-MPV pour séduire les familles chinoises

Ensuite, avec son troisième rang de sièges orientés vers l’avant et son habitacle redessiné, le Model Y L se positionne comme un MPV compact luxueux. C’est un segment très prisé en Chine. Tesla mise donc sur ce véhicule pour contrer la concurrence.

Celle-ci est agressive étant donné les marques locales comme Xiaomi, qui a récemment lancé le YU7, un rival direct du Model Y. Pourtant, certains s’interrogent. Pourquoi avoir attendu 2025 pour adapter un modèle aux préférences locales, alors que Tesla dispose d’une usine à Shanghai depuis 2019 ? Mystère.

Six places, un spoiler et des écrans plus grands

Le Model Y L de 6 places ne se contente pas d’être plus long. Il offre 89,6 pieds cubes de stockage (soit 14 de plus que le Model Y standard), un écran tactile de 16 pouces (contre 15,4 auparavant), des sièges arrière ventilés et chauffants, et même un spoiler intégré.

Avec une autonomie annoncée de 751 km (norme CLTC) et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, il conserve les performances typiques de Tesla. Seul bémol, son poids est de 96 kg.

Pourquoi les États-Unis devront patienter avant de le voir chez eux ?

Si la version longue est déjà commandable en Chine pour 339 000 yuans (environ 47 200 $), Tesla n’envisage pas de la commercialiser aux États-Unis. La raison ? Des coûts de production supplémentaires liés à l’adaptation des chaînes d’assemblage locales.

Sinon, il y a aussi un souci stratégique de réduction des options plutôt que de diversification. Dommage pour les familles américaines qui y auraient vu une alternative au Model X, bien plus cher.

Une manœuvre incertaine face à la concurrence chinoise

Enfin, avec le Model Y L de 6 places, Tesla tente d’enrayer son érosion de parts de marché en Chine, où les constructeurs locaux proposent des SUV électriques familiaux à prix agressifs. Mais avec seulement 3 500 $ de supplément par rapport au Model Y standard, cette version suffira-t-elle à séduire ? Rendez-vous en septembre 2025 pour en savoir plus, lorsque les premières livraisons débuteront. En attendant, l’Amérique et l’Europe regarderont de loin… et rêve d’un futur plus spacieux.

