Mazda entre dans la course en dévoilant le concurrent direct de la Tesla Model Y

Un nouveau concurrent de la Tesla Model Y va bientôt pointer le bout de son nez : l’EZ-60 de Mazda, aussi appelé CX-6e.

Mazda se lance à l’assaut du marché des SUV électriques avec l’EZ-60, un concurrent pour la Tesla Model Y. C’est un véhicule au design audacieux et aux technologies de pointe. La marque prévoit en outre de le présenter en grande pompe au Salon de Shanghai. Découvrons ensemble les spécificités de ce nouveau challenger.

Mazda joue l’originalité avec ce concurrent de la Tesla Model Y

L’EZ-60 se distingue par son design élégant et dynamique. Il reprend d’ailleurs les codes stylistiques de la nouvelle génération Mazda. On retrouve une calandre pleine illuminée, des phares effilés et une ligne de toit fuyante. Ces détails lui confèrent une allure sportive et moderne. Ce SUV électrique de Mazda, nouveau concurrent de la Tesla Model Y, s’inspire par ailleurs du concept Arata. On voit cela aux lignes acérées et aux détails soignés du SUV électrique.

Sous le capot, l’EZ-60 devrait proposer des motorisations électriques performantes. Le véhicule devrait également avoir une autonomie généreuse pour rassurer les conducteurs. Pour le moment, on n’en sait pas plus sur les détails techniques du concurrent de la Tesla Model Y par Mazda. Cela dit, des rumeurs évoquent une batterie de grande capacité et une recharge rapide. Il pourra ainsi rivaliser avec la voiture électrique de Tesla sur ce terrain.

Une collaboration stratégique avec Changan

Pour développer l’EZ-60, Mazda s’est associé au constructeur chinois Changan. D’ailleurs, les deux partagent déjà une coentreprise. Avec cette union, Mazda bénéficie de l’expertise de Changan en matière de véhicules électriques et de technologies de batteries. Notez en passant que Mazda a construit ce concurrent de la Tesla Model Y sur la plateforme EPA1 de Changan. Cette dernière supporte différentes motorisations, dont l’électrique et l’hybride rechargeable.

Grâce à cette stratégie, Mazda parvient à réduire les coûts de développement et de production. Le constructeur accélère également son offensive sur le marché des voitures électriques. Ils vendront en outre l’EZ-60 en Chine, mais aussi sur d’autres marchés. Le concurrent de la Tesla Model Y conçu par Mazda sera par exemple disponible en Europe, sous le nom de CX-6e.

