Hyundai Nexo, le SUV écologique par excellence !

Si vous voulez vous offrir un SUV écologique, la voiture à hydrogène Hyundai Nexo vous intéressera certainement.

Le Hyundai Nexo fait partie des SUV les plus écologiques et innovants du marché. Il associe design moderne, respect de l’environnement et technologies futuristes. Ce faisant, il représente un pas important vers une mobilité durable. Je vous en dit plus sur ce véhicule, son autonomie ainsi que son impact sur l’environnement.

Le Nexo de Hyundai, un SUV écologique à hydrogène

Ce modèle est unique en son genre. Il utilise en fait une pile à combustible à hydrogène pour créer une énergie propre. Hyundai explique que cette technologie transforme l’hydrogène en électricité. Il ne rejette alors dans l’atmosphère que de la vapeur d’eau. Le Hyundai Nexo est donc à la fois une prouesse écologique et une révolution technique.

La nouvelle version de cette voiture à hydrogène est, par ailleurs, prévue pour cette année. Elle vient avec des améliorations considérables, dont une autonomie portée à 800 km. Comptez également une pile à combustible de troisième génération. Elle se veut plus performante et plus compacte.

En matière de design, le SUV Hyundai Nexo a de quoi séduire. De fait, il arbore des lignes épurées et modernes inspirées des derniers SUV de la marque. L’intérieur regorge en outre de technologies. On y retrouve par exemple une interface utilisateur intuitive et des matériaux durables comme des garnitures en cuir vegan. Il bénéficie aussi d’un format SUV et d’équipements haut de gamme (caméra 360°, chargeur sans fil et système audio Krell). Il s’adapte aux trajets quotidiens et aux escapades plus longues.

Une réponse à la mobilité responsable

En plus d’être innovant, ce véhicule est également une réponse aux préoccupations environnementales croissantes. Le SUV écologique Nexo serait en fait capable d’assainir l’air lorsqu’il roule. En une heure de conduite, il filtre effectivement jusqu’à 26,9 kg d’air, équivalent à la respiration quotidienne de deux adultes. Son autonomie est, en outre, supérieure à celle de nombreux véhicules électriques. Il profite aussi d’une recharge rapide d’environ 5 minutes.

Qu’en est-il du prix du SUV écologique Hyundai Nexo ? Et bien, il se positionne dans une catégorie premium (environ 80 000 euros en France). Cela dit, le Nexo s’adresse aux consommateurs avant-gardistes à la recherche d’une solution de mobilité durable. Si vous cherchez une solution de transport écologique et futuriste, je suis sûre que ce SUV vous plaira.

The all-new NEXO commands attention at the 2025 Seoul Mobility Show — with ‘Art of Steel’ design and enhanced interior comfort.#Hyundai #NEXO #FCEV #SeoulMobilityShow pic.twitter.com/ldrhW7D4zw — Hyundai Motor Group (@HMGnewsroom) April 4, 2025

