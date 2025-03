Un pas vers l’avenir : La recharge sans fil des véhicules électriques présentée à Osaka !

L’Exposition universelle d’Osaka-Kansai 2025 sera le théâtre d’une innovation technologique sans précédent. Je parle bien sûr de la recharge sans fil des véhicules électriques en mouvement. Cette avancée, testée pour la première fois au Japon, s’apprête à transformer le paysage des transports urbains.

Une recharge sans fil pour les véhicules électriques

Le système de recharge sans fil repose sur la résonance magnétique. Celle-ci contribue à transférer de l’énergie entre des bobines intégrées dans la chaussée et des récepteurs installés sur les véhicules. Depuis février 2025, ils ont placé 20 blocs préfabriqués sur une portion de 100 m à l’ouest du site de l’Expo. On a également un supplément installé à l’arrêt de bus de l’est. Chacun de ces 20 blocs contient en outre deux bobines de 15 kW.

L’Expo deviendra ainsi un laboratoire grandeur nature pour cette technologie de recharge sans fil de véhicules électriques. Cela est rendu possible grâce à une collaboration entre Daihen, Kansai Electric Power, Obayashi Corporation et Osaka Metro. Ce test impliquera six bus électriques fournis par EV Motors Japan. L’objectif sera de démontrer la fiabilité et l’efficacité de cette recharge en mouvement. Ils évalueront aussi la durée de vie des équipements et les ajustements réglementaires requis pour une adoption massive.

Un pas de géant pour les transports urbains

Daihen ne s’arrête pas à cette démonstration temporaire sur la recharge sans fil de véhicules électriques. Suite à l’Expo, ils devraient réaliser des tests similaires sur des autoroutes japonaises. Ils le feront d’ailleurs sous la supervision de NEXCO East Japan. L’entreprise a également dévoilé la création du EV Wireless Power Supply Consortium en 2024. Elle a rassemblé universités, industries et pouvoirs publics pour accélérer l’adoption de cette technologie.

Bien sûr, d’autres initiatives similaires de recharge sans fil de véhicules électriques existent dans le monde. Citons comme exemple les tests qu’a menés l’entreprise israélienne Electreon en Europe. On peut aussi compter le projet de recharge sans fil de Tesla. Cela dit, aucun projet n’a encore atteint un stade d’exploitation commerciale. En validant cette technologie en conditions réelles, Daihen et ses partenaires pourraient bien faire basculer l’industrie vers un avenir sans bornes de recharge statiques.

