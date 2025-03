Hyundai Inster : Le SUV électrique qui doit sauver la marque !

Hyundai lance l’Inster, un SUV urbain électrique conçu pour répondre aux besoins de la mobilité moderne. Ce modèle 100 % électrique, qui succède au Casper, offre une autonomie adaptée aux trajets quotidiens. Hyundai mise sur un véhicule abordable, polyvalent et bien équipé pour se distinguer dans le segment des petits SUV électriques.

Le Hyundai Inster, un SUV urbain taillé pour l’électrique

Ce véhicule est une des voitures les plus attendues en 2025 et se présente comme un SUV aux dimensions réduites. Il se révèle parfait pour naviguer en ville tout en offrant une habitabilité optimisée. Avec ses 3,82 m de long, il affiche une taille similaire à celle du Fiat 500e. Cela dit, il propose un espace intérieur plus généreux.

Le Hyundai Inster sera en outre disponible en deux configurations. La première disposera d’une batterie de 42 kWh et offrira une puissance de 97 CV. Quant à la seconde, elle s’équipera d’une batterie plus grande de 49 kWh associée à un moteur de 115 CV. L’autonomie de l’auto varie de 327 à 370 km selon la version. Elle se place ainsi parmi les meilleurs de sa catégorie pour une utilisation quotidienne.

La recharge rapide est un autre point fort du Hyundai Inster. Grâce à une puissance de charge qui va jusqu’à 120 kW, on peut récupérer 100 km d’autonomie en seulement 12 minutes. Un atout de taille pour ceux qui souhaitent limiter leur temps d’arrêt lors des longs trajets. Hyundai mise également sur une expérience de conduite agréable, avec un comportement routier dynamique et des technologies embarquées modernes.

Un design moderne et des équipements convaincants

Le design du Hyundai Inster s’inspire de la gamme Ioniq avec des lignes épurées et une signature lumineuse distinctive. L’intérieur, bien pensé, offre en outre une modularité appréciable. Sa capacité de chargement de 280 L peut d’ailleurs atteindre 1 059 L une fois les sièges arrière rabattus. Cette flexibilité permet de répondre aux besoins des citadins. Elle ravira surtout les familles qui recherchent un véhicule compact sans faire de compromis sur le volume de stockage.

Hyundai commercialisera l’Inster en plusieurs finitions. Cela va de la version Klass d’entrée de gamme à des déclinaisons plus haut de gamme comme les finitions Maxx et Tecno. Le constructeur annonce par ailleurs un prix de départ qui tourne autour de 22 780 euros. Cela en fait une option particulièrement compétitive sur le marché des petits SUV électriques. Avec sa tarification agressive et une fiche technique solide, Hyundai vise à séduire un large public et renforcer sa position dans l’électrification urbaine.

Premiers tours de roues en Hyundai Inster : étonnamment c’est assez spacieux à l’intérieur et plutôt confortable en ville (on a fait 5km à peine) pic.twitter.com/lUGVgSQNVa — Hoonited 🇺🇦 (@hoonited) January 25, 2025

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn