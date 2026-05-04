BMW rend son capot animé ! Comment la technologie E-Ink va révolutionner le design automobile

BMW présente la technologie E-Ink sur l’iX3 Flow Edition. Le constructeur affirme qu’elle est prête pour la production de série.

Au salon Auto China 2026, la nouvelle BMW iX3 Flow Edition révolutionne le design automobile avec sa technologie E-Ink. Ce film dynamique appliqué sur le capot affiche des animations variées pour personnaliser sa voiture de manière inédite. Selon le géant allemand, ce système est désormais abouti et prêt pour la production en série.

Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, le capot de l’iX3 Flow Edition n’embarque pas d’écran intégré. BMW utilise un film spécial appliqué sur la surface du capot. Ce film contient des millions de microcapsules renfermant des pigments noirs et blancs chargés électriquement.

Quand un signal électrique traverse le film, ces pigments se déplacent. Les pigments blancs montent ou descendent selon la commande. Cela crée alors des zones claires, sombres ou des nuances de gris. Voilà comment marche la technologie E-Ink qu’a développée BMW.

C’est en fait exactement le même principe que celui des liseuses électroniques. Des millions de personnes utilisent d’ailleurs ces dernières quotidiennement. BMW l’a simplement adaptée à l’échelle d’un capot automobile. Le constructeur a ainsi assuré son intégration parfaite dans la carrosserie de l’iX3.

Quelles animations sont disponibles et jusqu’où va la personnalisation ?

Pour cette première itération sur l’iX3 Flow Edition, BMW propose huit différentes animations. C’est ce que rapporte le communiqué de presse de BMW. Toutes représentent des bâtiments chinois emblématiques. C’est un choix cohérent avec la présentation au salon Auto China 2026. D’autant plus que BMW revendique la symbolique de modernité et de progrès avec sa technologie E-Ink.

Ces huit motifs constituent donc le point de départ, pas le plafond. BMW laisse entendre qu’ils pourraient ajouter d’autres animations plus tard. C’est précisément là que la promesse d’hyper-personnalisation devient concrète. La marque veut proposer une carrosserie dont l’apparence peut évoluer selon les goûts du conducteur et l’occasion. Ou même, selon les mises à jour logicielles futures.

Durabilité, prix et lancement de la technologie E-Ink de BMW

BMW n’a donné aucun détail sur la résistance du film E-Ink aux gravillons et aux lavages automatiques. On ne sait pas non plus s’il dure face aux intempéries et aux réparations après impact. Ce sont pourtant des questions pratiques incontournables pour une technologie destinée à la production de série.

BMW’s iX3 Flow Edition uses E Ink Prism to animate its hood, with eight designs including one that has outlines of iconic Chinese landmarks. #bmw #eink #technology #technews pic.twitter.com/zXawmZ7ksG — Digital Trends (@DigitalTrends) April 27, 2026

Le constructeur n’a, par ailleurs, annoncé ni prix ni fenêtre de lancement commercial. La technologie E-Ink de BMW est certes prête pour la production, mais pas disponible chez le concessionnaire demain. Pour ceux qui voient dans cette technologie l’avenir de la personnalisation, l’attente de ces réponses est la prochaine étape décisive.

La carrosserie dynamique va-t-elle s’imposer dans toute l’industrie ?

Porsche travaillerait sur des films et revêtements intelligents capables de faire apparaître ou disparaître des éléments visuels. Ou encore, de les faire réagir selon le mode de conduite et le niveau de charge. Toyota a de son côté déposé des brevets pour des peintures pour voitures modifiables. L’approche est toutefois différente : des revêtements réactifs à la chaleur ou à la lumière plutôt qu’à des signaux électriques.

On a donc trois grands constructeurs avec trois approches distinctes, mais une direction commune. La carrosserie statique et définitive est en train de céder la place à une surface vivante, adaptable, personnalisable. BMW a simplement été le premier à monter sur scène avec sa terchnologie E-Ink déclarée prête.

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