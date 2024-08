Découvrez la peinture révolutionnaire qui booste les performances des voitures électriques !

Cela peut sembler un peu tirer par les cheveux, mais une peinture spéciale pour voiture électrique permet d'améliorer ses performances. C'est une invention du groupe Nissan.

Cette technologie permet non seulement d'embellir votre véhicule électrique mais cela lui donne des supers pouvoirs inédits. Voici de quoi il retourne.

Une innovation qui pourrait bien changer la donne pour l'industrie automobile électrique

C'est en s'associant à Radi-Cool que le groupe japonais Nissan a eu l'idée de créer une peinture spécifique pour voiture électrique. Il s'agit d'une peinture rafraîchissante constituée de composés high-tech.

En effet, cette entreprise est experte en refroidissement par rayonnement, ce qui a été essentiel dans le processus de création du revêtement dont il est question. Il faut en fait assembler des matériaux composites synthétiques aux propriétés uniques et exceptionnelles pour former cette peinture.

Il est impossible de trouver cette teinte dans la nature. C'est une conception humaine. Et cette technologie permet effectivement d'améliorer le confort de conduite en étant dans les véhicules électriques qui sont peints avec celle-ci.

Une peinture high-tech très rafraîchissante

Après de premiers tests, la peinture pour voiture électrique a produit les résultats escomptés. Il s'avère que la température sur les surfaces extérieures a été réduite de 12°C et on a constaté une diminution de 5°C à l'intérieur du véhicule. Les tests ont été réalisés sur une Nissan NV100, appartenant à All Nippon Airways (ANA).

En condition réelle, cette peinture peut donc véritablement changer la donne pour garder votre voiture au frais. De plus, il est à noter que ces conclusions ont été obtenues après une exposition prolongée au soleil. Ce qui démontre la puissance de cette peinture dans des conditions estivales intenses.

Un anti-climatisation efficace

En réduisant la température intérieure d'un véhicule, le conducteur n'a pas à mettre la climatisation en marche. D'où l'intérêt de cette peinture. Il faut bien dire que l'activation de la climatisation réduit sensiblement l'autonomie d'une voiture. C'est comme quand vous activez le mode AOD sur une smartwatch.

La peinture spéciale pour voiture électrique est composée de particules qui réfléchissent les rayons proches de l'infrarouge et de particules qui créent des ondes électromagnétiques. Ensemble, réduisent vraiment le transfert de chaleur aux surfaces du véhicule.

Une peinture pour voiture électrique qui a demandé un long processus de développement

La création de cette peinture innovante pour voiture électrique n'a pas été un long fleuve tranquille. C'est depuis 2021que les ingénieurs de Nissan planchent dessus. Ils ont testé plus de 100 échantillons différents. Mais ce n'est que récemment qu'ils sont arrivés à la formulation actuelle.

En effet, il faut une couche d'environ 120 microns d'épaisseur pour que cette peinture ait le résultat voulu. C'est un paramètre crucial parce qu'il influence directement l'efficacité du refroidissement. Puis, pour répondre aux attentes strictes de l'industrie automobile, elle doit être résistante au sel, aux autres réactions chimiques et aux éraflures. Et heureusement, c'est le cas.

Par contre, le fait d'appliquer cette peinture demande plus d'effort. Son application nécessite 6 fois l'épaisseur d'une peinture automobile classique. Cela signifie donc qu'elle est plus coûteuse. Reste à savoir si Nissan développera cette peinture à un autre niveau.

