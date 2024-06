Les véhicules électriques sont has been : les hybrides prennent le dessus en Europe !

Pourquoi les voitures hybrides attirent un grand nombre d'adeptes au détriment des voitures électriques en Europe ? Un phénomène qui n'est pas tout nouveau mais qui freine la transition vers la mobilité durable, ou presque !

Les voitures hybrides sont plébiscitées en Europe, contrairement aux voitures électriques. Si ces dernières ont été considérées comme l'avenir de l'automobile durable, il faut croire qu'elles commencent à perdre leur attrait auprès des consommateurs Européens.

Pourquoi un tel revirement alors que de nombreux constructeurs se tournent de plus en plus vers les voitures électriques ? Plusieurs facteurs contribuent à cette tendance, y compris les préoccupations sur l'autonomie des voitures électriques, le coût des batteries et l'infrastructure de recharge. Explication !

Voitures électriques vs hybrides : ce que les chiffres nous montrent

En 2023, les véhicules hybrides représentaient environ 26 % des ventes de voitures neuves en Europe, contre 18% pour les véhicules électriques. Il faut noter que la vente de véhicules hybrides a connu une augmentation de 30 % l'année dernière par rapport à l'année précédente. D'un autre côté, la vente de voitures électriques n'a enregistré que 15 % d'augmentation.

Cette différence s'explique surtout grâce à l'autonomie que les voitures hybrides offrent par rapport aux voitures électriques. Qui plus est, le coût initial d'investissement est largement plus bas, un point qui séduit un nombre important d'acheteurs.

Voiture électrique VS hybrides, la tendance dans les plus grandes villes européennes

Parmi les pays où l'on enregistre une hausse importante de la vente de voitures hybrides, il faut certainement noter l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France. Si les hybrides sont aussi populaires auprès des Français c'est surtout grâce aux subventions gouvernementales et aux incitations fiscales plus favorable. Les hybrides ont atteint une part de marché de 24% dans l'Hexagone contre 16% pour les voitures électriques.

Quelles sont les raisons qui poussent les Européens à délaisser les voitures électriques ?

Si les voitures hybrides ont autant la côte par rapport aux voitures électriques, c'est tout simplement parce qu'elles combinent un moteur à combustion interne et un moteur électrique. L'avantage demandez-vous ? Tout simplement parce que cette technologie offre une autonomie plus grande que les voitures électriques, ce qui est indispensable pour les longs trajets.

Il faut également noter que les voitures électriques dépendent fortement de l'infrastructure disponible. A l'heure actuelle, ces infrastructures ne sont pas encore suffisamment développées dans de nombreuses régions européennes. Raison pour laquelle, les consommateurs désireux d'adopter une mobilité durable se tournent vers les hybrides. Elles sont beaucoup moins contraignantes tout en réduisant l'impact écologique.

Outre cela, le coût des batteries reste élevé, rendant les voitures électriques plus chères à l'achat. Effectivement, pour l'achat d'une voiture électrique, les consommateurs peuvent bénéficier des bonus écologiques, des primes à la reconversion, des crédits d'impôt ou encore des aides régionales.

Cependant, malgré ces aides, les hybrides restent abordables grâce aux prix appliqués par les revendeurs mais aussi les subventions y afférant. Devant un tel défi, il faut noter que des améliorations significatives doivent être effectuées pour faciliter la transition vers les voitures électriques.

