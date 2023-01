Netflix : les meilleures séries à regarder en janvier 2023 sur la plateforme

Vous êtes à la recherche de nouvelles séries à regarder sur Netflix en cette nouvelle année ? Ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit ! Nous avons compilé pour vous les meilleures séries Netflix à découvrir pour ce mois de janvier. Des comédies hilarantes aux thrillers palpitants… Préparez-vous à découvrir des univers riches et variés, des nouveautés à couper le souffle et des suites très attendues.

Après une fin d’année 2022 riche en émotion avec la série événement Mercredi et le deuxième opus d’Alice in the Borderland, Netflix a décidé de frapper un grand coup pour démarrer 2023 sur les chapeaux de roues. En effet, pour cette année, le géant du streaming s’est lancé dans des projets encore plus innovants et audacieux. Elle compte ainsi offrir à ses téléspectateurs un large éventail de séries originales. Parmi elles, la saison 2 de Ginny & Georgia, Kaleidoscope ou encore le spin-off de Vikings : Valhalla.

Des contenus tout nouveaux tout beaux qui promettent de vous divertir et de vous tenir en haleine pendant tout le mois de janvier. Du teen drama aux fictions historiques en passant par les thrillers et adaptations d’histoires vraies, voici un aperçu des nouveautés séries Netflix à ne rater sous aucun prétexte.

Série Netflix : les meilleurs titres à ne pas manquer

Kaleidoscope

Préparez-vous à vivre une expérience de visionnage complètement inédite ! Kaleidoscope, la série révolutionnaire de Netflix va vous offrir la possibilité de visionner les 8 épisodes disponibles dans l’ordre que vous souhaitez. D’ailleurs, cette série audacieuse et innovante promet une expérience immersive et inédite avec une intrigue ainsi qu’un suspense unique en fonction de l’ordre de visionnage choisi.

Créée par Eric Garcia et développée par le producteur exécutif Russel, cette série inspirée de faits réels retrace l’histoire d’un braquage qui s’est déroulé sur une période de 25 ans à Manhattan pendant l’ouragan Sandy. Elle mettra ainsi en scène une équipe de voleurs professionnels qui s’attaquent à un coffre-fort apparemment impénétrable, contenant un pactole de sept milliards de dollars.

Cependant, cette mission ne sera pas une tâche facile puisqu’ils devront affronter l’équipe de sécurité d’entreprise la plus puissante du monde. Sans oublier les agents du FBI. Chaque épisode révèle une pièce du puzzle complexe sous l’angle de la cupidité, de la corruption et de la vengeance.

Ginny & Georgia (saison 2)

Les fans de Brianne Howey et d’Antonia Gentry peuvent enfin souffler : notre duo mère-fille explosif, drôle, attachant et complètement déjanté revient enfin sur nos écrans. Après une longue attente de deux en raison de la pandémie de la Covid-19, c’est donc une nouvelle saison pleine de suspenses et rebondissements qui nous attend sur la plateforme au grand N.

Pour mémoire, Ginny & Georgia suit les aventures Georgia (Brianne Howey), une mère célibataire imprévisible de 30 ans qui a eu sa fille Ginny (Antonia Gentry) à l’âge de 15 ans. Après moult déménagement, la jeune femme retrouve enfin son refuge à Wellsbury, une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Toutefois, son passé va rapidement prendre le dessus menaçant tous ses efforts de recommencer une nouvelle vie paisible et sans embûches.

Cette suite reprend ainsi là où on s’était arrêté deux ans auparavant : Georgia qui s’est fiancé à Paul, le maire de la ville, et Ginny qui décide de fuguer après la découverte d’un terrible secret. Comment Georgia va-t-elle pouvoir vivre en sachant que Georgia a tué son beau-père pour la protéger ? Surtout lorsque de nouveaux secrets vont continuer de la tourmenter et qu’un mariage se profile à l’horizon.

La Casa de Papel : Berlin

Très attendu par les fans de série La Casa de Papel écrit par Álex Pina pour Netflix, Berlin fait revenir sur notre petit écran les aventures de nos héros masquées le temps d’un spin-off. En effet, cette nouveauté Netflix offre aux aficionados de la série la possibilité de se replonger dans les casses spectaculaires qui ont fait le succès de la création espagnole. Dans ce spin-off, on a le plaisir de retrouver l’acteur Pedro Alonso à Paris plusieurs années avant les événements de la série originale.

Au fil des huit épisodes, cette série Netflix racontera l’histoire de Berlin, un personnage emblématique de La Casa de Papel. Interprété par Pedro Alonso, Berlin est un homme complexe qui s’amuse autant avec la vie qu’avec les attaques à main armée. Cependant, peu de gens connaissent la maladie qui a fini par le faire disparaître dans la saison 2 de et pourquoi il n’apparaît qu’à travers des flashbacks.

Côté casting, ce spin-off offre un tout nouveau casting avec Michelle Jenner dans la peau de Keila, une experte en électronique, Tristán Ulloa dans le rôle de Damián, le confident de Berlin, Julio Peña Fernández dans la peau de Roi, son fidèle écuyer. Sans oublier Begoña Vargas qui incarnera Cameron, un homme qui vit toujours sur le fil du rasoir et Bruce joué par Joel Sánchez, le chef du gang.

Autant le dire : une parfaite bande de hors la loi qui vous promet des heures de diverstissement et de suspense, saupoudrées d’humour et une petite pincée de romance.

Lockwood & Co

Alors que le géant de streaming s’est lancé dans la production de contenus de tous genres ces dernières années, la diffusion de la série Lockwood & Co est une occasion de satisfaire les amateurs de contenus fantastiques.

Écrite et réalisée par Joe Cornish, Lockwood & Co est une série inspirée des romans éponymes de Jonathan Stroud. Une nouveauté qui vous transportera dans une aventure mystérieuse et captivante. Cette série suit l’histoire de Lucy Carlyle. Il s’agit d’une adolescente pourvue de capacités psychiques hors-norme qui rejoint l’agence Lockwood. Cette entreprise se spécialise dans les enquêtes sur les mystères paranormaux à Londres.

Aux côtés de ses nouveaux amies, elle devra ainsi résoudre des énigmes à même de bouleverser l’Histoire. Mais, elle devra également affronter des fantômes ainsi que d’autres spectres d’outre-tombe. Une chose est sûre : cette série vous réserve au fil des huit épisodes des rebondissements improbables.

En place

Les amateurs de comédies françaises se réjouiront avec la nouvelle série Netflix 2023, En place. Une série qui s’annonce d’orès et déjà spectaculaire avec des acteurs de renom. Pour ne citer que Jean-Pascal Zadi, l’acteur césarisé du meilleur espoir masculin en 2021 ou encore Marina Foïs de Papa ou Maman, énorme.

La série met en scène Stéphane Blé, un animateur de maison de quartier de MJC en lice pour la présidentielle. Alors que les candidats s’affrontent pour obtenir le plus de voix, ce dernier tente de se démarquer de ses concurrents avec en « Manger bien, pour rien ». Elle aborde ainsi avec humour des thèmes tels que l’intégration et le rôle des minorités dans la démocratie française.

Vikings Valhalla (saison 2)

Spin-off de la série éponyme, Vikings : Valhalla est la nouvelle série évènement de Netflix. Elle se concentre sur les aventures des nouveaux héros vikings. Ces derniers entreprennent une épopée qui les emmène à travers les océans et sur les champs de bataille de Kattegat à l’Angleterre en passant par l’Islande et la Norvège .

L’histoire se déroule plus d’une centaine d’années après la série originale. Elle nous plonge en plein cœur de la mythologie des vikings au début du XIᵉ siècle. Elle relate ainsi les péripéties de 3 Vikings les plus célèbres de tous les temps. À savoir Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter et Harald Sigurdsson. Ils devront lutter pour leur survie et la conquête de nouvelles terres.

Nouveautés séries sur Netflix en janvier 2023 : liste complète

Ginny & Georgia, saison 2 – 05/01

Vengeances – 05/01

Copenhagen Cowboy – 05/01

Tramway – 09/01

Sexify – 11/01

Vikings: Valhalla, saison 2 – 12 janvier

Trial by Fire – 13/01

Sky Rojo, saison 3 – 13/01

That 90’s Show – 19/01

En Place – 20/01

Şahmaran – 20/01

Fauda, saison 4 – 20/01

La Casa de Papel : Berlin – 20/01

21 janvier : Alchemy of Souls, saison 1 partie 2 – 21/01

Contra las cuerdas – 25/01

Lockwood & Co – 27/01

Kings of Jo’Burg – 27/01

