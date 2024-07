Fumée-des-Mers : qui est celui que le dragon a choisi dans House of the Dragon ?

Découvrez le dragonnier que Fumée-des-Mers a choisi pour le monter dans House of the Dragon après que Leanor Velaryon ait simulé sa mort et quitté Westeros.

La saison 2 de House of the Dragon ne cesse de captiver ses spectateurs avec ses intrigues complexes et ses rebondissements inattendus. L'un des moments marquants de cette saison est le choix du nouveau dragonnier par Fumée-des-Mers, l'un des dragons les plus imposants de Westeros. Mais qui est ce mystérieux élu et pourquoi Fumée-des-Mers l'a-t-il choisi ? Les explications ci-dessous !

Addam de Hull : ce choix inattendu qui a laissé les téléspectateurs sans voix

Addam de Hull devient le nouveau dragonnier de Fumée-des-Mers dans la saison 2, épisode 6 de House of the Dragon. Ce choix surprend, car Addam n'est pas un Targaryen de souche, mais un bâtard de Corlys Velaryon.

Addam, incarné par Clinton Liberty, est un charpentier naval vivant à Driftmark et faisant partie de la flotte de la Maison Velaryon. Bien que les Velaryon aient un fort héritage valyrien, ils n'ont jamais été des dragonniers. Ce lien inhabituel entre Addam et Fumée-des-Mers met en lumière la nature mystérieuse des relations entre dragons et dragonniers à Westeros.

🚨🐉 Addam of Hull (played by Clinton Liberty), Seasmoke's next rider, will make his first appearance in EPISODE 2 of House of the Dragon season 2! pic.twitter.com/4hacl6S47H October 7, 2023

Pourquoi Fumée-des-Mers a-t-il choisi Addam dans la suite de House of the Dragon ?

Le lien entre Addam et Fumée-des-Mers est probablement dû à son lien familial avec Laenor Velaryon, l'ancien dragonnier de Fumée-des-Mers. Ce dernier, ayant simulé sa mort et quitté Westeros, a laissé son dragon sans cavalier.

Fumée-des-Mers semblait chercher quelqu'un de semblable à Laenor, et Addam, avec son honnêteté et sa sincérité, le rappelle peut-être Laenor. Cette connexion émotionnelle pourrait expliquer pourquoi Fumée-des-Mers a rejeté Ser Steffon Darklyn. Bien que ce dernier soit un chevalier valeureux, le dragon avait choisi Addam.

Le mystère qui entoure le sang Targaryen pour devenir dragonnier enfin révélé

Bien qu'Addam ne soit pas directement un Targaryen, il possède un fort héritage valyrien grâce à la lignée Velaryon. Les Velaryon et les Targaryens se sont souvent mariés, et il est possible qu'Addam ait des traces de sang Targaryen. Cette généalogie partagée pourrait suffire à établir une connexion avec Fumée-des-Mers.

Alors, si vous vous demandez s'il faut avoir du sang Targaryen pour devenir dragonnier, cette expérience entre Addam et Fumée-des-Mers démontre la complexité de la nature des dragonniers à Westeros.

Quel sera l'avenir d'Addam et Fumée-des-Mers dans la suite de House of Dragon ?

L'association d'Addam avec Fumée-des-Mers est un atout pour l'équipe noire dirigée par Rhaenyra Targaryen pour la suite de House of the Dragon. Addam, fidèle à Corlys et désormais lié à un dragon puissant. Les deux vont jouer un rôle crucial dans les batailles à venir, y compris la fameuse bataille du Gullet.

La capacité d'Addam à chevaucher Fumée-des-Mers, malgré son statut de bâtard, souligne l'importance des qualités personnelles et des liens familiaux dans le monde des dragons. Il faut aussi noter que cette association nous permet d'avoir un petit aperçu de la profondeur des liens émotionnels et familiaux dans cette série préquelle de Game of Thrones.

Nous pouvons également comprendre les mystères entourant les dragonniers. Fans inconditionnels, vous pouvez avoir l'assurance que la série continuera de surprendre et d'intriguer avec des rebondissements inattendus !

