House of the Dragon : Rhaenyra est-elle bisexuelle dans les livres ? On vous dit tout

Dans House of the Dragon, est-ce que Rhaenyra est bisexuelle si nous nous référons aux livres Fire and Blood de George R.R Martin ? Si vous êtes intrigué par la sexualité de la prétendante au trône des Sept Royaumes de Westeros après ce baiser hardant, vous allez découvrir des détails croustillants ci-dessous !

Les scènes érotiques dans House of the Dragon ne cessent de surprendre les téléspectateurs ! Et oui, l'épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon a laissé les fans bouche bée puisqu'un moment inattendu a révélé une facette inédite de Rhaenyra Targaryen.

En effet, le baiser partagé avec Mysaria a soulevé de nombreuses questions sur la véritable nature des préférences sexuelles de Rhaenyra. Alors, que sait-on réellement de la sexualité de la fille de Viserys par rapport aux livres de George R.R. Martin ? Est-ce que Rhaenyra est bisexuelle dans House of the Dragon ? Explication !

House of the Dragon : pourquoi les gens croient que Rhaenyra est bisexuelle ?

Dans l'épisode 6, Rhaenyra et Mysaria partagent un baiser passionné qui a surpris plus d'un. Pourtant, cette scène, bien que puissante, ne figure pas dans les livres de George R.R. Martin. Dans Fire and Blood, Rhaenyra est dépeinte comme étant exclusivement hétérosexuelle.

On peut toutefois noter sa proximité avec plusieurs femmes, notamment Alicent Hightower et Laena Velaryon. La série a pris des libertés créatives en ajoutant cette scène pour enrichir la complexité du personnage de Rhaenyra. Qui plus est, cela permet de dynamiser les interactions entre les personnages.

rhaenyra and mysaria kissing good for them good for them pic.twitter.com/5AIQXxqoMj — joe 🩸 (@joelbrielles) July 22, 2024

Depuis le début de House of the Dragon, Rhaenyra a montré une forte proximité avec plusieurs femmes, notamment Alicent Hightower. Leur relation a souvent été interprétée comme ayant des sous-entendus homo-érotiques.

Cependant, aucune scène explicite de ce type n'a été incluse dans les livres. En grandissant, Rhaenyra a toujours défié les normes patriarcales de Westeros, prenant des amants et négociant des mariages ouverts pour satisfaire ses désirs et ceux de ses partenaires.

Il faut noter que ce baiser échangé avec Mysaria a eu lieu au moment où Rhaenyra était vulnérable. Après qu'elle ait perdu plusieurs soutiens dans La Danse des Dragons, on peut croire qu'elle a besoin de réconfort et de connexion émotionnelle. L'arrivée de Mysaria, douce et compatissante, a favorisé cette connexion.

Loin d'être un simple désir érotique, ce baiser peut être traduit comme un geste de réconfort mutuel et de soutien dans un moment de vulnérabilité. Toutefois, nous pouvons nous attendre à une suite si nous nous référons au regard que Mysaria lance à Rhaenyra lorsqu'elles se quittent.

Quel sera l'impact de ce baiser dans la suite de House de Dragon ?

L'ajout de cette scène entre Rhaenyra et Mysaria pourrait avoir des répercussions significatives sur l'évolution de l'histoire. Rhaenyra, en se rapprochant de Mysaria, trouve un soutien émotionnel et une intimité qu'elle n'a jamais eue avec ses partenaires masculins.

Cette relation peut renforcer la position de Rhaenyra en tant que leader et influencer ses décisions futures. Dans un monde où les alliances politiques et personnelles restent entrelacées, ce baiser va en dire long !

Nous pouvons en être sûr, ce scène de baiser entre Rhaenyra et Mysaria dans House of the Dragon n'est pas un simple ajout pour choquer les spectateurs. C'est également une tentative des showrunners de creuser plus profondément les dynamiques interpersonnelles des personnages.

Bien que Rhaenyra ne soit pas bisexuelle dans les livres de George R.R. Martin, cette interprétation offre une nouvelle dimension au personnage. Elle est aussi enrichissante pour l'univers complexe de Westeros. La suite de la série nous dira comment cette relation évoluera et quel impact elle aura sur le destin de Rhaenyra Targaryen !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.