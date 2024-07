Mauvaise nouvelle dans House of the Dragon : pourquoi Alicent refuse de reconnaître le rêve d’Aegon ?

Pourquoi Alicent veut la guerre malgré le rêve d'Aegon qui prédit la destruction des Sept Royaumes dans House of the Dragon ? Découvrons ensemble la vérité derrière La Danse des Dragons, un événement marquant dans l'univers de Westeros.

La guerre entre les Noirs, partisans de la princesse Rhaenyra Targaryen, et les Verts, partisans de la reine Alicent Hightower est enfin déclarée. Sauf que dans l'épisode 3 de la saison 2, cette dernière va comprendre qu'elle s'est trompée sur la signification du rêve d'Aegon. Malgré cela, elle décidera de continuer la guerre. Pourquoi un tel entêtement alors qu'elle est sur le point d'exposer tout le royaume à un danger imminent ? Essayons de décrypter cette décision dans cet article.

Une mauvaise interprétation des propos de Viseyris, la pomme de discorde

Si vous êtes un adepte de Game of Thrones, vous l'aurez sûrement compris. La soif de pouvoir ne s'est pas limitée à Alicent. Otto Hightower, son père, a également été animé par cette envie de règne dès la naissance de ses petits-fils. En effet, il a comploté pendant presque deux décennies à ce qu'Aegon prennent le pouvoir et remplacera Rhaenyra.

Toutefois, Alicent va lui confier que Viserys avait changé d'avis et que leur fils va le succéder sur le Trône de Fer. Tous les deux pensèrent que sur son lit de mort, le roi faisait référence à Aegon lorsqu'il parlait du « Prince promis » dans la première saison de House of the Dragon.

Sauf que cette interprétation s'avère être fausse. Le roi parlait du rêve d'Aegon le Conquérant, le premier roi à avoir régné sur le Trône de Fer et non de son propre fils. Ce songe révélait notamment la fin du monde des hommes et comment un Targaryen sauvera le royaume face au Roi de la nuit et des marcheurs blancs.

Alicent : un égo démesuré qui conduira à la bataille finale dans House of the Dragon ?

Alicent ne se rendra compte de son erreur qu'à la fin de ce dernier épisode de House of the Dragon lorsqu'elle fait face à Rhaenyra. Malgré cela, elle décide de continuer la guerre. En effet, elle déclarera qu'il est trop tard pour rebrousser chemin et que malgré tout, l'inévitable arrivera. Pourquoi vouloir s'entêter à livrer une guerre contre les Noirs et exposer tout le royaume à un danger imminent au lieu d'admettre son erreur ?

Tout simplement parce qu'à ce stade de House of the Dragon, Alicent est déjà trop investie pour soutenir Aegon afin qu'il accède au Trône de Fer. Si elle se rétracte maintenant, elle admettrait ses implications dans la mort de Jaehaerys, le petit-fils d'Alicent, et Lucerys, le fils de Rhaenyra. Qui plus est, elle sera à l'origine de cette guerre civile inévitable entre les Verts et les Noirs.

De son côté, Rhaenyra ne va pas non plus capituler. Après cette rencontre, les deux femmes vont ouvrir La Danse des Dragons, un préquel qui permettra aux fans de mieux comprendre la principale intrigue de Game of Thrones. Dans les prochains épisodes, nous pourrons savoir qui va s'asseoir sur le Trône de Fer et deviendra le « Prince Promis » !

