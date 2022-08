House of the Dragon : découvrez toutes les Maisons qui luttent pour le pouvoir

House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones a introduit un nombre vertigineux de nouvelles maisons que nous vous dévoilons ici.

A la fin de Game of Thrones, la plupart des fans ont développé une connaissance encyclopédique des différentes maisons nobles. Leur siège, leurs alliés… rien n’a échappé aux fans. Mais avec House of the Dragon qui se déroule 200 ans avant Game of Thrones, ceux qui n’ont pas lu Fire and Blood de George RR Martin partent à peu près de zéro. Le prequel est peuplé de maisons absentes de Game of Thrones en plus bien sûr de celles que l’on connaît bien comme la maison Targaryen.

House of the Dragon et la célèbre maison Targaryen

Cette maison royale de Westeros siège au Dragonstone excluant King’s Landing. Leur sceau est un dragon rouge à trois têtes sur fond noir. Elle est incontestablement la maison que tous les fans connaissent.

Au commencement de House of the Dragon, Viserys I Targaryen est le roi de Westeros. Il succède à son grand-père Jaehaerys. Viserys I nomme sa fille Rhaenyra comme héritière. Peu après, il épousa Alicent Hightower, ce qui a créé une crise de succession déclenchant la première guerre civile des Targaryen. C’est la Danse des Dragons.

La maison Hightower

Dans House of the Dragon, cette maison représente les dirigeants de la vieille ville. Ils sont fidèles à la maison Tyrell de Highgarden, mais ont plusieurs vassaux dont Buler, Costayne, Cuy et Beesbury. Leur sceau est une tour blanche surmontée de flammes sur un champ gris.

De toutes les familles nobles émergeantes de House of the Dragon, celle-ci est sans aucun doute l’une des plus importantes à surveiller. Lord Hobert Hightower qui la dirige est le frère aîné de Ser Otto qui n’est autre que la main du roi Viserys I Targaryen. C’est d’ailleurs Otto qui encourage sa fille Alicent à se rapprocher du roi après la mort de sa femme Aemma. Ce qui a finalement abouti au mariage d’Alicent avec Viserys. Otto a également un fils qui a participé au Heir’s Tournament lors de la première de la série.

La maison Velaryon

Dans House of the Dragon, la maison Velaryon est l’une des plus anciennes et des plus riches. Elle provient d’une lignée aussi ancienne que celle des Targaryen. Corlys, son seigneur actuel aussi appelé « le serpent de mer », aime d’ailleurs le rappeler à Viserys. Les Velaryon ne sont peut-être pas des cavaliers de dragons, mais ils sont une maison valyrienne, originaire de la péninsule valyrienne d’Essos.

Corlys est mariée à la cousine de Viserys, la princesse Rhaenys Targaryen et ont eu deux enfants Laena et Laenor. Le maître des navires de Viserys commande la flotte royale. Cependant, après que Viserys ait refusé d’épouser Laena, 12ans, en faveur d’Alicent Hightowwer, Corlys s’aligne sur Daemon Targaryen.

La maison Strong

Cette famille noble des Riverlands fidèle à la maison Tully, siège au Harrenhal. Leur sceau est une tripartite de bleu, rouge et vert assemblé autour d’un poing sur un fond blanc. Lord Lyonel Strong, le maître des lois de Viserys dirige House Strong. Son plus jeune fils est Larys Strong et l’aîné est Ser Harwin Strong. Ce dernier appelé Breakbones est connu comme l’homme le plus fort des Sept Royaumes.

House of the Dragon fait toutefois état d’une prétendue malédiction de Harrenhal. Le siège aurait aussi été occupé par House hent lorsque Game of Thrones a commencé. Cela ne présage donc, dès le début, rien de bon pour l’avenir de cette maison.

La maison Cole

Dans House of the Dragon, cette famille représente les intendants de la maison Dondarrion à Blackhaven, un château des Marches de Dornish. La maison Cole est largement méprisée dans la société noble pour son statut de « bas-né ». L’ascendance Dornish de Cole n’arrange probablement pas les choses non plus.

La maison Westerling

Harrold esterling est un membre de longue date de la Garde royale. Il a commencé son service sous le règne de Jaehaerys et sert actuellement de bouclier à Rhaenyra Targaryen.

La maison Lannister

Cette famille sont les souverains des Westerlands. Elle siège à Castral Rock et se reconnait par leur sceau qui est un lion d’or sur un fond cramoisi. Lannister est l’une des plus grandes maisons de Westeros et l’une des plus appréciées aussi. House of the Dragon met en exergue les jumeaux Tyland et Jason, l’actuel seigneur de Casterly Rock.