House of the Dragon : l’histoire vraie derrière le prequel de Game of Thrones

Cela n’en a peut-être pas l’air, mais House of the Dragon de HBO a ses racines dans une guerre civile très réelle au début de la période médiévale.

Situé deux siècles avant les évènements fantastiques de Game of Thrones, House of the Dragon nous ramène à Westeros. Nous voici face à des intrigues et des morts sanglantes et en prime : des dragons. Elle est basée sur le roman Fire and Blood de George RR Martin de 2018. Cette histoire de la dynastie Targaryen raconte la « danse des dragons ». Deux factions de la famille de maîtres des dragons aux cheveux argentés et apparemment ignifuges sont en guerre.

L’Anarchie, l’origine de House of the Dragon

Le monde de Westeros a été créé par l’auteur George RR Martin dans son livre Song of Ice and Fire. Il a également écrit Fire and Blood, un roman distinct de la série principale, en 2018. Ce livre détaille le monde des centaines d’années plus tôt, avant la série principale. Il sert de base à House of the Dragon.

La série télévisée commence par des conflits familiaux sur la succession de la lignée royale à une époque nommée « Danse des dragons ». Viserys joué par Paddy Considine et Rhaerys, joué par Emma D’Arcy sont les deux prétendants au trône. Ces deux rivaux sont les petits-enfants de Jaehaerys, le roi au pouvoir. Viserys est choisi comme prochain héritier, car le royaume n’a jamais été dirigé par une femme.

Au San Diego Comic-Con 2022, George RR Martin a détaillé ces événements du monde réel qui ont inspiré son livre et sa série télévisée. Les similitudes sont claires. Selon l’auteur, il s’est inspiré de « l’Anarchie » qui a eu lieu entre 1138 et 1153. Cette guerre civile a éclaté en Angleterre et en Normandie. Le roi Henri Ier d’Angleterre l’a provoquée en nommant sa fille Maud comme son héritière après la mort de son fils lors d’une traversée de la Manche. Il a demandé aux seigneurs du pays de lui jurer fidélité, ce qu’ils ont commodément oublié au décès d’Henry.

Ces seigneurs ont voulu prêter allégeance à Stephen, le cousin de Maud, qui a traversé la Manche pour se faire couronner roi à sa place. L’Anarchie, c’est la bataille pour avoir le trône entre Maud et Stephen.