Daemon a-t-il fait l’amour à sa mère ? L’incroyable scène de sexe de House of the Dragon

Est-ce que Daemon a couché avec sa mère dans House of the Dragon ? Quel serait l'impact de cet acte dans les prochains épisodes ?

Bien que l'inceste soit monnaie courante chez les Targaryen, il faut comprendre que cette scène dans l'épisode 5 de la saison 2 de House of the Dragon donne des frissons. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette partie de la série et pourquoi elle pourrait avoir un impact significatif sur la suite de l'histoire.

House of the Dragon, lorsque Daemon est partagé entre deuil et souhait ardent d'être roi

Dans l'épisode Repos-des-Feux, l'équipe noire était encore bouleversée par la mort de Rhaenys et de son dragon Meleys. Quant à Daemon, il était occupé à entreprendre des travaux de rénovation du château de Harrenhal. Cependant, sa vie n'en sera que tourmentée. En effet, il voulait constituer sa propre armée en montant les Nerbosc contre les Brackens. Sauf que rien ne s'est déroulé comme prévu.

Il continue d'occuper le château maudit, et se retrouve maintenant en proie à de nombreuses hallucinations. Il s'est vu en train de décapiter la jeune Rhaenyra, témoignant sa soif de pouvoir jusqu'à la plus haute sphère. Toutefois, la scène qui a fait frissonner le public c'est lorsqu'on le voit désirer sa propre mère jusqu'au point de coucher avec elle. Cela a suscité des dégoûts mais que signifie exactement cette scène incestueuse ?

Nous nous demandons tous si la malédiction de Harrenhal a bien son emprise sur Daemon ou si ce n'est pas les pouvoirs de sorcière d'Alys Rivers. Quoi qu'il en soit, il faut croire que toutes les femmes qui ont eu une place importante dans la vie de Daemon viennent le hanter. Dans cette vision avec sa défunte mère, Alyssa, il imagine que cette dernière lui montre de l'affection tout en se forniquant.

Mais quelle est la signification de cette vision de Daemon sur sa mère ? Afin d'avoir notre réponse, il faut certainement faire un retour en arrière dans House of the Dragon. En effet, la relation entre Daemon et sa mère est assez complexe. Alors que le prince était encore très jeune, il a perdu sa mère en couche.

En grandissant, il s'est retrouvé derrière l'ombre de son frère aîné, le roi Viserys alors qu'il juge être digne de porter la couronne. Lorsque ce dernier meurt, Daemon se retrouve encore une fois éclipsé par Rhaenyra. Cette dernière est à la fois sa femme, sa nièce, et l'unique héritière du trône.

Certains pensent que cette vision taboue de Daemon avec sa mère dans House of the Dragon reflète un complexe d'œdipe. Cette situation aurait été mal géré durant son enfance et impacta sa vie d'adulte. D'autres croient que c'est à cause d'une sensation d'abandon, lorsque sa mère meurt en couche. Toutefois, un danger beaucoup plus imminent le guette, notamment la prédiction d'Alys disant qu'il va mourir à Harrenhal. Une intrigue qui corsera certainement les prochains épisodes !

