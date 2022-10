House of the Dragon : Comment le destin de Laenor a changé et reviendra-t-il ?

House of the Dragon nous montre une bien différente manière de mourir de Laenor, se distinguant de celle relatée dans les livres.

Le septième épisode de House of the Dragon est plein de rebondissements. Si celui précédent montrait la mort de Lady Laena Velaryon, le septième tuera (presque) un autre personnage majeur. Il s’agit du roi Laenor Velaryon. Heureusement que le cadavre brulé retrouvé n’était pas vraiment le sien. On le voit en effet s’enfuir de Westoros avec son amant Qarl Correy sur un bateau s’élançant vers les mers étroites. Cette histoire est en somme bien différente de celle des livres.

House of the Dragon : Qarl Correy et Laenor Velaryon

Cette partie de l’histoire est similaire à celle des livres de G.R.R. Martin. Après le saut temporel de dix ans de la série, Laenor s’est absenté du donjon rouge durant la majeure partie de son mariage avec Rhaenyra. Ce père irresponsable est resté loin de sa demeure et a passé son temps avec d’autres hommes pour finalement s’amouracher de Qarl Correy.

Il a même ramené ce beau et vaillant chevalier au donjon rouge. Son amant l’accompagne même pour assister aux funérailles de Lady Laena. Qarl est ensuite parti pour une bataille dans les Stepstones et Laenor a décidé de rester pour soutenir Rhaenyra et sa famille.

Rhaenyra et Daemon aident Laenor à simuler sa mort

Après les funérailles de Lady Laena, Rhaenyra a renoué avec Daemon et lui a proposé le mariage. Mais Daemon lui répond que la mort de Laenor est la seule solution pour eux pour y arriver. Ils s’accordent donc pour assassiner ce dernier.

Un Daemon déguisé s’approche alors de Qarl Correy pour l’enjoindre à donner une mort rapide et miséricordieuse, supposément à Laenor. Après un combat à l’épée, il semble que Laenor ait été tué et son corps brûlé. Ses bottes permettent en effet d’identifier son corps.

Laenor n’est toutefois pas vraiment mort. Il s’est tout simplement enfui avec Qarl vers les terres au-delà des mers étroites.

Les deux ont-ils déjoué Rhaenyra et Daemon ? Si cela peut paraitre ainsi aux premiers abords, une petite inspection laisse plutôt penser que les deux couples se sont bien entendus pour simuler la mort de Laenor.

En effet, l’amitié entre Rhaenyra pour Laenor n’est pas un secret. De son côté, Laenor pourra ainsi vivre libre, sans le poids des intrigues propre à House of the Dragon, dans des contrées beaucoup plus indulgentes quant à sa sexualité.

Comment meurt Laenor dans les livres ?

Dans les livres, Laenor décède suite à une bagarre entre lui et Qarl en 120 AC lors d’une foire à Spicetown. Ce dernier se serait offensé du nouveau compagnon de lit de Laenor qui lui a fait se sentir offensé et diminué.

Néanmoins, même dans les livres, une rumeur laisse entendre que Daemon a payé Qarl pour tuer Laenor. Il voulait ainsi libérer Rhaenyra afin de la prendre comme épouse.

Pourra-t-on compter sur un retour de Laenor dans House of the Dragon ?

Le public veut peut-être que Laenor revienne dans House of the Dragon notamment lorsque la guerre civile entre Targaryen débutera. C’est toutefois un scénario peu improbable. Il n’y a en effet aucune trace de son existence dans la Danse des Dragons (la guerre civile à venir) contée dans les livres.

De plus, cela donnerait lieu à toute une controverse pour la Maison Targaryen et la Maison Velaryon. Le mariage entre Daemon et Rhaenyra en serait aussi illégitime. Il est donc quasiment certain que les futurs épisodes de House of the Dragon ne verront pas le retour de Laenor. Ce dernier continuera à vivre paisiblement avec Qarl Correy à Essos.