House of the Dragon : Daemon et Rhaenyra seraient-ils le couple parfait malgré l’inceste ?

Dans House of the Dragon, si on met de côté les liens familiaux entre Daemon et Rhaenyra, ne vous semble-t-il pas qu’ils forment un couple parfait ?

Note : cet article contient des spoilers sur le dernier épisode en date de la série.

La romance enflammée, mais non conventionnelle entre la princesse Rhaenyra et son oncle Daemon, est quelque peu dérangeante. On peut cependant se voiler la face en arguant le fait qu’au moins, ils ne sont pas jumeaux comme le tristement célèbre couple incestueux de Game of Thrones. Le septième épisode de House of Dragon aborde la lente construction d’une alliance entre les deux personnages rebelles. Ces derniers s’engagent tout doucement vers une guerre épique.

Peut-on parler de véritable amour ?

Dans House of the Dragon, il est clair que le feu attire le feu. Si l’on néglige leurs liens familiaux, il est manifeste que la tension sexuelle couve entre Rhaenyra et Daemon depuis le début de la série.

Ce désir brûlant s’est intensifié lorsque Daemon a encouragé sa jeune nièce à se faufiler déguisée hors du palais. Ils s’en allèrent visiter le coin le moins famé de la capitale. Ce qui aboutira à un rendez-vous dans un bordel. Cet événement aura des conséquences sur le destin de chaque acteur principal.

Le couple fût rapidement repéré et l’histoire est remontée jusqu’aux oreilles du roi Viserys. Ce dernier a donc décidé de bannir Daemon dans le Val. Quant à Rhaenyra, elle fût forcée à épouser Ser Laenor Velaryon. Ce mariage forcé a aussi sonné le glas de l’amitié entre la princesse et la reine Allicent Hightower. Frustrée, Rhaenyra fait appel aux services sexuels de Ser Criston Cole.

House of the Dragon : le mariage de Daemon et de Rhaenyra

Il faudra encore attendre dix ans plus tard pour voir notre couple rebelle se réunir dans House of the Dragon. Daemon et Rhaenyra sont mécontents de Viserys(comme le reste des personnages, pour être honnête). Le roi semble ignorer que son royaume glisse tout aussi doucement vers la formation de factions belligérantes.

De son côté, bien qu’ayant formé une belle amitié, Rhaenyra et Laenor souffrent du poids de leur mariage.

Vient alors Rhaenyra qui propose le mariage à Daemon, car elle sait que lui seul est assez puissant pour l’aider dans sa quête du trône de fer. Les deux organisent alors la « mort accidentelle » de son mari Laenor.

On les voit plus tard prêts tous les deux à embrasser la nature fougueuse et conquérante de leurs ancêtres. Mais dans House of the Dragon, le mariage de Daemon et de Rhaenyra sera l’étincelle qui déclenche véritablement la danse de la guerre des dragons. Il faudra donc se préparer à la guerre imminente.

