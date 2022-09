House of the Dragon : Viserys est-il mort et de quelle maladie ?

Le décès du roi Viserys semble être avancé dans House of the Dragon contrairement à celui dans les livres Fire and Blood.

Tout comme Game of Thrones, sa série prequel House of the Dragon porte aussi sur la politique et les intrigues en coulisses royales. Mais contrairement à la série précédente, le prequel se concentre sur une famille en particulier : la Maison Targaryen.

Le roi Viserys I Targaryen qui régnait alors sur le royaume, est à l’origine de toutes les mésententes. Il a perdu sa femme Aemma et son fils Baelon dans le premier épisode. Viserys a alors choisi sa fille Rhaenyra pour lui succéder au trône. Grossière erreur pour un pays acquis au patriarcat.

Le roi s’est ensuite remarié avec Allicent Hightower et a eu un autre fils, Aegon. Bien évidemment, ce second rejeton est au centre de toutes les conspirations, cet héritier mâle ayant prétendumment la préférence des seigneurs du royaume pour une succession.

Bien évidemment, cette succession n’arrivera que quand le roi sera mort. Ce décès a été annoncé depuis longtemps, mais l’épisode le plus récent semble enfin avoir scellé le sort de Viserys.

Viserys est-il vraiment mort dans House of the Dragon ?

L’épisode 5 « We light the Day » montre Rhaenyra réalisant la promesse faite à son père en épousant Laenor Velaryon. Néanmoins, rien ne se passe comme prévu. D’abord, sur le bateau qui mène le roi et son héritière vers son futur époux, Viserys vomit par-dessus bord et tousse abondamment.

Au mariage ensuite, une bagarre éclate, laissant mort l’amant de Laenor. Plus tard, nous voyons même un rat se régaler du sang versé dans la salle. Ce qui semble présager de la guerre entre les héritiers pour accéder au trône. Mais l’épisode réserve le meilleur pour la fin.

Ainsi, juste après la prononciation des vœux de Rhaenyra et de Laenor, Viserys s’effondre de nouveau. Il semble même que cette fois, le roi soit mort pour de bon dans House of the Dragon. Mais est-ce vraiment le cas ? Tournons-nous vers les livres pour avoir une réponse.

Les livres avaient-ils la même version ?

Dans Le trône de fer, Viserys ne meurt pas le jour du mariage de Rhaenyra. Leur mariage s’est tenu en l’an 114 alors que Viserys meurt en 129 dans des circonstances moins dramatiques. Dans ce livre, le roi est en effet mort dans son sommeil. Son décès est ensuite gardé secret par la reine Allicent pour garantir la prétention de son fils Aegon au trône.

Si l’on s’en tient uniquement aux livres, il faudra donc attendre encore un peu. Cependant, G.R.R. Martin n’a jamais hésité à remanié un peu l’histoire pour l’écran. De plus, tout porte à croire que le roi est bien mort cette fois-ci, surtout l’apparition de Alicent à la fin de l’épisode.

Il semble donc que le décès de Viserys a été avancé dans House of the Dragon pour des raisons de commodité. Un personnage en moins à voir souffrir donc.

Quelle maladie a rongé Viserys ?

Mettant fin aux spéculations des fans, les créateurs de House of the Dragon ont dévoilé la semaine dernière la maladie qui a finalement emporté Viserys. Ainsi, le roi aurait été victime d’une forme de lèpre.

En tout cas, sa fin à l’écran aura été moins sadique que celle d’un autre Viserys…