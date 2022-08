House of the Dragon : découvrez les personnages de la série

Découvrez tous les personnages qui font partie intégrante de la série « House of the Dragon« . Lancée sur HBO le 21 août 2022 et OCS le 22 août, « House of the Dragon » est un prequel à la série à succès de HBO « Game of Thrones ».

Basée sur le roman « Fire & Blood » de George RR Martin, « House of the Dragon » montre, comme son prédécesseur, des personnages luttant pour leur droit de régner. Une fois encore, n’importe qui peut être jeté dans les fosses de feu du dragon. De fait, voici une liste qui permettra de savoir qui est qui dans la famille Targaryen de « House of the Dragon ».

Roi Viserys Targaryen

Paddy Considine, le personnage du roi Viserys, est le cinquième roi Targaryen de la série House of the Dragon. À 26 ans, il monte sur le trône de fer après la mort de son grand-père, le roi Jaehaerys I Targaryen.

Au début, Viserys est déterminé à produire un héritier mâle qui puisse lui succéder. Puis; il élabore un plan pour bouleverser complètement l’ordre de succession. Ainsi, il va préparer sa fille, la princesse Rhaenyra, à devenir reine. Viserys est un dragonnier qui chevauche le dragon Balerion.

Prince Daemon Targaryen

L’indéniable renard du poulailler des Targaryen, Daemon Targaryen est joué par Matt Smith. Frère cadet du roi Viserys Targaryen, Daemon se considère comme l’héritier de Viserys. Ce personnage manie l’épée en acier valyrien. Noire seure est considéré comme le Targaryen le plus dangereux de house of dragon. Le dragon de Daemon est Caraxes.

Princesse Rhaenys Targaryen (Eve Best)

Rhaenys interprété par Eve Best est plus connue sous le nom de « la reine qui n’a jamais été ». Elle aurait pu être l’héritière du trône, mais la vie ne lui a rien apporté. En effet, sa chance de monter sur le trône de fer finit par être réduite en miettes. En fait, son père a péri avant son grand-père.

Princesse Rhaenyra Targaryen

Dans House of Dragon, l’actrice Emma D’Arc et Milly Alcock interprère le personnage de Rhaenyra. Elle est l’enfant unique du roi Viserys et de la reine Aemma. Lorsque Viserys meurt, Rhaenyra se considère comme l’héritière légitime du trône, tout comme Aegon, le fils de Viserys avec Alicent Hightower. Tous deux entrent dans une crise de succession.

House of the Dragon : les personnages en dehors de la lignée Targaryen

Otto Hightower (Rhys Ifans)

Otto est la Main du Roi, servant à la fois le Roi Viserys et le royaume. Il occupe le même rôle que Ned Stark dans « Game of Thrones ». Otto se méfie de la poursuite du trône par le prince Daemon. En effet, son objectif est de créer une voie pour que sa fille, Alicent, accède au pouvoir.

Alicent Hightower

Alicent est la fille d’Otto Hightower. Elle est considérée comme la femme la plus « agréable » de Westeros. Dans le livre, Alicent épouse le roi Viserys lorsque la princesse Rhaenyra a 9 ans, et ils sont initialement proches.

Leur relation est tendue par les ambitions des deux femmes pour le contrôle du trône de fer. Alicent a deux fils avec le roi Viserys. Mais Rhaenyra, l’aînée des enfants du roi, est toujours dans la ligne de succession.

Lord Corlys Velaryon

Surnommé le serpent de mer, Corlys est le seigneur de la maison Velaryon. Ce personnage est connu pour son talent pour les aventures nautiques dans House of Dragon. Comme les Targaryen, les membres de la maison Velaryon sont d’origine valyrienne, ce qui leur donne des cheveux argentés. Marié à la princesse Rhaenys Targaryen, Corlys est le père de Laena et Laenor.

Mysaria et Ser Criston Cole

Mysaria est une danseuse de Lys, une ville d’Essos, qui devient l’alliée et la maîtresse de confiance de Daemon Targaryen. Quant à Ser Criston Cole, il est le Lord Commandant de la Garde Royale qui sert Viserys I Targaryen.