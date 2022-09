House of the Dragon : ce qu’il s’est passé durant le saut temporel de 10 ans  

Voici un récapitulatif de ce qu’il s’est passé à Westeros durant le saut temporel hors écran dans House of the Dragon, qui a duré une décence.

Le dernier épisode de la série, diffusée sur OCS, a surpris certains fans. Dans « La princesse et la reine », House of the Dragon a livré rapidement une énorme quantité d’informations. Il y a eu de nouveaux personnages et de nouveaux dragons, de nouveaux alliés et ennemis, et bien sûr de nouveaux acteurs. Nous avons vu la bataille battre son plein entre la reine Alicent et Rhaenyra, l’héritière du roi.

Après le bannissement d’Otto, le père d’Alicent et son éloignement de Rhaenyra, la reine s’est retrouvée toute seule. Elle n’avait pour alliés que l’amer et pieux Ser Christon Cole et le psychopathe Ser Larys Strong. La question de la succession au trône de fer a mis tous les enfants royaux en danger. A Pentos, nous avons rencontré la famille du prince Daemon et assisté à la fin dramatique de sa seconde épouse Laena. A Harrenhal, Larys Strong a organisé les meurtres de son père et de son frère pour se rapprocher de son héritage.

Si quelque chose vous a encore échappé, alors voici le résumé de ce qui s’est passé hors écran dans House of the Dragon, durant ce saut temporel de dix ans.

La princesse Rhaenyra a eu trois fils avec Harwin Strong

Laenor, l’époux officiel de Rhaenyra, n’est le père biologique d’aucun de leurs fils : Jacaerys, Lucerys et Joffrey. Ce sont en effet les fils biologiques de Ser Harwin Strong, le commandant du City Watch.

Le mariage de Rhaenyr et Laenor était une union politique destinée à unir deux puissantes maisons valyriennes. Cette union devrait réprimer une rébellion frémissante au sein des autres maisons du royaume contre la couronne par Lord Corlys, le père de Laenor.

Aemond, le deuxième fils du roi Viserys et de la reine Alicent

Alicent a eu deux enfants avec son mari, le roi Viserys. Ce sont le prince Aegon II et la princesse Helaena. Dix ans plus tard, ils ont maintenant trois enfants dont le plus jeune Aemond est victime d’intimidation de la part de son frère aîné et de ses neveux.

Aegon est ici joué par Ty Tennant, le fils de l’acteur et écrivain Georgia Tennant et de la satard de Doctor Who, David Tennant. Helaena est d’abord jouée par Evie Allen. Après le saut dans le temps, elle sera jouée par Phia Saban. La version adulte d’Aemond sera quant à elle interprétée par Osferth.

La rivalité entre la reine et la princesse s’intensifie

Après avoir grandi en tant qu’amies, l’une fille du roi et l’autre, fille de la main du roi, Rhaenyra et Alicent devinrent rivales. Cette rivalité est l’une des histoires clés de House of the Dragon durant le saut temporel. Cela commença lorsque Viserys a choisi d’épouser Alicent après que sa femme, la mère de Rhaenyra soit morte en couches. La naissance du premier fils d’Alicent et de Viserys, Aegon, est le deuxième point de discorde. Il devrait être l’héritier royal légitime de Viserys au lieu de sa fille qu’il a déjà nommé comme sa principale héritière. Le troisième point de discorde est le mensonge de Rhaenyra sur ses liaisons.

Ser Criston, le garde du corps personnel d’Alicent

Avant le saut dans le temps, nous avons vu Ser Criston battre à mort Joffrey Lonmouth lors de la célébration du mariage de Rhaenyr et de Ser Laenor Velaryon. Il est en route pour expier ses péchés en se suicidant quand la reine Alicent l’a arrêté et l’a recruté comme son allié.

Elle a été impressionnée par son honnêteté au sujet de sa relation sexuelle avec la princesse Rhaenyra malgré qu’un tel aveu le mît en danger de mort. Leur alliance s’est par la suite développée de même que les préjugés de Ser Criston envers la princesse et ses fils illégitimes.

Le rapprochement entre Larys Strong et la reine Alicent

Larys Strong est un homme dangereux, mais la reine Alicent n’avait aucune compagnie. On observe un rapprochement entre ces deux personnages, illustré par les fréquents soupers entre eux.

La détérioration de la santé de Viserys

Le roi est de plus en plus malade et fragile. Cela met en avant les questions sur son éventuelle succession. Lorsque Viserys a nommée Rhaenyra comme son héritière légitime, il ne savait pas encore qu’il aurait des fils. Dans la société où ils vivaient, les héritiers masculins sont normalement favorisés par rapport à celles féminines. Cette nomination est donc une source d’inimitié entre ses fils, leur demi-sœur et ses enfants. C’est le point de départ de toute l’histoire de House of the Dragon, elle fut relatée durant le saut temporel.

On assiste même à la promotion de Rhaenyra comme porte-gobelet de son père, le roi Viserys. Elle prend donc une place particulière à la table. Le petit conseil s’est alors élargi pour inclure des sièges pour elle et son ennemie, la reine Alicent.

La descendance de Daemon Targaryen

Après s’être débarrassé de sa première épouse Lady Rhea Royce, Daemon s’est vu refuser la main de sa nièce Rhaenyra. Il a ensuite épousé Laena Velryon, la sœur cadette du mari de Rhaenyra.

Ils ont par la suite eu des jumelles Baela et Rhaena. La première chevauche les dragons si la deuxième n’a pas encore noué des liens avec ces magnifiques bêtes.

Ils sont arrivés à bout de Crabfeeder et son armée. Depuis, le roi Viserys I a négligé les Stepstones. Le roi n’a aussi rien fait pour empêcher la réforme de la Triachie qui représente maintenant une nouvelle menace pour la partie est de Westeros.

