House of the Dragon : tous les dragons qu’on verra dans la série

Voici la liste de tous les dragons que l’on retrouve dans la série House of the Dragon, le prequel de Game of Thrones de HBO.

La série Game of Thrones voit le retour des dragons à Westeros après une absence de près de deux siècles. Le prequel House of the Dragon quant à lui, raconte l’ascension et la chute de la maison Targaryen au pouvoir. Cette série est basée sur le livre Fire and Blood de George RR Martin. Elle raconte comment les dragons qui étaient si nombreux dans le ciel de Westeros ont disparu. Voici la liste de tous les dragons présents dans ce prequel de Game of Thrones.

Le majestueux Balerion

Il est le plus grand et le plus ancien de tous les dragons de Westeros. Monté par Aegon le Conquérant, il devint plus tard la monture attitrée du roi Viserys Ier. Il meurt au début de ce prequel, mais son crâne massif est conservé dans le Donjon rouge.

Vhagar la deuxième plus grand dragon de House of the Dragon

Cette dragonne est la deuxième plus grande par sa taille de toute son espèce. C’est sur son dos que la reine Visenya Targaryen a réduit en cendres toute la flotte des Arryn.

Syrax

Ce dragon de couleur jaune est le destrier de la princesse Rhaenyra.

Caraxes

Aussi connu sous le nom de Wyrm de sang, ce dragon rouge et cornu est aussi vicieux et redoutable que son maître : le prince Daemon Targaryen.

Sunfyre le plus beau dragon de House of the Dragon

Ce dragon d’Aegon II Tragaryen a des écailles dorées et lance des flammes toutes aussi flamboyantes.

Vermithor, le troisième plus grand dragon de House of the Dragon

C’est le troisième plus grand dragon du monde de Westeros. Souvent décrit comme hirsute et vieux, il est le destrier de Jaehaerys I Targaryen, le Vieux Roi.

Silverwing

Chevauchée par la reine Alysanne Targaryen, cette dragonne aux ailes argentées devient par la suite la monture d’Ulf le Blanc.

Meleys

Cette dragonne vieille et rusée, paresseuse, mais redoutable quand elle est réveillée, est la monture de la Princesse Rhaenys.

Moondancer

Ce dragon femelle est assez petit, mais rapide. Elle est la monture de Dame Baela Targaryen.

Seasmoke

Ce jeune dragon gris et blanc est lié à Ser Laenor Velaryon.

Dreamfyre

Chevauchée par la princesse Rhaena Targaryen, cette dragonne a une couleur bleu argenté.

Tessarion

Ce jeune dragon femelle lançant des flammes bleutées est le destrier du prince Daeron Targaryen. Elle serait moins âgée que Dreamfyre, Sunfyre et Vhagar.

Stormcloud

Aegon le Jeune chevauche ce jeune dragon mâle.

Vermax

Ce jeune dragon mâle est la monture du prince Jacaerys Velaryon.

Arrax

Le prince Lucerys Velaryon monte ce jeune dragon mâle dit cinq fois plus petit que Vhagar.

Tyraxes

La monture du dragonnier Prince Joffrey n’est pas aussi grande que Vermax et Arrax.

Morghul

Ce jeune dragon mâle est le destrier de la princesse Jaehaera Targaryen.

Shrykos

Elle est la dragonne du prince Jaehaerys Targaryen, le fils d’Aegon II.

Morning

Cette dragonne à écailles roses et cornes noires, est la fille de Syrax, elle a éclos durant la Danse des Dragons dans House of the Dragon. Elle est la monture de Lady Rhaena Targaryen.

Sheapstealer

Ce dragon sauvage brunâtre est apprivoisé par Nettles. Cette fille de basse souche nourrit le dragon avec du mouton pour l’amadouer.

Le Cannibale, un des dragons sauvages de House of the Dragon

Ce dragon sauvage n’a jamais été apprivoisé et n’est pas encore apparu dans House of the Dragon. Comme son nom le sous-entend, il mange aussi d’autres dragons. Selon la légende, il rôdait sur Dragonstone bien avant même l’arrivée des Targaryens.

Le fantôme gris, le dragon piscivore de House of the Dragon

Comme le Cannibale, personne n’a jamais monté ou apprivoisé ce dragon. Il est aussi prévu apparaître dans le prequel. Ce dragon se nourrirait de poissons que de personnes.

En attendant de découvrir tous ces dragons, sachez que House of the Dragon a déjà reçu le feu vert pour une deuxième saison. On vous laisse redécouvrir le générique de la série pour endurer l’attente du prochain épisode :

La série est disponible sur OCS chaque lundi (voir les nouveautés sur la plateforme ici : https://technplay.com/ocs-nouveautes-du-mois/)