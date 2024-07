Chevaucher un dragon ? Voici combien de sang Targaryen il vous faut !

Voici la quantité de sang Targaryen dont vous avez besoin pour chevaucher un dragon si vous avez toujours rêvé de devenir dragonnier !

Dans le cinquième épisode de la saison 2 de « House of the Dragon », Rhaenyra est en quête de futurs dragonniers. Cela permettrait entre autres de contrer la menace grandissante de son oncle Aemond et de son gigantesque dragon, Vhagar. Du coup, si vous êtes un fan inconditionnel de la série depuis Game of Thrones, vous vous êtes sûrement vous demandez s'il faut avoir le sang Targaryen pour chevaucher un dragon et devenir dragonnier. Si tel est le cas, nous allons répondre à cette question qui intrigue tous les fans de House of the Dragon dans ce qui suit !

Dragonnier Targaryen : ce que veut la tradition du sang

Si vous avez bien suivi l'histoire, vous aurez remarqué que la tradition veut que seuls les Targaryens les plus purs puissent monter des dragons. Rhaenyra, dans une discussion avec son fils Jacaerys, a confirmé ce dire.

Cette croyance a été renforcée par des siècles de propagande, soulignant l'idée que les Targaryens sont des êtres divins capables de contrôler les dragons, les armes les plus puissantes de Westeros.

Vienne s'ajouter à cela le fait de parler le haut Valyrien, la seule langue dans laquelle un dragonnier peut commander un dragon. En effet, seuls les vrais Targaryens peuvent parler cette langue ancienne, ce qui les diffère des autres maisons de Westeros.

Entre propagande et réalité, ce qu'il faut savoir ?

Après avoir entendu sa mère proférer la glorification des Targaryens, Jacaerys remet en question la notion selon laquelle il faut avoir un sang pur de Targaryen pour pouvoir chevaucher un dragon. Il faut croire que la réalité est toute autre si nous suivons la cours de l'histoire.

Effectivement, il se pourrait qu'on n'a pas besoin du sang Targaryen pour pouvoir monter un dragon tel un véritable dragonnier. Cette idée soulève des questions intéressantes sur le véritable pouvoir des Targaryens et leur capacité à maintenir leur hégémonie.

Est-ce que les dragons choisissent également leurs cavaliers ?

Avoir du sang Targaryen ne garantit pas que les dragons acceptent un cavalier. Les dragons sont sélectifs et il est dangereux d'essayer de les approcher. Le livre « Feu et Sang » de George R.R. Martin décrit comment même pour un fils de la maison Targaryen, il est risqué d'approcher un dragon.

Aemond lui-même a dû prendre des risques considérables pour revendiquer Vhagar. Rhaena Targaryen, fille de Daemon, a également rencontré des difficultés pour s'approprier un dragon. Son œuf de dragon n'a jamais éclos et elle n'a pas réussi à revendiquer Vhagar. Cet incident souligne que la lignée seule ne suffit pas pour garantir la possession d'un dragon.

Dragonnier sang mêlé : au même titre qu'un Targaryen avec son dragon ?

Dans House of the Dragon, la quête de nouveaux dragonniers semble être incontournable, surtout pour remporter la guerre. C'est dans cette optique que Jacaerys propose de rechercher des descendants Targaryens ayant du sang mêlé pour les transformer en dragonniers. Cette idée est controversée, mais elle pourrait être la clé pour renforcer les rangs de Rhaenyra.

Entre temps, la présence des bâtards Targaryen, également appelés « dragonseed », demeure une autre possibilité. Parmi les plus connus de tous, il faut certainement noter Ulf Le Blanc, un bâtard présumé de la maison Targaryen. Il est déjà présent à Port-Réal et pourrait répondre à un appel aux armes.

Du coup, si vous vous demandez combien de sang Targaryen il faut pour chevaucher un dragon, la réponse reste complexe. Tradition, propagande et réalité s'entremêlent pour créer un mythe puissant autour des dragonniers, surtout des Targaryens.

Alors que la guerre se prépare, chaque camp évalue ses forces et cherche à augmenter sa puissance de feu. Pour ce faire, ils recrutent de nouveaux dragonniers. Ils peuvent être de pure lignée Targaryen ou non, l'important c'est qu'ils soient prêts pour La Danse des Dragons…

