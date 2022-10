House of the Dragon : comment ce premier duel de dragons diffère des livres ?

L’épisode finale de la saison 1 de House of the Dragon a présenté une version bien différente de celle dans les livres du premier duel de dragons dans la guerre entre Targaryen. Pourquoi ?

House of the Dragon, la série préquelle de Game of Thrones, est présentée comme une adaptation du livre Feu et Sang de George RR Martin. Mais tout au long de la première saison, les showrunners Ryan Condal et Miguel Sapochnik ont apporté plusieurs changements majeurs à l’histoire.

Ces changements semblent avoir été faits dans le but de pousser le public à sympathiser avec les personnages dépeints comme des méchants dans l’histoire de Martin. Le final n’a pas fait exception. Voici les changements majeurs observés et leur portée pour les saisons futures.

Aemond assassine Lucerys dans le premier duel de dragon de House of the Dragon

Dans le livre comme dans la série, le deuxième fils de Rhaenyra, Lucerys crève l’œil droit d’Aemond, le deuxième fils d’Alicent. Il le fait lors d’un combat en défendant son frère Jaecerys alors qu’il était encore un enfant.

Quand Aegon fut couronné roi, Rhaenyra essaya de forger des alliances. Elle envoie alors Lucerys à Storm’s End pour s’attirer les faveurs de Lord Borros Baratheon, en espérant qu’il y recevrait un accueil chaleureux.

Malheureusement pour Lucerys, lorsqu’il arrive au bastion de Baratheon, il y trouve Aemond, le frère cadet d’Aegon. Aemond a déjà conclu un accord avec Borros en lui promettant d’épouser une de ses filles. Lucerys quant à lui, ne peut pas faire une offre similaire, car il est déjà fiancé à une autre. Borros le renvoie alors rapidement.

Dans le livre, Aemond agresse immédiatement Lucerys en l’insultant et en essayant de lui arracher le message de Rhaenyra. Les soldats de Borros doivent même intervenir. Lorsque Borros renvoie Lucerys, Aemond tire son épée et exige que Lucerys se crève les yeux en guise de paiement.

Lucerys refuse de se battre, mais Aemond continue de le défier. Les hommes de Borros gardent alors Aemond à l’intérieur tandis que Lucerys est escorté jusqu’à son dragon.

Ce qui se passe dans les livres

C’est ici que les histoires divergent. Dans le livre, une des filles de Borros se moque d’Aemond l’exaspérant encore plus. Ce dernier demande congé alors à Borros et va pourchasser Lucerys. Comme son dragon Vhagar est plus grand, il rattrape vite Arrax, le dragon de Lucerys et l’attaque. En une rapide bataille, Vhagar terrasse Arrax et Lucerys meurt.

Certains récits racontent qu’Aemond aurait enlevé les yeux du cadavre de Lucerys, d’autres disent que Vhagar aurait mangé Lucerys. Toutefois, l’histoire semble sous-entendre qu’Aemond avait pleinement l’intention d’assassiner Lucerys.

Ce qui se passe dans la série

Dans House of the Dragon, ce premier duel de dragons se déroule autrement. Le showrunner Ryan Condal a opté pour plus de nuance. Ici, Aemond voulait juste effrayer Luke et qu’il n’avait pas l’intention de le tuer. Mais maintenant qu’il l’a tué, il doit assumer son acte. L’usurpation du trône et le couronnement d’Aegon n’ont pas suffi à déclencher la guerre. Mais tuer l’un des fils de la reine va sûrement la provoquer.

Des changements visant à adoucir certains personnages

Les showrunners de House of the Dragon ont tenté à plusieurs fois d’adoucir des personnages commettant des actes ignobles. Voyez par exemple la mort de Laenor. Dans les livres, lorsqu’il meurt, les soupçons devraient se porter sur Rhaenyra et Daemon qui se sont mariés peu de temps après. House of the Dragon absout toutefois notre couple de héros incestueux de ce péché. Au lieu de cela, Rhaenyra et Daemon aident Laenor à simuler sa mort et à s’échapper.

Les raisons poussant Alicent à couronner son fils diffèrent aussi de celles des livres. Alicent n’a jamais entendu la prophétie Song of Ice and Fire et ne fait aucune référence à son mari Viserys mourant. Elle et son père ont juste réalisé un coup d’État.

Ces changements servent à adoucir les personnages de Rhaenyra et d’Alicent, les deux principaux personnages de la série. Aemond peut aussi affirmer que Vhagar a mangé Arrax par accident. Dans les livres comme dans House of the Dragon, Aemond a été à l’origine du premier duel des dragons.

House of the Dragon et ce premier duel de dragons se basent sur des livres ouverts à l’interprétation

George RR Martin a écrit Feu et Sang comme un recueil de récits historiques de plusieurs décennies. Chacun a livré sa propre version de la Danse des Dragons, la guerre civile qui consume le clan Targaryen. Finalement, c’est au lecteur de décider qui il va croire.

Les showrunners de House of the Dragon peuvent eux aussi décider quelle version prendre. Il semblerait donc que Laenor a vraiment simulé sa mort, et qu’aucun des mestres ne l’a jamais découvert. Nous pouvons aussi supposer qu’Aemond ne voulait vraiment pas assassiner Lucerys et qu’il aurait simplement tenté de l’effrayer. Mais soit personne n’a cru au récit d’Aemond, soit les mestres ont délibérément dépeint Aemond comme un méchant.