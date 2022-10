House of the Dragon : la fin tragique de la saison 1 expliquée

La saison 1 de House of the Dragon a culminé sur une fin tragique et explosive qui présage les années de conflits à venir à Westeros. Analyse de ces dernières minutes et de leurs répercussions.

Spoiler alert : cet article révèle l’intrigue de l’épisode 10 de HotD.

Si l’épisode 9 se terminait sur la décision frustrante de Rhaenys, la série a réservé un dénouement palpitant et lourd de conséquences pour ce final de la première saison. Dans celui-ci, Rhaenyra apprend enfin la mort de Viserys.

Contre toute attente, elle hésite à mener une guerre totale contre Aegon, Alicent et la troupe des Verts, ne souhaitant pas régner sur un pays réduit en cendres. Un geste empli de sagesse, mais qui éprouvera la ténacité de la jeune reine dans un épisode plein de rebondissements.

Fin de la saison 1 de House of the Dragon : Adieu Lucerys

Le dénouement le plus important dans ce final aura été la mort de Lucerys Velaryon, le fils cadet de Rhaenyra et Laenor, dont le père biologique était Harwin Strong.

Durant l’épisode, Rhaenyra et Daemon estiment qu’ils ont besoin du soutien des seigneurs d’Eyrie, de Winterfell et des Stormlands dans leur quête du trône de fer. Sur la suggestion de Jacearys, le fils aîné de Rhaenyra, celle-ci décide d’envoyer ses deux premiers fils en émissaires. Lucerys enfourche donc Arrax, son dragon, et vole en direction de Storm’s End afin de négocier avec Borros Baratheon.

Dans un retournement de situation digne des meilleures fins de Game of Thrones, le jeune prince se retrouve face à Aemond Targaryen dans ces dernières minutes de House of the Dragon. Le fils borgne d’Alicent (borgne à cause d’une bagarre avec Lucerys dans leur petite enfance) effectue aussi une visite à Storm’s End pour rallier les Baratheon à leur cause.

Aemond a une meilleure offre : il prendra en mariage l’une des filles de Baratheon. Mais Lucerys rappelle à ce dernier le serment d’allégeance que son père a fait à Rhaenyra. En vain. Lucerys prend alors congé. Mais Aemond ne souhaite pas laisser filer cette occasion de se venger de son petit-neveu, demandant que celui-ci s’écorche un œil en rétribution. Lucerys invoque cependant l’immunité accordée aux émissaires diplomatiques, et Baratheon le protège.

Un premier duel de dragons

Ça aurait pu être une autre fin décevante pour House of the Dragon, mais la série sort alors le grand jeu, nous offrant son premier duel de dragons. Retournant en toute hâte vers Dragonstone sur son dragon, Lucerys est ralenti par la pluie.

Rapidement, Aemond et son énorme dragon Vhagar le rattrapent. Lucerys et Arrax se défendent du mieux qu’ils peuvent, mais ne font pas le poids face au gigantisme du dragon adverse.

Perdant le contrôle de son monstre volant, Aemond ne peut pas l’arrêter quand il attaque Arrax qu’il dépèce en pièces d’un coup de machoir. Lucerys meurt sur le coup. L’on voit alors le visage d’Aemond s’assombrir, non par tristesse d’avoir tué son neveu, mais par appréhension de la guerre qu’il vient de déclencher.

Fin de la saison 1 de House of the Dragon : les forces en présence

Les dragons sont omniprésents dans ce dernier épisode (on ne peut plus normal pour une série qui s’appelle House of the Dragon). Une question taraude ainsi le camp de Rhaenyra : doit-elle utiliser le feu pour arriver sur le trône ?

Si Aemond a bien le dragon le plus grand de Westoros, le camp de Rhaenyra peut remporter la guerre avec un plus grand nombre de reptiles à disposition. De plus, une scène mystérieuse pourrait faire pencher davantage la balance en faveur de Rhaenyra. L’on y suit Daemon fredonner une chanson en Valyrien, réussissant par la sorte à apprivoiser un nouveau dragon à la taille impressionnante.

Mais les hésitations de Rhaenyra prennent fin dans les dernières secondes de cette saison de House of the Dragon. Apprenant la mort de Lucerys, on voit la jeune reine immensément peinée avant de se retourner face caméra, le visage plein de rage. C’est la guerre.

