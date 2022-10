House of the Dragon : pourquoi Rhaenys a fait ce choix frustrant ?

Rhaenys, la reine qui n’a jamais été, aurait pu brûler King’s Landing, dans le dernier épisode de House of the Dragon, mais elle ne l’a pas fait. Voici pourquoi.

La princesse Rhaenys Velaryon, la reine qui n’a jamais été, a un dragon appelé Meleys. Ils ont fait irruption à travers le sol du Dragonpit pendant le couronnement d’Aegon II. Il aurait été logique qu’en quasi-reine de la maison Targaryen, elle brûle Alicent et sa clique après son traitement. Mais Rhaenys a choisi de ne pas le faire. Voici pourquoi Rhaenys a fait preuve d’autant de retenue.

La situation de Rhaenys

Rhaenys a été forcée dans House of the Dragon, à accepter une succession précaire à Driftmark, le fief ancestral de la maison Velaryon. Lord Corlys, son mari, est en effet mortellement blessé. Son beau-frère impétueux et le désir d’Alicent d’amener la flotte navale de Driftmark à ses côtés, l’ont acculé. Quant au roi Viserys, il a réaffirmé le titre de Lord of the Tides en entrant dans la salle du trône.

Intelligente, Rhaenys a réalisé que son meilleur espoir de garder le sang de sa lignée sur le trône de Driftwood était d’accepter l’offre désespérée de la princesse Rhaenyra. Cette dernière veut marier ses beaux et forts fils avec les petites filles de Rhaenys.

Son sort est toutefois moins certain après le décès de Viserys et le complot des Verts (Alicent et ses alliés) pour couronner Aegon. Elle est devenue une prisonnière politique. La reine qui n’a jamais été n’a en effet pas juré fidélité à la revendication de Rhaenyra. Sans cela, elle aurait été exécutée comme les autres Noirs du château. Heureusement que Erryk Cargyll l’a aidé pour y échapper.

Les raisons de l’étrange retenue de Rhaenys dans House of the Dragon

La princesse Rhaenys a donc su quand il a fallu qu’elle s’arrête même si ce n’est pas l’envie qui lui manquait de tout brûler dans ce neuvième épisode de House of the Dragon. Les téléspectateurs ont tous pensé qu’elle allait rôtir quelques têtes couronnées, mais non. Même Alicent s’y était préparée.

Le regard lourd qu’elles ont partagé, implique était lourd de sens. L’actuelle reine mère a compris que la reine qui n’a jamais été pourrait facilement en finir avec elle si elle la voulait.

N’oublions pas qu’Alicent a déjà plaidoyé auprès de Rhaenys pour son soutien du couronnement d’Aegon. Incinérer Alicent et ses fils n’est pas la meilleure décision. La revendication légitime de Rhaenyra au trône de son père, reste le meilleur pari de Rhaenys pour garder du sang de Velaryon sur le trône.

La reine qui n’a jamais été le témoin de nombreux décès déchirants. Cela a pu avoir eu raison de son désir d’en voir d’autres. Son intelligence lui a certainement suggéré de renoncer à la bataille et de fuir vers Peyredragon. Rhaenys a ainsi une chance de gagner la plus grande guerre de House of the Dragon. Le prochain épisode portera en effet sur la guerre et Rhaenyra et ses partisans auront besoin de tous les alliés. Le public aurait cependant aimé voir Meleys cracher même une petite boule de feu sur Larys Strong (le personnage le plus détestable de la série) en sortant de la fosse aux dragons.

Rendez-vous lundi prochain pour le grand final et la réponse des Noirs (Rhaenyra, Rhaenys et leurs alliés) au couronnement d’Aegon II.