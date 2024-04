Shogun : quand sortira la saison 2 de la série à succès de Disney Plus ?

Shogun : Quand pouvons-nous espérer la saison 2 sur Disney Plus ? Voici ce que nous savons sur la suite de cette nouvelle série qui a captivé le monde au début du mois !

La série Shogun, devenue un incontournable sur Disney Plus, continue de susciter l'enthousiasme chez les spectateurs de tous âges. Cependant, la question qui demeure en suspens pour de nombreux fans est la suivante : « quand la saison 2 de Shogun sera-t-elle diffusée ? ». Si vous vous êtes posé la même question, voici ce que nous pouvons vous dire sur ce sujet.

Shogun saison 2 : des réponses mitigées de la part des créateurs

Les showrunners de la série, Justin Marks et Rachel Kondo, ont apporté des réponses mitigées à cette interrogation. Lors d'une interview accordée au Hollywood Reporter, Marks a déclaré : « Nous avons suivi l'histoire jusqu'à la fin du livre et avons conclu notre récit à cet endroit précis. Nous adorons la fin du livre. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons tous deux voulu le faire, et nous avons terminé exactement à cet endroit. »

Le roman éponyme de James Clavell, paru en 1975, a servi de base pour cette série. Alors que les spéculations sur une deuxième saison vont bon train, il est mentionné que celle-ci irait au-delà de l'histoire d'origine. Il est donc probable que la suite nous assurera une aventure en terrain inconnu.

Une saison 1 à savourer pleinement sur Disney Plus

Malgré cette incertitude d'une saison 2 de Shogun, Marks souhaite que les téléspectateurs savourent pleinement la saison 1. Il a souligné que « cela ne durera pas éternellement ». De quoi faire référence à d'autres œuvres de Clavell qui pourraient potentiellement être adaptées !

Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons dire que l'avenir de Shogun sur Disney Plus reste incertain. Toutefois, les fans attendent avec impatience une saison 2. En attendant, vous pouvez jeter votre dévolu parmi ces séries semblables à Shogun. De quoi profiter de vos soirées estivales !

