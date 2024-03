Shōgun : l’histoire vraie derrière la série à succès de Disney Plus

Quelle est l'histoire vraie derrière Shōgun, la série à succès de Disney Plus ? Un petit décryptage que tous les fans de la saga devraient savoir avant de poursuivre la série !

Avant même l'arrivée de « Game of Thrones » de George R. R. Martin, le roman « Shōgun » de James Clavell a été publié en 1975, soit 21 ans avant. Les deux romans ont connu un grand succès et ont été adaptés en séries télévisées récompensées par un Emmy, un Golden Globe et un Peabody Award. Alors, la question que l'on se pose c'est : est-ce que le film Shōgun a été inspiré d'une histoire vraie ? Si vous vous êtes posé cette question, voici la réponse !

« Shōgun » est-il basé sur une histoire vraie ou est-ce de la fiction ?

« Shōgun » est une fiction qui se déroule au début du XVIIe siècle, mais qui s'inspire de la lutte de pouvoir qui a conduit le seigneur Tokugawa à fonder le Tokugawa Shōgunate. Ce dernier est un gouvernement militaire dynastique qui a régné sur le Japon de 1603 à 1868.

L'intrigue dans le film reprend donc les éléments de cette histoire. Cependant, elle donne aux principaux acteurs des noms différents, permettant à Clavell de s'en tenir à l'histoire tout en se lançant dans des intrigues quasi-historiques.

Par exemple, le seigneur Tokugawa est appelé Toranaga dans le roman, et son rival, le seigneur Ishida, est nommé Ishido. D'autres personnages historiques sont également présents, mais avec des noms modifiés.

Qui est derrière le personnage de John Blackthorne ?

William Adams, le premier Anglais à mettre le pied au Japon incarne le personnage de John Blackthorne dans « Shōgun ». Il était le pilote d'un navire hollandais et jouait un rôle important dans les interactions avec Tokugawa. Bien que « Shōgun » exagère le rôle d'Adams en tant que Blackthorne, les événements qui le mettent en scène reflètent certaines vérités.

D'où viennent tous ces prêtres portugais et pourquoi détestent-ils Blackthorne ?

Les prêtres jésuites portugais présents dans Shōgun sont inspirés de l'histoire vraie. Ils ont tenté de convertir la population japonaise au christianisme depuis le milieu du XVe siècle. Leur présence et leurs interactions avec Blackthorne sont basées sur des faits historiques, quoique l'interaction soit un petit peu exagéré dans le film.

Du coup, Shōgun reste une fiction historique qui s'inspire de faits réels pour créer une intrigue dramatique. Le scénariste a pris certaines libertés artistiques pour développer les principaux personnages et les événements qui se déroulent dans le film.