5 ans après, cette série serait le prochain Game of Thrones : voici pourquoi les fans s’excitent

Quelle est cette série que les fans président comme le prochain Game of Thrones ? Un petit tour d’horizon sur ce nouvel opus qui égaliserait Le Trône de Fer !

Captivant et intense, la nouvelle série Shogun enregistre les mêmes similitudes que Game of Thrones. Ses similtudes a été saluée par le critique, tout comme les intrigues qui tournent autour d’elle. Selon les fans, Shogun et Game of Thrones partagent la même mythologie profonde, les mêmes complexités politiques et les personnages bien interprétés. Tous ceux-là font de cette nouvelle série un prétendant potentiel pour remplacer la célèbre série de HBO.

Que vaut réellement la préquelle de Game of Thrones ?

La série Aegon’s Conquest, qui est la préquelle de Game of Thrones, élargit également le monde mythique de Westeros avec la première revendication du Trône de fer. Ces développements excitent les fans, qui attendent avec impatience de nouveaux contenus liés à Game of Thrones après cinq ans depuis la fin de la série originale.

Quant à Shogun, elle sera bientôt disponible sur Disney+ avec tous les éloges des critiques. Avec la même intensité que celle qui a animée Game of Thrones, cette série épique arrive déjà à nous captiver.

Un petit clin d’œil sur cette nouvelle série épique

La série Shogun se déroule au Japon du XVIIe siècle et nous plonge au cœur d’une histoire dynamique. explore des personnages dynamiques. C’est le parfait mélange d’allégeances et de trahisons qui captiveront les fans. Les images et la bande-annonce de Shogun donnent un aperçu des paysages magnifiques, de l’action intense et des luttes de pouvoir sanglantes qui rappellent Game of Thrones.

Dire que Shogun sera le prochain Game of Thrones est assez osé. Cependant, cette série va satisfaire toutes les attentes. Certaines séries ont échoué sous l’ombre imposante de Game of Thrones, ce qui n’est pas le cas avec Shogun. Il semblerait qu’elle est à la hauteur de l’héritage de la série emblématique.

Ce n’est donc pas pour rien que beaucoup disent que Shogun arrivera à élargir l’univers mythique de Westeros. Il est donc logique que les fans attendent sa sortie avec impatience. Si vous souhaitez assouvir votre soif d’aventures épiques, elle va vous faire voir de toutes les couleurs !