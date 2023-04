Le Chevalier errant : Histoire, sortie… Tout sur le prequel de Game of Thrones

HBO a annoncé Le Chevalier errant le nouveau prequel de Game of Thrones. Voici tout ce que nous savons sur le successeur de House of the Dragon.

Rappelons les circonstances de la création de House of the Dragon. HBO ne voulait pas que la fin bâclée de Game of Thrones en 2019 soit ce que le public retienne de sa franchise la plus populaire. Le succès était au rendez-vous pour le spin-off/prequel de la série fantastique. La chaîne américaine entend capitaliser sur cette réussite avec Le Chevalier errant, deuxième spin-off de Game of Thrones.

La place du Chevalier errant dans l’univers de Game of Thrones

Le Chevalier errant sera une adaptation d’une série de romans courts écrits par George R. R. Martin. Son intrigue se déroule dans le même univers que celui des volumes du Trône de fer – la série des livres ayant inspiré la très populaire série de HBO. Ces romans cours sont :

The Hedge Knight ou Le Chevalier errant, publié en 1998

The Sworn Sword ou L’Épée lige, publié en 2003

The Mystery Knight ou L’Œuf de dragon, publié en 2010

Par ailleurs, la série de livres a connu une réédition en octobre 2015. Les trois titres ont été rassemblés en un seul volume pour donner A Knight of the Seven Kingdoms ou Chroniques du chevalier errant. À noter que le titre original de la série sera A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

La réédition de 2015, Chroniques du Chevalier errant, inclut des illustrations de l’artiste de comic book, Gary Gianni.

De quoi parlera l’adaptation télévisée du Chevalier errant ?

L’intrigue du Chevalier errant a lieu bien avant les événements de Game of Thrones. Environ un siècle sépare les deux histoires. La future adaptation télévisée de HBO suivra les aventures de Dunk. Ce dernier est un jeune écuyer qui n’a pas froid aux yeux. Afin de participer à un tournoi, il vole l’armure et les armes de son vieux maître pour se faire passer pour un chevalier. Dunk se fait alors appeler ser Duncan le Grand.

Duncan le Grand n’est pas n’importe quel personnage de Game of Thrones. Il va effectivement devenir le commandant de la Garde royale au bout de ses péripéties. Notez aussi qu’il est accompagné de son fidèle compagnon surnommé l’Œuf. Un autre protagoniste donnant l’impression de n’avoir aucun avenir extraordinaire. Mais celui-ci est en réalité le futur roi Aegon V Targaryen.

Le développement du Chevalier errant comme nouveau prequel de Game of Thrones a été annoncé sur le compte Twitter de HBO Max. Il s’agit de la plateforme de streaming de la chaîne américaine. La vidéo de 8 secondes accompagnant le tweet n’annonce que le titre du projet. À noter que la révélation de cette future adaptation télévisée est une véritable surprise pour les fans.

A century before @GameofThrones, there was Ser Duncan the Tall and his squire, Egg.



Executive produced by George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal, and Vince Gerardis, A Knight of the #SevenKingdoms: The Hedge Knight has received a straight to series order.

La chaîne américaine pourrait multiplier les annonces au cours des prochains mois. À en croire plusieurs rumeurs, deux autres spin-off de la franchise télévisée seraient également en développement. La première série se focaliserait sur Aegon le Conquérant, tandis que la deuxième montrerait le devenir de Jon Snow après la fin décevante de Game of Thrones.