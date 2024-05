Fiasco sur Netflix : 5 films et séries à voir si vous avez adoré la série

Pour ne pas vous laisser sur votre faim, nous avons concocté une liste de 5 films et séries comme Fiasco que vous pouvez visionner sur Netflix le temps de l'été !

Si vous êtes à la recherche d'un good vibe, de rires et une bonne dose d'humour, ne cherchez pas plus loin. Voici cinq films et séries comme Fiasco disponibles sur Netflix et qui offrent des intrigues palpitantes, des personnages nuancés et des rebondissements inattendus qui sauront éponger votre soif. Alors, sans plus attendre voici « LA » liste pour bien débuter la période estivale !

Les séries comme Fiasco sur Netflix

Pour les amateurs de séries, voici des titres comme Fiasco sur Netflix pour faire votre été !

The Office

The Office est une série comique américaine qui s'est inspirée de la série britannique de Ricky Gervais. Elle vous partage la vie de ses personnages excentriques qui se trouvent le plus souvent dans des situations les plus improbables et les plus loufoques. À la limite du politiquement correcte, avec une concentrée de blagues et de gifs, cette série à l'image même de Fiasco est parfaite pour vous procurer le plein de rires. Tout au long de ses 9 saisons, vous allez certainement vous attacher à Dunder Mifflin en partageant son quotidien pour ensoleiller le vôtre !

American Vandal

Amecain Vandal fait partie de ces séries comme Fiasco et disponibles sur Netflix. En résumé, c'est un œuvre parodique qui suit des documentaristes lycéens enquêtant sur des crimes absurdes, notamment des graffitis de pénis. Chaque épisode vous dévoilera une bonne note d'humour créée avec une nuance de subtilité. Et pour corser le goût, le côté satirique des documentaires criminels s'ajoute à la sauce. La série parfaite pour replonger dans la vie des lycéens et ses mystères !

After Life

Ne vous emballez pas, After Life n'est pas une histoire glauque dépourvue d'humour. Au contraire, l'intrigue suit la vie de Tony, un journaliste qui vient de perdre sa femme suite à un cancer. Sauf qu'avec son attitude cynique, notre journaliste a décidé de punir le monde pour son malheur. Au fur et à mesure qu'il avance dans sa « quête » et qu'il entre en contact avec ses cibles, cet odieux personnage deviendra une meilleure version de lui-même. La série offre des moments touchants et surtout comiques où Tony se reconstruit à travers le deuil, l'absence et l'ouverture aux autres avec un humour caustique !

Les films semblables à Fiasco à ne pas rater !

Si vous êtes plutôt dans le team film, voici des films sur Netflix qui ressemblent à l'identique à Fiasco. La seule différence c'est que ceux sont de long métrage sans épisode !

Le Livre des Solutions

Pour ceux qui sont à la recherche d'une bonne dose de rires, Le Livre des Solutions est certainement le film qu'il leur faut ! Tissé dans la même étoffe que Fiasco (un peu moins marrant certes), ce film est parfait pour les soirées estivales, en solo ou accompagné. Que feriez-vous si un jour vous découvrez un mystérieux livre qui contient toutes les solutions à tous les problèmes de la vie ? Et si c'est vous qui écrivez ce livre ?

C'est dans cet esprit que Le Livre des Solutions nous embarque sur le bateau de Marc, un cinéaste contraint à arrêter la production de son film. Les situations absurdes et les résultats inattendus offrent une comédie décalée et imprévisible.

Tonnerre sous les Tropiques

Comme nous faisons dans les parodies, Tonnerre sous les Tropiques en est une excellente ! Ce film nous plonge au cœur de la guerre du Vietnam mais pas dans sa version macabre, flippante et tristounette. Cette comédie plutôt déjantée va vous partager des gags visuels et des situations absurdes. Le tout est saupoudré d'une bonne pincée d'humour pour vous faire rire jusqu'aux larmes ou presque ! Les acteurs hollywoodiens appelés pour le jouer vous garantiront une expérience unique !

