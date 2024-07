Découvrez le vilain secret de Joker 2, vous n’y croirez pas !

La suite très attendue du film « Joker » promet de nouvelles surprises avec l'introduction potentielle d'un vilain emblématique de l'univers DC. Le nouveau trailer de « Joker: Folie à Deux » révèle des éléments intrigants, notamment la possible apparition d'Harvey Dent, alias Two-Face.

L'année s'annonce légère en sorties de films de super-héros, avec seulement « Deadpool & Wolverine » du côté du Marvel Cinematic Universe et une seule sortie pour DC. Toutefois, cette dernière ne passera pas inaperçue. « Joker: Folie à Deux« , la suite du plus grand film classé R de l'histoire, sortira en octobre. Le retour de Joaquin Phoenix dans le rôle d'Arthur Fleck suscite déjà une grande attente. De plus, l'arrivée de Lady Gaga en Harley Quinn vient renforcer cet engouement.

Le nouveau trailer dévoile davantage le chaos musical que le réalisateur Todd Phillips apporte à cette suite. Un élément majeur est révélé dès le début, une voix off identifiée comme celle de Harvey Dent, le futur Two-Face. Bien que l'acteur interprétant Dent reste inconnu, les spéculations vont bon train. Harry Lawtey, dont le rôle n'a pas encore été révélé, pourrait être un candidat probable.

L'ajout de Harvey Dent dans l'univers de « Joker » comporte des implications majeures. Ces films présentent une perspective unique en mettant en avant les vilains. Dans ce contexte, Harvey Dent pourchasse sans relâche le prince du crime. Ce film, à l'instar du précédent, dépeint Gotham sous un angle où Arthur Fleck est perçu comme un héros incompris par une partie de la population.

Une vision Elseworlds

Le trailer nous montre indubitablement Dent dans son rôle de procureur et non dans celui de Two-Face. L'univers de « Joker » s'apparente à une histoire d'Elseworlds, une réinterprétation des événements DC.

En présentant un Bruce Wayne très jeune face à un Joker plus âgé, le premier ‘Joker' a réinventé la dynamique du duo. Cette suite pourrait s'inscrire dans cette même veine en proposant une vision inédite de Harvey Dent.

Une transformation à venir ?

Il est plausible qu'Arthur et Harley soient impliqués dans la transformation de Dent en Two-Face. Toutefois, cette interprétation devrait être plus réaliste, loin de la version exubérante de Tommy Lee Jones dans « Batman Forever« . La potentialité de voir un Harvey Dent plus complexe ajoute une dimension fascinante à l'intrigue.

Conséquences pour l'univers DC

L'inclusion de Harvey Dent soulève également des questions sur les futurs plans de DC pour ce personnage. Les rumeurs démenties de Boyd Holbrook jouant Harvey Dent dans « The Batman: Part II » deviennent d'autant plus intéressantes. DC semble avoir des plans distincts pour le personnage, ce qui pourrait indiquer une diversification des histoires dans cet univers cinématographique.

En somme, le trailer de « Joker: Folie à Deux » dévoile une suite sombre et intrigante, où la transformation de Harvey Dent en un personnage central s'annonce comme l'un des points forts du film. L'attente autour de cette sortie d'octobre est immense, avec l'espoir de voir comment Todd Phillips continuera à déconstruire et reconstruire l'univers de Gotham.

