Joker Folie à Deux : quelle est cette chanson dans la bande-annonce et quelle est son importance ?

Découvrez cette chanson dans la bande-annonce de Joker : Folie à Deux et sa signification pour le film. Un choix assumé des réalisateurs qui semblerait plaire aux fans de DC Comics !

La deuxième bande-annonce de « Joker: Folie à Deux » a captivé l'attention des fans avec une reprise poignante de la chanson « For Once in My Life », interprétée par Arthur Fleck lui-même. Cette musique joue un rôle crucial en établissant une connexion émotionnelle entre le Joker et Harley Quinn. Elle permet également de renforcer le ton unique du film. Pourquoi les réalisateurs ont opté pour cette chanson ? Découvrez la réponse à cette question dans ce qui suit !

Une reprise emblématique de cette chanson dans Joker : Folie à Deux

La chanson « For Once in My Life » est une reprise d'un titre original de Stevie Wonder, célèbre pour son interprétation enjouée et pleine de vie. Dans la bande-annonce de « Joker: Folie à Deux », cette chanson est réinterprétée par Arthur Fleck, incarné par Joaquin Phoenix.

Cela permet entre autres d'ajouter une couche de profondeur et de tristesse à cette mélodie classique. Cette reprise semble symboliser la transformation intérieure du personnage principal, marquant un tournant dans sa relation avec Harley Quinn.

Une musique comme fil conducteur dans la suite de l'histoire ?

Cette chanson joue un rôle central dans « Joker: Folie à Deux », qui a été décrit comme un Jukebox Musical. La bande-annonce utilise habilement des chansons des années 1960 pour établir une atmosphère nostalgique et émotionnelle. Cela entre parfaitement dans le cadre des années 1980 du film.

La chanson « For Once in My Life » reflète la joie retrouvée du Joker, sa quête de l'amour et son évolution continue en tant que Clown Prince du Crime. La musique sert donc de lien poignant entre le Joker et Harley Quinn, suggérant une dynamique complexe et intense entre les deux personnages.La rencontre du Joker avec Harley Quinn, jouée par Lady Gaga, promet de bouleverser son existence.

La chanson souligne la transformation du Joker, de la solitude et de la douleur à une relation chaotique mais passionnée. Cette dynamique sera probablement un élément central de l'intrigue, explorant comment cette romance toxique façonne leur avenir commun de criminels.

« For Once in My Life » n'est pas uniquement un choix musical pour enjoliver le film « Joker : Folie à Deux ». C'est surtout un élément narratif qui permet d'enrichir la compréhension des personnages et comment ils évoluent dans le film. En attendant la sortie du film, cette chanson nous donne un aperçu du voyage émotionnel et tumultueux que le Joker et Harley Quinn s'apprêtent à entreprendre ensemble.

En attendant le 4 octobre prochain, date de sortie de Joker : Folie à Deux, n'hésitez pas à découvrir tous les films et séries de DC Universe déjà disponibles en streaming.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.