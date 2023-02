DC Universe : tous les films et séries annoncés pour le Chapitre 1

La nouvelle hiérarchie du DC Studios a dévoilé une partie de son plan pour les prochaines années. Un long métrage Superman lancera le DC Universe et ses 10 projets de films et de séries.

Plus de trois mois après leur nomination à la tête du fraîchement restructuré DC Studios, James Gunn et Peter Safran dévoilent enfin leur plan pour le DC Universe. Le réalisateur et le producteur ont présenté le premier chapitre, Gods and Monsters, composé de cinq nouveaux films – dont un long métrage centré sur Superman – et cinq nouvelles séries.

Les décideurs de DC Studios ne prévoient rien avant 2025 pour leur nouvel univers cinématographique. L’idée est de laisser le DC Extended Universe d’aller tranquillement à sa conclusion. Quatre sorties en salle du DCEU sont d’ailleurs prévues cette année :

Shazam! La Rage des dieux de David F. Sandberg : 17 mars 2023

The Flash d’Andy Muschietti : 16 juin 2023

Blue Beettle d’Angel Manuel Soto : 18 août 2023

Aquaman et le Royaume perdu de James Wan : 25 décembre 2023

Aquaman et le Royaume perdu sera le dernier film du DCEU.

D’autre part, Safran a souligné une chose intéressante lors de la présentation à la presse. Celle-ci concerne le fonctionnement du DC Studios. La nouvelle structure ne se limite pas à son rôle de studio. Elle est aussi une entité de production, fait savoir l’homme d’affaires américain. Pour la première fois, toutes les productions de DC (films, séries, animation et jeux vidéo) seront sous la supervision d’une seule direction artistique.

Le DC Universe ne sera pas seul

Face au succès des films du MCU de Marvel, Warner Bros. Pictures voulait aussi son propre univers cinématographique de super-héros. Le studio pouvait compter sur le catalogue de DC dont il détenait les droits. C’est de cette manière que le DCEU a vu le jour en 2014. Malheureusement, la hiérarchie du studio n’a pas suffisamment cru au projet à la suite de la sortie de Batman v Superman.

La situation a conduit au lancement de projets indépendants au succès inattendu : Joker (2019) de Todd Philipps et The Batman (2022) de Matt Reeves. Chaque film aura une suite et le DC Universe va permettre leurs existences. Selon Gunn et Safran, un autre univers cinématographique va coexister à côté du DCU. Il s’agit du DC Elseworlds qui rassemble pour l’heure les franchises Joker et The Batman.

Les films de la première partie du DCU

Superman: Legacy

Sortie : juillet 2025

Comme avec le DCEU, le futur univers cinématographique commencera avec un long métrage axé sur Superman. Mais ce nouveau film se fera sans Henry Cavill, dont on avait pourtant annoncé le retour dans la peau du célèbre Kryptonien à la fin de Black Adam. James Gunn se charge de l’écriture de cette nouvelle adaptation attendue pour 2025.

The Authority

Beaucoup de fans du catalogue de DC ne connaissaient sûrement pas The Authority avant l’annonce du DCU. Le nom désigne une équipe de super-héros, dont les interventions ne se font que dans un contexte de destruction de masse. Il n’y a encore aucune information sur le développement de ce film.

The Brave and the Bold

Le Batman de Matt Reeves incarné par Robert Pattinson continuera son existence dans le DC Elseworlds. DC Studios va ainsi développer un nouveau Batman pour son univers cinématographique principal. The Brave and the Bold est ainsi un futur film sur le justicier de Gotham. Des rumeurs annoncent Ben Affleck comme potentiel réalisateur de cette adaptation.

Supergirl: Woman of Tomorrow

Le DCEU n’a pas pu le faire, le DCU va donc le faire. L’univers cinématographique principal aura ainsi deux Kryptoniens en action.

Swamp Thing

Il s’agit d’une adaptation de La Créature des marais. DC Studios a déjà lancé des négociations avec James Mangold pour réaliser le film.

Les séries du nouvel univers cinématographiques de DC

Waller

La série verra Viola Davis reprendre son rôle d’Amanda Waller. Son développement indique que DC Studios ne fera pas table rase du DCEU.

Paradise Lost

L’adaptation télévisée va se focaliser sur les Amazones de Themyscira. S’agira-t-il d’une nouvelle interprétation du lore de Wonder Woman ? Ou seulement une récupération de la version du DCEU. Les fans espèrent le maintien de Gal Gadot en Wonder Woman.

Lanterns

La série introduira le corps des Green Lantern dans le DCU. Elle se focalise sur son représentant terrien, à savoir Hal Jordan. Ryan Reynolds ne reviendra pas pour camper le personnage.

Creature Commandos

Et si la puissante armée américaine enrôle des créatures fantastiques comme les vampires et les loups garous. C’est à peu près le concept de Creature Commandos.

Booster Gold

La série se basera sur le personnage de Booster Gold, déjà apparu dans les séries Smallville et Legends of Tomorrow.

Les titres en dehors du DC Universe

En parallèle des films et séries de l’univers chaperonné par James Gunn, quelques titres graviteront de façon indépendante :

The Batman II (octobre 2025)

Joker : Folie à Deux (octobre 2024)

Teen Titans Go!

