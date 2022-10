Black Adam : on vous explique la fin du film DC et ses péripéties

Dwayne « The Rock » Johnson vient à la rescousse du DCEU dans Black Adam dont voici l’explication détaillée de la fin ainsi qu’un bref résumé de l’intrigue.

Le DC Extended Universe a toujours fait figure de parent pauvre, surtout avec l’émergence de Marvel Studios et ses nombreuses offres de ces dernières années. Le potentiel est certes toujours là, mais le succès recherché par Warner Bros, semble leur avoir toujours échappé. Aujourd’hui, des années après la débâcle du Snydeverse, Dwayne Johnson leur vient à la rescousse avec Black Adam, le dernier film du DCEU. Voici l’explication de la fin de ce film et ce que cette fin implique pour l’avenir de cet univers cinématographique partagé.

Avant la fin : le résumé de Black Adam

Black Adam débute il y a 5 000 ans à Kahndag lorsqu’un roi a tout fait pour obtenir un minerai mystique appelé Eternium. Un jeune sorcier s’est alors battu avec ce roi avant que ce dernier ne passe à l’acte et n’obtienne le pouvoir des six démons. Ce jeune champion a battu son roi, mais a disparu pendant des milliers d’années jusqu’à ce qu’Adrianna, un habitant de Kahndaqi, le retrouve.

Une fois réveillé, Teth-Adam, l’ancien champion, part en guerre contre Intergang, une organisation qui contrôle Kahndaq. La société de justice constituée du Doctor Fate (Doctor Strange en plus puissant), de Cyclone, de Hawkman et d’Atom Smasher intervient alors, mais ne parvient pas à l’arrêter. Adrianna et sa famille s’impliquent eux aussi, car son fils possède la couronne de Sabbac, le roi tyrannique vaincu quelques années plus tôt par Adam. Tout cela finit par mettre en lumière le fait qu’Intergang recherche la couronne pour invoquer lui-même les six démons. Intergang veut donc s’accaparer le pouvoir.

Adam est alors obligé de collaborer avec la société de Justice pour empêcher Intergang de récupérer la couronne. Ils pourront ainsi sauver le fils d’Adrianna. Notre ancien champion a tué plusieurs membres d’Intergang lorsqu’il perdit le contrôle de son pouvoir. Hawkman le confronte alors et apprend la vérité sur lui.

Teth-Adam n’était en effet pas le champion des sorciers. C’est son fils que les sorciers ont choisi. Ce dernier a transmis le pouvoir à son père pour qu’Adam puisse vivre. Cette révélation le rend indigne du pouvoir que son fils lui a transmis et il est redevenu normal. Amanda Waller et la Task Force X ont alors emprisonné Adam.

Quant à Intergang, il a certes perdu la couronne, mais il semble que ce soit en réalité, leur plan initial. Ishmael, l’un des membres les plus importants d’Intergang, est un descendant de Sabbac. Il doit mourir pour obtenir le pouvoir des six démons et se transformer en Sabbac. Une fois ressuscité, Ishmael est doté de pouvoirs et a vaincu la Société de Justice.

Sabbac se rendit alors au palais de Kahndaq où il se heurta au Doctor Fate. Ce dernier a déjà appris par ses visions que Hawkman allait mourir des mains de Sabbac. Il combattit contre lui tout en envoyant un message à Teth-Adam. Ce dernier est encore incarcéré dans une base de la Task Force X. Doctor Fate mourra peu de temps après.

Le Doctor Fate décède. Les membres restants de la Société de la Justice n’arrivent pas à empêcher Sabbac. Ce dernier atteint alors le trône de Kahndaq. Le paysage se transforme alors avec l’arrivée des légions de démons. Adrianna et son fils, aidés par Cyclone et Atom Smasher parviennent entre-temps à motiver la population à combattre ces forces démoniaques. Et juste au moment où cela tourne mal pour eux, Teth-Adam débarque et bat encore une fois Sabbac et sauve Kahndaq.

Hawkman et la Société de Justice ont finalement reconnu Teth-Adam et ont laissé le pays entre ses mains. Ce dernier refuse toutefois de s’asseoir sur le trône de Kahndaq qu’il détruit et préfère rester le protecteur de la nation. Il a alors adopté un nouveau nom : Black Adam.

Dans la scène de post-crédits, Amanda Waller envoie un drone pour communiquer avec Black Adam. Elle l’avertit de ne pas créer de problèmes et de ne pas s’aventurer hors de Kahndaq. C’est à quoi Black Adam répondit que personne sur Terre ne peut l’arrêter. Amanda le reconnaît et lui dit qu’elle peut toujours demander l’aide d’une personne qui n’est pas de cette planète. A ce moment, Superman arrive et demande à Black Adam de discuter à la fin.

Black Adam : ce qu’implique la fin de ce film ?

Black Adam revigore le DCEU avec une fin à présages. Le Rock a su faire de Black Adam un personnage à part entière tout en offrant l’action nécessaire à un blockbuster de cette envergure. L’univers DC s’étend aussi avec l’introduction de la Société de Justice et les éléments mystiques de Sabbac. On n’oublie pas les futurs liens avec Shazam. Il y a aussi l’utilisation accrue de la Task Force X dirigée par Amanda Waller.

Ce qui a fonctionné avec le Snyderverse est poursuivi dans cette version retouchée du DCEU. L’arrivée de Superman semble indiquer cela. Il reste à voir comment Dwayne Johnson relancera cet univers cinématographique grâce à l’élan impulsé par Black Adam.