Doctor Strange : Tout savoir sur le Sorcier suprême de Marvel

Doctor Strange est l’un des super-héros qui a bouleversé le Marvel Cinematic Universe. A la fois neurochirurgien de renom et magicien, il occupe une place considérable dans les films Marvel, mais aussi dans les comics

Doctor Strange est un nom plus que significatif pour décrire le personnage mystique de MCU. Le médecin arrogant qui a commencé sa carrière professionnelle à New York retrouve être un super-héros Marvel. On se plaint souvent de la chronologie de l’apparition de ses films qui semble un peu déroutante. Dans tous les cas, les fans du MCU le placent parmi les héros les plus puissants. Qu’il apparaît en tant que personnage principal ou secondaire, le Doctor Strange mérite que l’on lui consacre quelques lignes pour retracer son histoire et son parcours dans le MCU. Découverte !

Qui est Doctor Strange ? Son histoire ?

Il s’appelle Stephen Strange. C’est un médecin qualifié pour ses compétences particulières dans le domaine de la neurochirurgie. Il a exercé pendant 5 ans au sein du New York Presbyterian Hospital en tant que neurochirurgien. Sa carrière de médecin est, en quelque sorte, un défi pour Stephen après que sa sœur, Donna Strange, a succombé à la noyade, à la suite d’une crampe.

Doctor Strange a effectué ses études de médecine dans l’Université de Columbia. Il a obtenu son doctorat en médecine et son diplôme de doctorat en même temps. C’est au-cours de sa carrière dans la médecine que Stephen se blesse et perd sa capacité à opérer. Cette blessure est à l’origine de ses inspirations pour la magie afin de retrouver ses capacités d’antan.

A la quête d’une solution pour lutter contre son inaptitude, Stephen Strange a fini par repousser sa petite amie pour se tourner vers la magie. Il a appris les arts mystiques à Kamar-Taj sous la supervision de Karl Mordo, Wong, et l’Ancien. Après la mort de ce dernier, les choses ont changé et Doctor Strange est contraint d’affronter Kaecilius et Dormammu. Muni de l’une des Pierres de l’Infini, la Pierre du Temps, il est sorti vainqueur.

Bien que son nom ait déjà été créé en 1963, Doctor Strange n’est mentionné dans les films du MCU qu’en 2014 dans Captain America : Le soldat de l’hiver. Encore plus retournant, l’origine de ce médecin magicien n’est sortie aux écrans que deux ans après, c’est-à-dire en 2016.

Doctor Stephen Strange et ses pouvoirs magiques

Après avoir étudié les arts mystiques, Doctor Strange pratique notamment Eldritch Magic Manipulation, une pratique tirée du Livre des Vishanti. Cette magie lui sert à manier les Mandalas Tao. Il s’agit de cercles magiques qui brillent. Par ailleurs, Strange utilise Eldritch pour manipuler les Fouets Eldritch. A part cela, il a également le pouvoir d’accéder aux objets magiques tels que l’œil d’Agamotto et les Manteau de Lévitation.

Il utilise aussi d’autres sources de pouvoir comme l’Anneau Sling. C’est d’ailleurs avec ce dernier qu’il a pu vaincre Dormammu et Kaecilius en les entraînant dans un voyage interdimensionnel. Toutefois, on peut le voir se téléporter autour du Sanctum Sanctorum sans utiliser l’Anneau Sling. A part la téléportation, Doctor Strange peut aussi invoquer des choses.

A part cela, Doctor Strange est aussi capable d’effectuer une projection astrale. C’est l’un des avantages qu’il a tiré de ses temps de repos pendant lesquels il étudiait les textes magiques. Sans compter les sorts qu’il jette à sa guise, le pouvoir de la duplication et la manipulation du temps.

En outre, la Pierre du Temps lui a permis de voir dans le futur. Toutefois, ce pouvoir est perdu après que la pierre ait été détruite.

Qu’est-ce qui le différencie de la Sorcière rouge ?

Doctor Strange n’est pas le seul magicien qu’on voit dans l’univers Marvel. Une autre magicienne, la Sorcière rouge (alias Wanda Maximoff) utilise aussi des pouvoirs magiques pour vaincre ses adversaires. On se demande ainsi qui des deux sortira vainqueur s’ils s’affrontent ? Jusqu’à l’heure, le duel n’a pas pu être réalisé même si les deux se sont affrontés à maintes reprises dans divers comics.

Néanmoins, les deux magiciens diffèrent de plusieurs points. En premier lieu, Doctor Strange utilise particulièrement la magie Eldritch tandis que Wanda opte pour la magie du chaos. De ce fait, la Sorcière rouge peut contrôler les probabilités à un niveau inaccessible à Strange.

En plus, Wanda est devenue de plus en plus puissante après qu’elle ait étudié le Darkhold. Maintenant, elle peut déformer la réalité et, qui sait, dans l’avenir, aura un pouvoir sur la vie et la mort.

Avec leurs pouvoirs respectifs, on peut imaginer un duel inégalé entre Doctor Strange et Wanda.

Qui est Doctor Strange dans le MCU ?

Si on se réfère à ses actes héroïques dans les films du MCU, Strange est comme le principal protecteur de la planète Terre lorsqu’il s’agit de menaces mystiques. Avec les Avengers, il repousse les différents envahisseurs. C’est aussi celui qui détient la liste à jour de toutes les créatures dangereuses susceptibles de menacer la Terre, Loki entre autres.

En outre, Doctor Strange est l’ultime gardien des trois Sanctum Sanctorum du MCU situés à New York, Londres et Hong Kong. Ces trois Sanctum Sanctorum servent de barrière protectrice qui entoure la Terre. Mais ces actions ont un début, c’est ce que nous allons voir dans la suite.

Quand est-ce que le MCU a introduit Doctor Strange pour la première fois ?

Stehpen Strange est déjà mentionné dans Captain America : Le soldat de l’hiver en 2014 comme l’un des individus les plus puissants de l’univers. Cependant, le MCU n’a sorti son film intitulé Doctor Strange qu’en 2016. Depuis, le magicien est réapparu dans plusieurs comics à l’instar de Thor : Ragnarok, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. On voit également Stephen Strange interagir avec Spiderman dans Spider-man : No Way Home.

Qui sont ses amis proches dans le MCU ?

Comme on l’a mentionné plus haut, Wong fait partie des enseignants de Strange. C’est son initiateur dans l’univers de la magie et des arts mystiques. On le voit aussi dans des films d’autres franchises comme Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux où il combat Hulk. Outre Wong, Strange a aussi tissé un lien d’amitié avec Peter Parker, alias Spider-man. Ce dernier est toutefois plus un élève qu’un ami pour le grand magicien.

Comment verra-t-on l’avenir du MCU après Stephen Strange ?

Maintenant qu’Iron Man n’est plus, on accorde une importance grandissante à Doctor Strange. Le dernier de la saga Spider-man n’a fait que le confirmer lorsqu’il a aidé Peter à démêler le chaos futur. Avec la magie au cœur des actions, le MCU et son nouveau réalisateur vont certainement tourner autour du multivers. On peut alors imaginer plus de magie que de combats. Seul l’avenir nous le dira.