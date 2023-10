Gargoyles : le dessin animé mythique prendra vie !

Plongez dans l’univers mystérieux des années 90 avec le retour tant attendu des Gargoyles sur nos écrans. Cela est possible grâce à Gary Dauberman et James Wan, les maîtres derrière le succès d’Annabelle. Diffusée de 1994 à 1997, cette série animée emblématique destinée aux enfants fait un retour triomphant. Elle revient sur la plateforme de streaming Disney Plus, promettant une aventure captivante pour les nouveaux et les anciens fans.

L’équipe créative derrière le rideau : Gary Dauberman et James Wan

Plongeons dans les coulisses de cette adaptation tant attendue. Gary Dauberman, réputé pour son travail sur la série de films à succès Annabelle, dirigera l’écriture, la production. Il supervisera également cette série diffusée sur Disney Plus.

Accompagné par James Wan, un expert du genre horrifique et fantastique, cette équipe promet une adaptation fidèle. Elle promet aussi une version envoûtante de l’animé original Gargoyles.

Une épopée intemporelle : Les gargouilles à Manhattan

Laissez-vous emporter par l’histoire des Gargoyles, un clan de créatures maudites figées en pierre pendant des siècles. Leur destin bascule lorsqu’un milliardaire les transporte, avec leur château, au sommet d’un gratte-ciel à Manhattan.

Plus tard, ils s’éveillent, formant une alliance improbable avec un détective local. En outre, ils sont prêts à protéger la ville contre les criminels, les milliardaires et les créatures magiques. Une saga pleine de mystère et d’aventure qui a conquis le cœur des téléspectateurs dans les années 90.

Un héritage culturel : Hommage aux classiques et à Shakespeare

Cette série animée exceptionnelle va au-delà de l’excitation des aventures. Elle a ouvert les portes de l’univers de Shakespeare à toute une génération. En effet, Gargoyles parsemait son récit de références subtiles à des œuvres telles que Macbeth et Le Songe d’une nuit d’été.

De plus, de célèbres acteurs de Star Trek : La Nouvelle Génération ont prêté leurs voix aux personnages. De cette façon, cela ajoute une dimension spéciale à cette série pour enfants.

L’attente et l’espoir des fans : Une nouvelle ère sur Disney Plus

Cependant, malgré l’enthousiasme pour ce retour tant attendu, une lueur d’inquiétude persiste. Plus explicitement, les tentatives précédentes de Disney pour ressusciter des séries appréciées des Millennials ont été mitigées, entraînant la déception des fans.

Les passionnés des Gargoyles espèrent que cette adaptation sera traitée avec respect et fidélité. Ils souhaitent qu’il n’y ait ni interruption ni retraits précipités de la plateforme Disney Plus. Donc, croisons les doigts pour que cette nouvelle aventure des Gargoyles sur nos écrans soit couronnée de succès. En effet, cela nous offrira la chance de savourer pleinement cette expérience, sans désillusions ni déceptions.