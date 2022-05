Marvel : comment regarder les films du MCU dans l’ordre ?

Les premiers films de l’univers cinématographique Marvel ont vu le jour en 2008. Originalement distribués par phases, ces ouvrages sont souvent difficiles à situer dans l’intrigue globale de l’univers.

Maintenant qu’il existe 4 phases de films Marvel, on peut avoir du mal à les classer selon l’enchaînement logique de l’histoire. Dans les comics desquels chaque long-métrage est inspiré, les anecdotes suivent une continuité et une certaine cohérence. Si vous avez l’habitude de visionner chacun d’eux de manière individuelle, il est temps pour vous d’adopter le bon ordre. Le but consiste à regarder chaque opus comme des épisodes de série où chaque évènement appartient à l’évolution d’une situation donnée. On essayera de vous résumer chacune des histoires pour que vous puissiez en avoir une idée.

L’ordre des films Marvel selon leur phase

Ce classement reprend simplement l’ordre de sortie en salle des films.

Phase 1

Iron Man (2008)

L’incroyable Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America : First Avenger (2011)

Avengers (2012)

Phase 2

Iron Man 3 (2013)

Thor : Le Monde des Ténèbres (2013)

Captain America : Le Soldat de l’Hiver (2014)

Les Gardiens de la Galaxie (2014)

Avengers : L’ère d’Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Phase 3

Captain America : Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Les Gardiens de la Galaxie, Vol. 2 (2017)

Spider-Man : Homecoming (2017)

Thor : Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man et la Guêpe (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers : Endgame (2019)

Spider-Man : Far from Home (2019)

Phase 4

Black Widow (2021)

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux (2021)

Eternals (2021)

Spider-Man : No Way Home (2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Thor : Love and Thunder (2022)

Black Panther : Wakanda Forever (2022)

The Marvels (2022)

Ant-Man and la Guêpe : Quantumania (2023)

Les Gardiens de la Galaxie, Vol. 3 – May 5, 2023

Les films Marvel selon l’ordre chronologique

Malgré l’existence de ces phases, les films Marvel ne s’enchaînent pas par ordre de diffusion. Effectivement, chaque long-métrage a sa propre date de sortie officielle, mais raconte des péripéties correspondant à une ère précise dans l’intrigue globale. On peut alors contempler les aventures de MCU comme suit :

1. Captain America : First Avenger

Selon l’ordre, il s’agit de la cinquième œuvre cinématographique de Marvel Studios, qui représente le point de départ des films du MCU. Tout se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Le personnage principal, Steve Rogers, est un jeune homme au corps svelte, qui tente de s’engager dans l’armée américaine. Il rejoint le programme de chasse aux terroristes HYDRA et reçoit un sérum qui lui donne une force surnaturelle

2. Captain Marvel

Il s’agit de l’histoire d’une héroïne du nom de Carol Danvers qui possède des pouvoirs au sein de l’armée du peuple extraterrestre des Kree qui lutte contre les Skrull. Sa mémoire a été supprimée, mais elle se rend compte de ses origines humaines. Ses souvenirs vont changer le cours des guerres qu’elle a menées. Sorti en 2019 dans les salles obscures, le film retrace pourtant des évènements se passant en 1995.

3. Iron Man

Sortie en 2008, l’histoire se déroule en 2010 lorsqu’un playboy appelé Tony Stark est fait prisonnier en Afghanistan. Il a alors été forcé à construire une armure redoutable qui lui servira à fuir. L’homme d’affaire utilise ensuite son artillerie pour rétablir la paix dans le monde entier.

4. Iron Man 2

Suivant l’ordre de sortie des films Marvel, Iron Man 2 est la suite des titres susmentionnés. Il raconte les problèmes auxquels Tony Stark est confronté. Devenu populaire grâce à son armure rouge et or, il s’associe à Pepper Potts et James Rhodes pour affronter de nouvelles batailles.

5. L’Incroyable Hulk

A une certaine époque avant le premier film Avengers, on retrouve Bruce Banner alias Hulk. Cet homme se transforme involontairement en un géant vert quand il se fâche. Pendant que celui-ci cherche un remède pour le guérir de son sort, le Général Thaddeus lui court après pour compléter les forces de l’ordre.

6. Thor

Thor est un guerrier au caractère bien trempé, originaire du monde d’Asgard. Tout se passe six mois avant Avengers. Comme un ange déchu, il a été chassé par son père et se retrouve sur Terre parmi les humains. Mais les ennemis d’Asgard sont sur le point de le rechercher et de tout détruire sur leur passage. Thor protège alors la population des forces du mal, faisant de lui un super-héros.

7. Avengers

Sorti en 2012, cet ouvrage fait partie des films les plus significatifs pour Marvel. Dans le film, l’organisation SHIELD réussi à réunir Tony Stark, Bruce Banner, Thor, Natasha Romanoff, Captain America et Hawkeye pour former une équipe de superhéros : les Avengers. Désormais, l’histoire raconte l’union, les conflits et les batailles de ces derniers pour rétablir la paix universelle.

8. Iron Man 3

On retrouve un autre Iron Man six mois après les évènements d’Avengers, toujours avec Tony Stark. Bien que son bonheur soit déjà garanti auprès de sa campagne Pepper, les ennuis le rattrapent. Il est confronté à un nouvel ennemi appelé Mandarin, un terroriste qui a chamboulé sa vie en détruisant tout. La disparition de sa femme lui motive davantage à travailler sa créativité et ses instincts de survie.

9. Thor : Le Monde des Ténèbres

Tout se passe après Avengers, mais avant l’ère pré-Ultron. L’histoire commence par la découverte de l’Éther à pouvoir mystérieux par Jane Foster, la compagne de Thor. De son côté, ce dernier tente de sauver son frère Loki. Par ailleurs, l’elfe noir Malekith, déjà éliminé par Odin auparavant, le cherche pour se venger.

10. Captain America : Le Soldat de l’Hiver

Étant désormais membre du SHIELD, Steve Rogers fait face à de nouveaux ennemis. Cette fois-ci, ces derniers ne sont pas loin. Ils sont parvenus à parasiter l’organisation grâce à leurs plans diaboliques. Sa première diffusion était en 2014, mais sa chronologie se situe sur la période entre le premier film Avengers et l’ère d’Ultron.

11. Les Gardiens de la Galaxie

Faisant partie de la phase 2 du MCU, les faits datent de 2014. C’est d’ailleurs le premier parmi les films Marvel à ne pas se centrer sur les membres fondateurs des Avengers. Il se focalise plutôt sur Peter Quill, un aventurier accusé d’avoir volé le globe de Ronan, capable d’anéantir toute la galaxie.

12. Les Gardiens de la Galaxie 2

Ce deuxième tome fait directement suite au premier puisqu’il raconte le voyage de Quill et de ses compagnons dans l’espace. De nouvelles découvertes agrémentent l’ensemble de l’opus. D’anciens adversaires deviennent des alliés et des super-héros font surface pour enrichir l’équipe Marvel.

13. Avengers : L’ère d’Ultron

Sortie en 2015, cette suite d’Avengers explique le retour d’un ancien méchant avec un robot à l’intelligence artificielle encore plus performante celle de Tony Stark : Ultron. Soucieux de la récupération du spectre de Loki, ce dernier doit relancer le programme de paix, dorénavant stoppé par le robot.

14. Ant-Man

Scott Lang prend la vedette grâce sa capacité à se rétrécir tout en redoublant de force. Malgré sa réputation de voleur, il se lie à son mentor, Hank Pym, pour prouver qu’il est quelqu’un de bien et fait partie des héros des films Marvel.

15. Captain America : Civil War

Après l’ère d’Ultron, Steve Rogers fait face à de nouvelles épreuves. Les actions précédentes des Avengers ont en effet causé beaucoup de dommages collatéraux. Les autorités du monde entier décide de lancer un organisme responsable de leur commandement et de leur suivi. Suite à cette décision, l’équipe de superhéros commence à se désintégrer petit à petit.

16. Black Widow

Diffusé en juillet 2021, Black Widow retrace les origines de l’héroïne Natasha Romanova. Elle travaille pour les services secrets soviétiques qui veulent la tuer après la chute du régime. Même si ce le film fait partie de la phase 4 de MCU, il est préférable de le regarder plus tôt, avant même Endgame.

17. Spider-Man : Homecoming

Avec l’aide de Tony Stark, Peter Parker développe peu à peu ses capacités de Spider-Man. Alors qu’il est bien rentré chez sa tante May, un élément perturbateur réapparait dans sa vie. Il s’agit de d’un adversaire qui s’en prend directement àla famille de l’homme-araignée.

18. Doctor Strange

Neurochirurgien réputé, Doctor Strange a le pouvoir de connecter le monde réel avec l’au-delà. Mysticisme, magnétisme et métaphysique sont ses domaines de prédilection après avec été victime d’un accident.

19. Black Panther

Après les batailles tumultueuses dans Captain America : Civil War, T’Challa est reconnu comme souverain du pays africain du Wakanda. Il doit alors combattre des adversaires émergents tout en devant faire face à la perte d’un être cher.

20. Thor : Ragnarok

Figurant parmi les films Marvel de phase 3, Thor : Ragnarok raconte la faiblesse du héros en absence de son marteau fétiche. Pour libérer Asgard de l’emprise d’une nouvelle méchante prénommée Hela, il va devoir affronter un ennemi qui était pourtant de son camp auparavant : le grand Hulk.

21. Avengers : Infinity War

Il s’agit de l’un des films Marvel ayant entraîné le plus de recettes pour le studio. Regroupant les héros de Marvel, il raconte comment Thanos parvient à s’approprier les six pierres d’infinité. Mais les Avengers l’empêcheront d’arriver à ses fins diaboliques.

22. Ant-Man et la Guêpe

Sur la frise chronologique, la situation de ce film est imprécise, mais il se passe avant Endgame. Ayant du mal à équilibrer sa vie de père et de superhéros, Scott tente tant bien que mal de se battre avec la Guêpe pour découvrir un secret qui pourrait changer le monde.

23. Avengers : Endgame

Montrant dans voyages dans le temps, Endgame se déroule sur plusieurs décennies. Mais il débute cinq années après les événements d’Infinity War. Thanos a fait disparaître la moitié de la population universelle comme il le souhaite. Mais Ant-Man s’allie aux superhéros pour récupérer les pierres dans le passé.

Des séries comme WandaVision, Falcon et le soldat d’hiver ainsi que Loki sont conseillés juste après Avengers: Endgame. Toutefois, d’autres films Marvel de la phase 4 sont encore en attente de sortie, ce qui pourrait avoir une conséquence sur cette liste.

24. Spider-Man : Far From Home

Ces chroniques appartiennent à la phase 3 des films Marvel. Alors que Peter veut profiter d’un séjour normal avec ses amis, de nouvelles missions l’attendent. Il vient à l’aide de Nick Fury pour découvrir l’origine des créatures envahissant les environs.

25. Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux

Sorti le 1er septembre 2021. Ce film de Marvel raconte les aventures d’un maître Kung-fu dans sa rivalité contre le Mandarin, qui n’est autre que son père. Une version du Mandarin a été aperçu dans Iron Man 3, mais sa vrai identité est révélée dans ce film. Shang-Chi tentera également de comprendre les mystères de sa légende.

26. Eternals

Eternals ressemble à celui de Star Wars. Ce scénario dévoile une nouvelle mythologie cosmique dans laquelle des êtres tout-puissants, les Célestes, règnent sur le monde depuis les cieux. Des guerriers immortels, les Éternels du titre, sont à leur service sur Terre. Une première salve vertigineuse met en scène ces héros, 10 au total, en Mésopotamie, en 5020 avant J.-C..

Les Eternels sont dirigés par l’Ajak, une guérisseuse maternelle qui ressemble à Wonder Woman en matière de coiffure. Ils ont pour mission de combattre les « déviants », et ont reçu l’ordre exprès de ne pas se mêler des affaires humaines.

27. Spider-Man : No Way Home

Spider-Man : No Way Home fait suite à Spider-Man : Far From Home, avec Peter Parker accusé du meurtre de Mysterio. Son identité secrète est connue du public, combinée au petit détail qu’il a assassiné Mysterio (Jake Gyllenhaal). Maintenant, avec un média sauvage après lui, dirigé par J. Jonah Jameson (JK Simmons), Peter doit s’adapter à une existence difficile chassée sous les projecteurs inconfortables du public.

Peter demande au docteur Strange de faire un sort débile qui fera oublier à tout le monde que Peter est Spider-Man. Comme prévu, ce sort tourne terriblement mal.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness suit les événements de Spider-Man : No Way Home et la première saison de Loki . Après avoir aidé Spider-Man à restaurer son identité secrète, le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) poursuit ses recherches sur l’immensément puissante pierre du temps en lançant un sort qui ouvre une porte sur le multivers.

Mais la porte va dans les deux sens, permettant aux créatures d’autres univers – y compris une version maléfique de lui-même – de passer. Le docteur Strange recrute Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) pour combattre les maux qui surviennent et rétablir l’équilibre dans le multivers. Comme les autres films de l’univers cinématographique Marvel, attendez-vous à beaucoup de combats et de périls de style bande dessinée.

Les films Marvel à venir

Les fans attendent désormais le retour de Marvel avec la sortie de nouveaux films. Le programme de cette année n’est pas encore achevé, si on se réfère au calendrier de l’enseigne. Voici un avant-goût des films Marvel qui vont sortir prochainement.

Thor : Love and Thunder (2022)

Thor : Amour et Tonnerre est le 4e film qui met en vedette le Dieu du Tonnerre. Après les événements d’Avengers : Endgame, l’ex-petite amie astrophysicienne de Thor, Jane Foster (Natalie Portman), qui lutte contre le cancer, gagne les pouvoirs de Thor et devient le Puissant Thor. La nouvelle dirigeante bisexuelle d’Asgard, Valkyrie (Tessa Thompson), est à la recherche de sa reine. Thor, quant à lui, passe du temps avec les Gardiens de la Galaxie.

Black Panther : Wakanda Forever (2022)

Black Panther : Wakanda Forever est la trentième œuvre cinématographique du Marvel Cinematic Universe et du septième volet de la phase IV.

Le projet de faire une suite à Black Panther remonte à 2018, peu après la sortie du premier film. Après le décès du personnage principal en 2020, Chadwick Boseman, les plans seront bouleversés.

Après les aventures d’Avengers : Endgame, le peuple du Wakanda devra faire face aux Atlantes. Nakia, M’Baku, Shuri, Ramonda, Okoye et l’agent Ross devront se montrer solidaires et avoir un esprit d’équipe.

The Marvels (2022)

The Marvels est le prochain film de super-héros américain basé sur Marvel Comics. Il s’agit de la suite de Captain Marvel (2019), une suite de la série Disney+ Ms. Marvel (2021. Ce volet représente le 31e film de l’univers cinématographique Marvel, produit par Marvel Studios et distribué par Walt Disney Studios Motion Pictures [MCU].

Le film met en vedette Brie Larson dans le rôle de Carol Danvers/Captain Marvel, Teyonah Parris dans le rôle de Monica Rambeau. Iman Vellani va incarner Kamala Khan /Ms. Marvel. Ce film est réalisé par Nia DaCosta à partir d’un scénario de Megan McDonnell.