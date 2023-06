Flash vs Superman : qui est le plus rapide ?

Les héros des bandes dessinées suscitent de grandes interrogations sur leur supériorité et leurs capacités respectives. Une question persistante concerne la vitesse : qui est le plus rapide entre Flash et Superman ? Il est indéniable que ces deux personnages sont les plus rapides des comics DC, voire de toutes les bandes dessinées en général.

Différences de modes de déplacement

Une façon simple de déterminer qui est le plus rapide consiste à examiner leur mode de déplacement principal. Flash court sur le sol, tandis que Superman vole au-dessus, ce qui peut faire une énorme différence. Le vol est un moyen de déplacement bien plus rapide pour de nombreuses raisons. En particulier, cela est dû au fait que Superman peut éviter plus facilement les obstacles.

Cependant, Flash peut aisément compenser la plupart des avantages du vol grâce à ses pouvoirs supplémentaires. Les obstacles ne sont pas un problème pour lui. Grâce à la Force Véloce, il perçoit les choses beaucoup plus rapidement et n’est pas limité par les lois physiques normales. Il peut donc changer de direction instantanément.

Si Flash ne peut pas éviter un obstacle, il peut simplement le traverser en vibrant. Flash dispose de nombreuses options dans ces situations, ce qui lui permet de surmonter les inconvénients des déplacements terrestres.

Exploits de vitesse

Superman est connu dans toute la galaxie, principalement parce qu’il a personnellement sauvé de nombreux habitants. Pour accomplir cela, il a franchi la barrière de la vitesse de la lumière. Il l’a fait beaucoup plus facilement que la plupart des gens ne le pensent.

Superman peut traverser rapidement les galaxies et, dans l’espace, il peut atteindre des vitesses physiquement impossibles pour presque tout le monde. Il a voyagé à travers l’univers avec une facilité déconcertante, tandis que la plupart des gens se rendent au coin de la rue.

Moins courant, Flash peut également franchir la barrière de la vitesse de la lumière. Cependant, tous les Bolides écarlates n’ont pas réussi à le faire. Cependant, les Flashes les plus rapides, tels que Barry Allen et Wally West, ont réussi à accomplir quelque chose.

Et cela, Superman n’a pas pu faire cela depuis l’Âge d’Argent. Ils peuvent voyager dans le temps et le multivers sans aide. Barry Allen a été le premier à franchir la barrière multiverselle. Il a inventé le Tapis Cosmique, qui facilite les voyages dans le multivers et dans le temps pour les Flashes. Superman ne peut pas utiliser le Tapis Cosmique pour effectuer ces voyages, et les Flashes les plus rapides n’en ont pas réellement besoin.

Capacités supplémentaires

La logistique joue également un rôle crucial dans la vitesse, tout comme dans tout autre aspect. Le vol de Superman est utile dans cette course, mais ses super-sens sont encore plus importants. Les super-sens permettent à Superman de planifier son itinéraire sur des milliers ou des millions de kilomètres à l’avance.

Grâce à son ouïe surdéveloppée, Superman peut repérer tout le monde autour de lui. Sa vue lui permet de voir plus loin que presque n’importe qui sur Terre. Il peut choisir un itinéraire qui lui permet de se déplacer le plus rapidement possible, tout en évitant les problèmes.

Flash utilise la vitesse de plusieurs façons, notamment lorsqu’il affronte des ennemis aussi rapides que lui. Les Flashes savent comment faire face aux ennemis capables de rivaliser avec leur vitesse. Cela fait partie de leur héritage de super-héros. Un Flash apprend à penser rapidement, et beaucoup de leurs combats sont des courses contre la montre.

Conclusion

La Ligue des Justiciers compte parmi ses membres les plus grands héros de tous les temps. Chaque héros a sa place dans l’équipe, et ils font confiance aux autres pour accomplir leur travail. Bien que la Ligue des Justiciers compte quelques speedsters, même les Green Lanterns savent que la personne portant l’éclair est la plus rapide.

Les Flashes sont alimentés par la Force Véloce. Cependant, de nombreux membres de la Ligue sont rapides sans elle. Superman quant à lui, est l’un des plus rapides. Les pouvoirs de l’Homme d’acier ont des limites et des faiblesses, mais sa vitesse fait partie intégrante de ses capacités.

Bien que tous les Flashes ne puissent pas battre Superman dans une course sans retenue, les principaux Flashes, tels que Barry Allen et Wally West, l’ont tous deux battu. Cependant, lors de plusieurs occasions, les principaux Flashes, tels que Barry Allen et Wally West, ont surpassé Superman.

Ces victoires ont eu lieu à de nombreuses reprises dans des compétitions de vitesse. La Force Véloce est une source de pouvoir puissante qui leur permet de briser les lois de la physique. Cela leur confère donc un avantage que Superman ne peut tout simplement pas égaler.

Superman est plus rapide qu’une balle, mais Flash est la personnification de la vitesse. Les avantages de l’Homme d’acier sont insignifiants face à la spécialisation de vitesse du Bolide écarlate.

