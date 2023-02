The Flash : Pourquoi Batman sera dans le film de DC ?

The Flash impliquera bien le Batman vieillissant de Michael Keaton. Celui-ci ne sera pas le seul homme chauve-souris du film, la version de Ben Affleck sera aussi de la partie.

Annoncé en 2014 et en chantier depuis plusieurs années, le film The Flash voit enfin le bout du tunnel. Celui-ci débarquera dans les salles dès le 16 juin prochain. En attendant, il faudra se satisfaire des deux bandes-annonces dévoilées pendant le 57e Super Bowl. The Flash aura deux Batman, ce n’est pas une surprise pour les connaisseurs de DC Comics.

Flashpoint comme inspiration

Les éléments narratifs dévoilés dans les bandes-annonces confirment que The Flash se base sur l’arc narratif Flashpoint. Ce dernier est une bande dessinée à cinq numéros écrite par Geoff Johns et dessinée par Andy Kubert. Notez que la publication de la mini-série a eu lieu de mai à septembre 2011. L’œuvre présente un univers alternatif où la Justice League n’existe pas.

Barry Allen est le Flash. Marqué par la solitude, il remonte le temps pour empêcher le meurtre de sa mère quand il était enfant. Mais à son retour, le présent a changé. L’Europe est ravagée par la guerre qui oppose les Amazones de Wonder Woman aux Atlantes d’Aquaman. Superman n’a jamais existé. Il existe encore un Batman, mais celui-ci n’est pas Bruce Wayne.

Le Batman de Flashpoint

Michael Keaton remet le costume de la chauve-souris 30 ans après Batman: Le Défi.

En retournant au présent, Barry Allen n’est plus l’homme le plus rapide de l’univers. Il n’a plus ses pouvoirs. Le jeune homme va solliciter l’aide de Batman pour redevenir Flash. C’est avec beaucoup de surprises qu’il découvre la véritable identité de l’homme chauve-souris. Thomas Wayne – père de Bruce Wayne – porte le costume du chevalier noir de Gotham.

Notre héros découvre que c’est le petit Bruce qui a perdu la vie à la fatidique sortie de la salle de cinéma. La tragédie a encouragé son père à devenir Batman pour lutter contre le crime. Grâce à l’assistance que lui fournit le chevalier noir de Gotham, Barry retrouve ses pouvoirs. Ensuite, il ne va pas ménager ses efforts pour tout remettre dans l’ordre.

The Flash avec deux Batman

Batfleck, comme les fans aiment bien l’appeler, reviendra dans The Flash avec un nouveau costume.

The Flash fera revenir le Batman de Michael Keaton. Rappelons que les plus âgés ont découvert celui-ci dans les films de Tim Burton Batman (1989) et Batman: Le Défi (1992). Dans le film d’Andy Muschietti, il n’y aura donc pas de Thomas Wayne en chevalier noir de Gotham. En effet, Keaton était Bruce Wayne dans les deux adaptations de Burton.

La future adaptation cinématographique en prise de vues réelles dévie ainsi de Flashpoint. Un choix purement pour le fan service, mais qui aura été très bien accueilli. Par ailleurs, le retour de Ben Affleck en Batman n’est pas passé inaperçu. Le personnage sera probablement le mentor de Barry Allen (Ezra Miller) dans le présent précédant le voyage dans le temps.