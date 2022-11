Les acteurs de Superman classés du pire au meilleur

Voici le classement du pire au meilleur de tous les acteurs qui ont donné vie à Superman : ce héros kryptonien à l’écran.

Des comics à la télévision, Superman s’est rapidement imposé avec succès. De nombreux acteurs se sont relayés pour lui donner vie à l’écran. Chacun avait sa propre vision de ce héros. Voici donc le classement de ces acteurs du pire au meilleur.

Kirk Alyn (1948)

L’acteur Alyn aux manières douces, ne reflétait pas la puissance attendue de Superman. Cela ne l’a pas aidé que les séries eussent des scènes comme lui roulant loin d’un rocher en train de tomber. Son visage de Superman semble un peu pâle par rapport à ceux qui l’ont suivi. Le short montant jusqu’aux aisselles ne l’a pas aussi beaucoup aidé à briller par rapport aux autres Superman.

Dean Caïn, le Superman de Lois & Clark

Ce Clark Kent est équilibré et confiant et sa romance avec Lois Lane est tout ce qu’il y a de plus normale. L’acteur ne semble cependant pas arriver à tenir le rôle de Superman. Ce héros manque totalement de présence dans les Nouvelles Aventures de Superman.

Brandon Routh, l’acteur principal dans Superman Returns

Le retour de Superman est une extension de la série de films Superman. La chronologie du film indique que cela se produit cinq ans après Superman II. Il marque aussi la fin de la série de films de Christopher Reeve.

Brandn Routh, l’acteur qui joue ici le rôle de Superman, a été choisi pour sa ressemblance frappante avec Reeve. Il fait même écho aux manières et aux traits de caractère ainsi qu’au charme de Reeve. C’est l’histoire qui est ici le bât qui blesse avec un Superman se rapprochant plus d’un harceleur.

L’acteur retournera dans la peau du personnage plus tard sur le petit écran dans l’Arrowverse.

Tom Welling, l’acteur jouant Superman dans Smallville

Son Clark Kent est plus crédible, car elle correspond bien à la morale et aux valeurs de Superman. Cela semble cependant assez ridicule notamment lorsque Welling’s Kent est devenu un jeune adulte. La série utilise en effet des intrigues très centrées sur Superman sans que le personnage réel de ce superhéros ne soit utilisé.

Cet acteur devrait se trouver vers le haut de la liste, pour sa prestation en tant que Superman. La décision artistique discutable directrice de la série l’entraîne cependant vers le bas.

Georges Reeves, l’acteur principal des Aventures de Superman

Pour la plupart des générations, cet acteur est une des plus belles représentations de Superman. D’autant plus qu’il remplit mieux le costume qu’Alyn, son prédécesseur. C’est un gentil géant dont le Clark Kent est confiant et intelligent.

Henry Cavill dans Man of Steel

Il est clair dès le début même de la série que le point de vue d’Henry Cavill sur Superman serait différent de tous les autres. Ce héros-ci est plus sombre et vit dans un monde cynique. Son Clark Kent est aussi un journaliste sérieux, mais non plus celui maladroit du passé.

Henri Cavill affiche tout son talent d’acteur en tant que Superman. Son premier vol est tout simplement magique. Sa bataille avec Zod et Faora-UI est épique. Cette représentation bénéficie largement des excellents effets spéciaux et le public ne doute à aucun moment que ce Superman serait à la hauteur.

Tyler Hoechlin dans Superman & Lois

Cet acteur a excellé en tant que Superman. Il a su, mieux que quiconque, équilibrer les deux mondes du personnage tout en les gardant séparés et en permettant à chaque élément de coexister. Ce héros est un bon mari, un bon père et une force positive de justice pour le monde. Chacune de ses lacunes le rend plus accessible et plus humain.

Christopher Reeve, l’acteur qui a su interpréter à la perfection Superman

C’est l’acteur qui reste à ce jour ancré dans l’inconscient collectif comme Superman. Il est l’interprétation définitive du personnage, la vraie définition d’un surhomme s’il y en a. Chaque Superman avant et après l’ère Reeve est invariablement comparé à sa représentation. Son Superman respire la force et la confiance, son Kent est l’alter ego parfait dans lequel se cacher parfaitement à la vue de tous. Reeve reste le modèle idéal du bien tout en étant une lueur d’espoir sur et hors de l’écran.

