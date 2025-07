James Gunn révèle des secrets du film Superman… et ça change tout !

Avec Superman, James Gunn signe un reboot audacieux qui mêle nostalgie, modernité et amour sincère des comics.

Le film Superman de James Gunn sort le 11 juillet, et il s’annonce déjà comme un tournant pour DC. Nouveau visage, nouveau ton, mais aussi plein de clins d’œil cachés pour les fans. Gunn annonce un héros plus lumineux, plus ancré et plus pertinent pour notre époque.

Le Superman de James Gunn, nostalgique mais moderne

Les premières images montrent que ce Superman veut inspirer. Fini l’austérité des précédentes versions, place à une ambiance lumineuse et optimiste. James Gunn et son équipe ont misé sur un film Superman avec des décors colorés, une esthétique rétro et un vrai goût pour l’Américana. Ils veulent redonner au héros sa dimension de symbole d’espoir.

David Corenswet incarne un Clark Kent qui doute, mais qui reste fondamentalement bon. Selon la production, c’est cette gentillesse sincère qui rend le personnage crédible dans notre monde cynique. Son costume, loin des armures musclées, est également pensé comme un simple uniforme de travail. Avec le film Superman de James Gunn, pas de magie, juste un homme prêt à faire ce qu’il faut.

Gunn a également insisté pour que chaque projet du nouveau DCU soit unique. Superman ne sera pas un simple maillon d’une chaîne interconnectée. L’idée est plutôt de raconter une histoire complète, cohérente, sans dépendre d’un univers tentaculaire. Et ça, c’est une vraie nouveauté chez DC !

Une lettre d’amour aux comics et aux fans du héros iconique

Le réalisateur ne cache pas son amour pour les comics. James Gunn a d’ailleurs truffé son film de références visuelles, d’easter eggs et de détails puisés dans l’histoire de Superman. Sur le plateau du Daily Planet, chaque enseigne, chaque affiche cache un clin d’œil. Jusqu’au musée d’art moderne qui rend hommage au célèbre « C’est un oiseau ! C’est un avion ! C’est Superman ! »

Ils ont aussi repensé la Forteresse de Solitude. Elle s’inspire à la fois de la version cristalline de Richard Donner et… des vagues d’Avatar 2. Un lieu à la fois majestueux et intime, où le héros se retrouve face à lui-même. On y retrouve une touche de Silver Age, avec des éléments rétro et technologiques inattendus. James Gunn les a injectés pour mieux refléter l’univers unique de Superman.

Enfin, le nouveau film introduit un Lex Luthor joué par Nicholas Hoult, très loin des caricatures passées. Plus tech milliardaire que savant fou, il incarne une vision moderne du pouvoir. Et face à lui, un Superman plus vulnérable, plus humain, qui devra trouver sa place dans un monde qui doute de ses héros.

