Après deux trailers, voici ce que l’on sait sur le Superman de James Gunn !

Il va encore falloir patienter jusqu’au 11 juillet 2025 pour voir Le Superman de James Gunn dans les salles. Mais pour ceux qui veulent en savoir plus sur le film en avant première, voici quelques informations croustillantes.

Ce film marque le lancement officiel du DC Universe (DCU) puisqu’il est rebooté sous la direction de Gunn et Peter Safran chez DC Studios. Par conséquent, on s’attend à du lourd, mais également à une autre approche.

Une sortie bien programmée

Le fait d’avoir choisi la date du 11 juillet 2025 pour la sortie du nouveau Superman de James Gunn est un coup de publicité. C’est en plein dans la saison des blockbusters estivaux, ce qui fait qu’il aura forcément du succès.

Avant que le film ne soit diffusé, Gunn a déjà confirmé que la post-production avance bien. Il y a certes eu du travail à abattre, mais le calendrier de sortie du film sera respecté. Et pourtant, ce n’était pas de la tarte puisqu’il faut considérer qu’il sortira après Creature Commandos (décembre 2024) et avant la saison 2 de Peacemaker (août 2025).

Le tournage avait commencé en février 2024 dans l’archipel de Svalbard en Norvège. C’est là-bas que la Forteresse de la Solitude a en quelque sorte été recréée. Puis, vers le 30 juillet 2024, l’équipe a fait des prises de vue en Géorgie et dans l’Ohio.

Le casting du Superman de James Gunn

Dans le film, le mythique Clark Kent alias Superman est interprété par David Corenswet. Ayant déjà endossé plusieurs visages durant sa carrière d’acteur, mais c’est son premier grand rôle.

Sinon, l’ histoire tourne autour du kryptonien ayant été élevé par de braves fermiers du Kansas. Dans le film, c’est un jeune homme de 25 ans qui mène une vie humaine pourtant, il est doté de superpouvoirs. Et dans les trailers, on voit directement une Lois Lane incarnée par Rachel Brosnahan. Tandis que le rôle du fameux Lex Luthor chauve est interprété par Nicholas Hoult.

Bon là, le scénario ne diffère en rien des comics, puisque l’univers de Superman tourne autour de ces personnages principaux. Mais attention spoiler, si vous n’avez pas vu les scènes des trailers en détail voici le reste du casting.

On a Skyler Gisondo dans le rôle de Jimmy Olsen, Nathan Fillion en Green Lantern Guy Gardner, Isabela Merced en Hawkgirl, Edi Gathegi en Mister Terrific, Anthony Carrigan en Metamorpho, et María Gabriela de Faría en The Engineer.

Wendell Pierce joue Perry White. Et aux dernières nouvelles, c’est confirmé, le chien Krypto est dans ce film. La production s’est inspirée du vrai chien de Gunn, Ozu pour le faire.

L’intrigue de ce Superman 2025 selon James Gunn

A travers ce qu’on peut voir des teasers, on ne parle plus des origines de Superman dans le film. On voit directement un Clark à Metropolis qui fait ses débuts au Daily Planet et il maîtrise déjà ses pouvoirs.

Question histoire d’amour, il est amoureux de Lois. Sauf que cette dernière ne semble pas tout à fait sûre de lui, et se lie d’amitié avec d’autres héros. Ceux-ci trouvent d’ailleurs ce Superman un peu naïf.

Mais à part ces premières informations, le monde dans lequel James Gunn nous plonge est une autre approche. En plus du méchant Lex Luthor, Superman devra affronter d’autres ennemis venus d’univers parallèles et les péripéties du film ne sont pas toutes dévoilées. Ce qui est sûr, c’est que Kryto et les androïdes dans la forteresse de solitude ont un grand rôle à jouer dans cette nouvelle aventure.

Une suite en vue ?

Par la suite, il s’avère que ce film durera environ 2 heures et 20 minutes. C’est sans doute le plus court depuis ceux dans lesquels il y a eu Christopher Reeve. Selon ses explications James Gunn a fait ce Superman pour offrir une expérience percutante sans s’éterniser.

Une suite n’est pas encore prévue. Mais, il se pourrait que le film prépare la phase « Dieux et Monstres » du DCU. The Authority est en préparation au même titre que Supergirl (Milly Alcock).

