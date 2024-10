Le voici, le voilà ! Le meilleur ami canin de Superman sera dans le prochain film de James Gunn

Le prochain film de Superman réserve une belle surprise : l’apparition de Krypto, le super-chien. Au départ, le réalisateur James Gunn n’avait pas prévu l’ajout d’Ozu, ce compagnon canin emblématique inspiré de son propre chien. Cette initiative promet néanmoins d’apporter une touche unique à cette nouvelle aventure cinématographique.

Krypto dans Superman, une inspiration inattendue

James Gunn, le réalisateur de Superman, a partagé comment l’adoption d’Ozu a changé le cours de son scénario. Ozu est un chien de la Société Protectrice des Animaux qui avait vécu des moments difficiles. Il est entré dans sa vie pendant qu’il écrivait le film. Ce chien n’a jamais été en contact avec des humains.

Il a semé le désordre dans la maison de Gunn, ce qui l’a poussé à réfléchir à la vie d’un super-chien. Le réalisateur a déclaré se souvenir qu’il s’était demandé à quel point sa vie serait encore plus compliquée si son compagnon était doté de super pouvoirs. Cette réflexion a conduit à l’intégration de Krypto, ce qui a transformé le récit et enrichi le personnage de Superman.

L’apparition de Krypto dans le long-métrage est prévue pour le 9 juillet 2025. Elle marque une première pour un film live-action mettant en scène le super-héros. On a introduit ce personnage pour la première fois en 1955 et il a déjà eu une série animée rien qu’à lui. En revanche, jamais il n’avait pris vie dans un film avec des acteurs. Cette nouveauté devrait ajouter une dimension ludique à l’histoire et ravira les fans de la franchise.

Un film prometteur avec un casting de renom

Sous la direction de Gunn, « Superman » se concentre sur la dualité du héros. Cette dernière jongle entre ses origines kryptoniennes et sa vie sur Terre. Krypto sera un compagnon de David Corenswet, qui incarne Superman. Il partagera également l’écran avec des acteurs populaires tels que Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane et Nicholas Hoult en Lex Luthor.

Les détails de l’introduction du super-chien dans le film restent à découvrir. Ceci dit, l’enthousiasme autour de cette inclusion est palpable. Avec une approche personnelle, Gunn semble déterminé à offrir une vision rafraîchissante de Superman avec l’aide de Krypto. L’humour et l’affection du compagnon canin joueront un rôle clé. Les fans peuvent s’attendre à une expérience unique en 2025, marquée par l’amitié entre Superman et son fidèle ami à quatre pattes.

