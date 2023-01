Qui sera le prochain James Bond ? Découvrez l’acteur pressenti pour le rôle

Qui sera le prochain acteur pressenti pour le rôle de James Bond. Pourquoi il demeure le préféré des réalisateurs ?

Etre dans la peau de James Bond est un sacre à Hollywood. Non seulement, c’est l’un des rôles les plus prestigieux de l’univers cinématographique, mais aussi, c’est un véritable honneur. Six acteurs ont été dans la peau de James Bond depuis qu’Ian Fleming a donné vie à ce personnage mythique. De Sean Connery à Roger Moore, en passant par Pierce Brosnan et Daniel Craig, qui sera le nouveau porte-étendard de la saga ?

Aaron Taylor-Johnson, le prochain James Bond ?

Après Daniel Craig, un autre acteur portera le smoking et le Walther PPK pour interpréter James Bond. Selon Matthew Belloni de Puck News, il est fort probable que le prochain rôle soit attribué à Aaron Taylor-Johnson. Notre collègue affirme que l’acteur aurait rencontré Barbara Broccoli, la productrice de la franchise.

Il semblerait que les discussions se sont « bien passées » pour que l’acteur de Tenet joue dans Bond 26. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles l’acteur aurait même tourné une version d’essai de l’emblématique séquence du canon de Bond, mais prenez cela avec un grain de sel

Toutefois, Belloni a prévenu que rien n’était encore officiel. En effet, si nous nous référons à l’emploi du temps de Taylor-Johnson, il est fort probable que son agenda sera bien rempli. En effet, il sera dans la peau de Kraven, un méchant dans le film Sony de Marvel qui sortira cette année.

Pourquoi Taylor-Johnson est donné favori pour le prochain James Bond ?

© Disney / Marvel Studios

D’autres acteurs britanniques sont en lice pour devenir le prochain James Bond à l’instar de Henry Cavill et Tom Hardy. Ils sont certainement les favoris, sauf que Taylor-Johnson cocherait quelques cases en plus. Broccoli et son collègue producteur Michael G. Wilson ont déjà déclaré qu’ils recherchaient pour le rôle un « trentenaire » qui s’engagera pour « 10 à 12 ans » dans la franchise.

De plus, « il devrait être britannique » mais pourrait être de n’importe quelle ethnie ou race. Taylor-Johnson a 32 ans. Il est anglais avec une visage tout frais, parfait pour le rôle contrairement à ses concurrents !

Interviewé par Variety, Broccoli avait affirmé que « Quand les gens demandent : qui allez-vous prendre ? Je leur réponds qu’il ne s’agit pas seulement de caster un acteur pour un film. Il s’agit d’une réinvention, et de savoir où l’on va. Qu’est-ce qu’on veut faire avec le personnage ? »

Elle a ajouté : «Et puis, une fois qu’on a compris ça, qui est la bonne personne pour cette réinvention particulière, on la tient notre une évolution. Bond évolue tout comme les hommes évoluent. Je ne sais pas qui évolue à un rythme plus rapide. »

Taylor-Johnson est également un acteur très talentueux. On pense notamment à ses interprétations du sadique Ray Marcus dans Nocturnal Animals et du jeune John Lennon dans Nowhere Boy. Il a également montré un talent pour les rôles plus physiques dans Kick-Ass. Ce dernier l’a littéralement poussé au rang de star tout comme Avengers : Age of Ultron, Godzilla et Bullet Train.

D’autres noms en lice pour interpréter le prochain James Bon ?

Bien sûr, il est loin d’être le seul trentenaire britannique à concourir pour le rôle. Parmi les autres favoris figurent Regé-Jean Page, Richard Madden, Dev Patel, James Norton, Andrew Garfield, Jamie Dornan, Will Poulter, Henry Golding et Nicholas Hoult. Nous ne serions certainement pas surpris que Broccoli ait également rencontré quelques-uns de ces autres acteurs. Mais pour l’instant, Taylor-Johnson semble être le favori, ou du moins celui dont on entend le plus parler à ce stade précoce.

Quel que soit l’acteur qui décrochera le rôle convoité, il faudra attendre encore un certain temps avant que le prochain film de 007 ne sorte en salle. Broccoli ayant laissé entendre l’an dernier que « le tournage est prévu pour au moins deux ans ».

En attendant, découvrez notre classement des acteurs ayant joués James Bond pour redécouvrir ce personnage mythique.