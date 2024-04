Test de la Wegoboard 4Flex : que vaut cette trottinette ultra pliable ?

Cette fois-ci, nous allons faire le test de la trottinette électrique Wegoboard 4Flex, un modèle ultra-compact se pliant en 4. Mais cette grande maniabilité en vaut-elle la peine ?

La Wegoboard 4Flex, un modèle emblématique de la marque française, nous invite dans un univers où la portabilité est reine. Avec son design compact et son poids plume, elle constitue le compagnon idéal des citadins. Mais qu'en est-il de ses performances réelles ? Voici notre verdict.

Caractéristiques techniques

Durée de charge : 2 à 3 h

: 2 à 3 h Vitesse : 20 Km/h

: 20 Km/h Puissance du moteur : 250W à 500W

: 250W à 500W Poids : 9,5 kg

: 9,5 kg Autonomie : 20 km

: 20 km Prix : 629,00 €

Moteur et puissance : un équilibre entre performance et praticité

Pesant 9,5 kg, la 4Flex privilégie la légèreté plutôt que la puissance. Certes, cette trottinette électrique bénéficie d'un moteur de 250W qui peut délivrer jusqu'à 500w de puissance maximale instantanée. Suite à notre test, il faut avouer que ce moteur de 4Flex de Wegoboard n'est pas un des plus puissants du marché. Même s'il ne faut pas non plus s'attendre à un moteur surpuissant pour une trottinette aussi compacte. Pour ceux qui veulent des trottinettes électriques beaucoup plus sportives, n'hésitez pas à voir notre comparatif des trottinettes électriques puissantes du marché.

Malgré tout, ce moteur lui permet d'atteindre une vitesse de pointe de 20 km/h. Bien que certains puissent souhaiter une accélération plus rapide, cette vitesse suffit pour les trajets urbains. De plus, la trottinette peut grimper des pentes jusqu'à 15°, ce qui la rend idéale pour une utilisation en ville. Pour couronner le tout, elle dispose de trois modes de conduite (sport, confort, éco) qui offrent une polyvalence appréciable en fonction des conditions de conduite. Silencieux, ce moteur contribue à rendre la conduite plus agréable.

Test d'autonomie : 4Flex de Wegoboard est parfaite pour les trajets quotidiens

Avec une autonomie de 20 km, la 4Flex peut sembler modeste comparé à d'autres modèles comme la Wegoboard Runway Plus. Mais son atout réside dans sa batterie amovible. Cette fonctionnalité permet de doubler son autonomie en ajoutant une seconde batterie, idéale pour les trajets plus longs. De plus, son temps de recharge rapide de 2 à 3 heures la rend utilisable au quotidien sans souci.

Confort de conduite : Une balade agréable malgré quelques compromis

Malgré son apparence assez frêle du fait de sa petite taille, nous avons constaté que la Wegoboard 4Flex offre un bon confort de conduite grâce à ses suspensions avant et à ses pneus pleins. Les chocs dus aux irrégularités de la route sont bien absorbés, mais sur des surfaces très cahoteuses, on ressent un peu plus les vibrations. Quoi qu'il en soit, les roues de 5,5 pouces et le guidon ajustable en hauteur contribuent à rendre la conduite confortable et sans à-coups. Son poids léger ne compromet pas la stabilité et permet de supporter jusqu'à 100 kg.

Elle dispose de freins électromagnétiques et mécaniques garantissant un freinage sûr, tandis que les LED avant et arrière assurent une visibilité optimale, en particulier la nuit. Toutefois, si vous vous aventurez sur des terrains plus accidentés (chemins de terre, graviers, etc.), la trottinette 4Flex ne sera cette fois pas adaptée.

Conception et fonctionnalités : l'élégance et la praticité réunies

Parlons du design de la trottinette 4Flex, en commençant par ses dimensions. Déplié, il mesure 102 x 92,6 x 41 cm, mais c'est dans sa forme pliée que réside toute sa puissance. En effet, la 4Flex se plie en 4, devenant ainsi ultra-compact avec des dimensions de seulement 62 cm x 12 cm x 25,9 cm – plus petit qu'un clavier d'ordinateur.

Sa compacité la rend facile à glisser dans un sac à dos. D'ailleurs, Wegoboard propose un sac spécialement conçu pour la 4Flex, ce qui permet de la transporter partout avec soi.

Elle doit sa solidité et sa légèreté à sa structure entièrement en aluminium, à la différence des autres trottinettes de ce type fabriquées en plastique dur. La certification IP55 garantit également une résistance aux éclaboussures, idéale pour les conditions météorologiques urbaines.

La trottinette comprend un écran LCD indiquant des informations telles que le kilométrage, la vitesse et le niveau de la batterie. Elle dispose également des enceintes et d'un système Bluetooth pouvant servir de haut-parleur pour écouter votre musique. Plus encore, elle dispose d'une sortie USB qui permet de recharger vos différents appareils , ce qui peut s'avérer très utile si, par exemple, vous utilisez votre GPS sur votre téléphone, qui nécessite une grande quantité de batteries.

Wegoboard 4Flex Une trottinette électrique pliable et performante Voir l'offre Verdict En conclusion, la Wegoboard 4Flex offre un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui cherchent une trottinette électrique légère, pliable et performante pour leurs déplacements urbains. Bien qu'elle puisse avoir quelques compromis en termes de vitesse ou de confort extrême sur des terrains très accidentés, elle reste une option solide pour la vie quotidienne en ville. Son design moderne, sa praticité et ses performances en font une trottinette électrique digne d'intérêt pour les utilisateurs à la recherche de mobilité urbaine. On aime Ultra compact (9,5 kg)

Batterie amovible On aime moins Vitesse maximum 20 km/h

