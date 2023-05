Une trottinette électrique puissante vous aidera à vous déplacer de manière écologique et à réaliser des économies. Dans les zones encombrées comme les grandes villes, où les transports publics ne sont pas aussi répandus, ils peuvent également faire gagner du temps aux navetteurs.

Quelle est la trottinette électrique la plus puissante du marché ? En général, ces micro-mobilité ont un moteur de 250 à 350 W et atteignent une vitesse de 25 km/h. Pour ceux qui en veulent plus, il existe de véritables monstres dotés d’une puissance de plus de 6 000 W. Mais leur prix est beaucoup plus élevé et ils pèsent également beaucoup plus lourd. Jetons un coup d’œil aux modèles les plus puissants disponibles aujourd’hui.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES NIU Kqi3 Max Note : 9,7/10 Découvrir Ninebot KickScooter Note : 9,5/10 Découvrir Oxelo R920E Note : 9,2/10 Découvrir

NIU Kqi3 Max : une trottinette électrique puissante et élégante

Caractéristiques techniques Moteur : 450W

Taille de roue : 9,5 pouces

Vitesse maximale : 25km/h

Portée : 65km

Poids : 21 kg

La Niu Kqi3 Max est une trottinette électrique qui a tout pour plaire avec sa motorisation puissante, sa grande autonomie, son look élégant. Nous avons eu beaucoup de plaisir à la conduire, et nous avons été particulièrement impressionnés par la façon dont elle se comportait dans les collines. Le phare avant annulaire du Kqi3 Max crée un véritable profil, et les freins à disque mécaniques rouges sur les roues avant et arrière lui donnent une allure de voiture de sport.

Certes, son autonomie réelle est bien inférieure à l’autonomie annoncée de 60 km, surtout dans les montées. Toutefois, elle s’est avérée suffisante pour nous permettre de nous déplacer pendant une semaine sans avoir à recharger. Vous pouvez également utiliser l’application Niu pour personnaliser la conduite du Kqi3 Max, et même le verrouiller. Cependant, à 21 kg, c’est un modèle assez lourd.

Rapide

Excellents freins

Puissant pour les collines

Lourd

Ninebot KickScooter Série D18E : une trottinette électrique puissante bien équipée

Caractéristiques techniques Moteur : 250W

Taille de roue : 10 pouces

Vitesse maximale : 25km/h

Portée : 15 à 25 km

Poids : 14 kg

La Ninebot KickScooter série D18E présente plusieurs caractéristiques que l’on ne trouve généralement pas sur une trottinette électrique bon marché. Il s’agit notamment de freins doubles – à récupération et à disque mécanique – et de feux, à l’avant et à l’arrière et aussi sur les côtés de la trottinette. Non seulement cela vous rend plus visible, mais c’est aussi un effet vraiment cool.

Le design très épuré de la Ninebot KickScooter série D18E est également très apprécié : il n’y a pas beaucoup de fils qui pendent. Le seul bémol concerne le mécanisme de verrouillage arrière, qui s’est avéré un peu délicat. Avec son moteur d’une puissance de 250 W, cette trottinette électrique se montre à la hauteur des attentes dans la plupart des situations. Quant à l’autonomie de la batterie, elle couvre une distance de 18 km.

Feux avant, arrière et latéraux

Freins régénératifs et mécaniques

Pas le plus puissant pour les collines

Mécanisme de verrouillage délicat

Oxelo R920E : une trottinette électrique haut de gamme

Caractéristiques techniques Moteur : 250W

Taille de roue : 10 et 8 pouces

Vitesse maximale : 25km/h

Portée : 35 km

Poids : 14,8 kg

Grâce à son moteur de 350W, l’Oxelo R920E gravit des pentes de 15% avec aplomb. Cette trottinette électrique peut parcourir une distance maximale de 35 km à une vitesse allant jusqu’à 20 km/h.

Outre sa puissance, cette trottinette électrique se démarque par son design épuré. Son guidon en fibre de carbone change de géométrie, passant d’un cercle à une forme triangulaire, ce qui lui confère une allure intrigante.

L’Oxelo R920E dispose également d’un excellent écran, suffisamment lumineux pour être vu même en plein jour. Nous avons également apprécié ses commandes intuitives. Il comprend des feux avant et arrière, ces derniers clignotant rapidement lorsque vous freinez.

Design épuré

Deux moteurs pour les collines

Écran de contrôle très clair

Plus difficile à conduire que les autres trottinettes

Coûteux

Apollo Phantom Pro : une trottinette électrique puissante aux roues XXL

Caractéristiques techniques Moteur : 500W

Taille de roue : 10 pouces, gonflables

Vitesse maximale : 25km/h

Portée : 50 km

Poids : 25 kg

L’Apollo City a quelque chose qui manque à la plupart des autres trottinettes électriques : les clignotants. Les feux clignotants permettent d’indiquer plus facilement aux autres conducteurs que vous voulez aller à gauche ou à droite, plutôt que de tendre le bras. L’Apollo City est aussi une trottinette électrique puissante. Son moteur de 500W peut vous faire monter et descendre des collines facilement, il a une suspension complète et des pneus anti-crevaison. En outre, lorsqu’il se connecte à une application, il est possible de personnaliser ses performances.

Cependant, avec ses 25 kg, c’est une trottinette électrique assez lourde. Elle est donc loin d’être notre premier choix si vous devez la porter sur une volée de marches. Son mécanisme de verrouillage est plus délicat que celui de beaucoup d’autres trottinettes électriques. Malgré cela, il s’agit d’une trottinette électrique amusante et rapide avec un bon dispositif de sécurité intégré.

Présence de clignotants

Application pour personnaliser les performances

Rapide

Lourd

Mécanisme de verrouillage délicat

Runway Plus : une trottinette électrique luxueuse

Caractéristiques techniques Moteur : 350W

Taille de roue : 10 pouces

Vitesse maximale : 25km/h

Portée : 35 km

Poids : 15 kg

La Runway Plus compte parmi les trottinettes électriques les plus élégantes et les plus futuristes du marché. Avec un poids de 15 kg, il est extrêmement léger et facile à transporter.

Avec son moteur de 350W, il dispose d’une puissance suffisante pour les déplacements urbains. Ce moteur lui permet de propulser son utilisateur en haut d’une colline plus rapidement que d’autres e-scooters électriques. Le bouton dédié au mode de conduite constitue un ajout bien pensé qui rend le changement de mode moins stressant pendant la conduite.

La trottinette dispose de pneus renforcés qui offrent une meilleure stabilité, suspension, montée et une meilleure traction. Ils ont l’avantage de nécessiter moins d’entretien et ne sont pas sujets aux crevaisons. Cependant, ils ne sont pas très efficaces pour absorber les chocs.

Design élégant et épuré

Puissant

Absorption des chocs pas top

Trottinette électrique Slide : un excellent rapport confort/poids/performance

Caractéristiques techniques Moteur : 350W

Taille de roue : 8,5 pouces

Vitesse maximale : 25km/h

Portée : 30 km

Poids : 14 kg

La Slide constitue un excellent moyen de se déplacer aisément dans la ville. Elle est idéale pour ceux qui ne veulent pas dépenser plus de 600 euros pour une trottinette. Elle est équipée de lumières pour une meilleure visibilité dans l’obscurité.

Dans les pentes, la trottinette atteint facilement sa vitesse maximale de 25 km/h. Avec ses 14 kg, elle fait partie des trottinettes les plus légères du marché. Associée à un mécanisme de verrouillage facile, elle devrait convenir à ceux qui souhaitent l’emmener dans les transports en commun.

Look emblématique

Bonne vitesse

Feux avant et arrière

Frein un peu capricieux

Ninebot MAX G30E II MAX : la meilleure trottinette électrique pour ceux qui veulent aller loin

Caractéristiques techniques Moteur : 350W

Taille de roue : 10 pouces

Vitesse maximale : 25km/h

Portée : 65 km

Poids : 19.9 kg

La Segway Ninebot Kickscooter Max est une trottinette électrique imposante et lourde – elle pèse 19.9kg. Mais avec une autonomie estimée à 65 km, elle offre une autonomie deux fois supérieure à celle de la plupart des autres modèles de ce top de trottinette électrique puissante. Il s’agit donc du meilleur modèle pour ceux qui ont de longs trajets à faire.

De plus, grâce à son puissant moteur de 350W à propulsion arrière et à ses larges pneus gonflables de 10 pouces, la Kickscooter Max pourra non seulement gravir les collines avec facilité, mais aussi le faire confortablement. Lors de nos tests, la Kickscooter Max s’est classée deuxième derrière Apollo Phantom Pro pour ce qui est du maintien de la vitesse sur les pentes raides. Nous avons également beaucoup apprécié la sonnette de la Kickscooter Max, qui est suffisamment puissante et bruyante pour que l’on s’y attende.

Confortable

Grande autonomie

Cloche bruyante et facile à utiliser

FAQ

Choisir la meilleure trottinette électrique ne se révèle pas aussi ardu qu’on pourrait le croire. En fait, il suffit de connaître les principaux éléments à prendre en compte.

En général, les citadins accordent plus d’importance au poids et à la portabilité qu’à la puissance, mais il faut aussi tenir compte de l’autonomie de la batterie. Certains des meilleurs modèles offrent une semaine d’utilisation avant d’avoir besoin d’être rechargés. Toutefois, ceux qui sont conçus pour les trajets quotidiens n’offrent généralement que deux ou trois jours d’autonomie.

Un système de freinage de premier ordre revêt une importance capitale pour votre sécurité. Certaines des meilleures trottinettes électriques puissantes sont équipées d’un système de freinage unique. Tandis que d’autres, plus robustes, utilisent un système double beaucoup plus fiable et plus sûr pour les utilisateurs.

Bien entendu, la qualité de fabrication, la résistance aux intempéries et la taille des roues constituent également des éléments importants à prendre en compte. Les caractéristiques sont également importantes. Selon vos besoins, vous pouvez avoir besoin d’une application et d’un système antivol.

Quelle est la meilleure puissance pour une trottinette électrique ?

Une trottinette électrique ordinaire s’équipe d’un moteur de 250 à 350W, ce qui devrait suffire amplement pour la plupart des déplacements en ville sur terrain plat. À mesure que le prix augmente, vous trouverez des trottinettes dotées d’un moteur de 500W ou plus, ce qui est utile si vous devez grimper des collines plus raides. Dans le haut de gamme, vous trouverez des moteurs de 800 à 1 00W, qui non seulement facilitent l’ascension des collines, mais peuvent aussi vous propulser à des vitesses beaucoup plus élevées.

Quelles sont les caractéristiques de sécurité des trottinettes électriques ?

La plupart des trottinettes électriques, si ce n’est toutes, ont une surface réfléchissante qui vous rend plus visible lorsque les phares d’une voiture vous éclairent. À mesure que le prix augmente, elles peuvent se doter de phares et de feux arrière – certains feux arrière clignotent même lorsque vous freinez.

