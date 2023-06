Quelle trottinette électrique choisir ? Tout ce qu’il faut savoir

Quelle trottinette électrique choisir parmi toutes les offres disponibles sur le marché ? Cet article a pour but de vous orienter vers le modèle le plus approprié à votre situation.

La trottinette électrique, nouvel eldorado de la micro-mobilité, offre un gain de temps considérable lors des trajets quotidiens. Face à une gamme aussi étendue, il convient d’identifier les facteurs les plus concrets pour faire son choix. Ces facteurs jouent un rôle essentiel pour assurer un déplacement agréable.

Si le marché ne comptait que peu de modèles auparavant, la diversité en termes de performances, de taille, de confort… augmente aujourd’hui. Voilà pourquoi choisir la meilleure trottinette électrique devient plus difficile. Sachez cependant que le modèle idéal n’est pas toujours celui proposé par une marque à grand renfort marketing. En fait, le budget, l’itinéraire, les contraintes et les habitudes sont des critères indispensables pour choisir la trottinette électrique. Apprenez-en davantage sur ces facteurs.

Autonomie

Pour choisir une trottinette électrique, il faut prendre en compte la distance à parcourir quotidiennement. En effet, si vous devez effectuer de longs trajets par jour, il convient d’opter pour un modèle à grande autonomie.

Et n’oubliez pas de prendre en compte le temps de recharge, pour éviter de perdre trop de temps entre deux trajets ! Pour vous aider à mieux évaluer l’autonomie de votre scooter, il suffit de tenir compte de la capacité de sa batterie, exprimée en Wh. Cette caractéristique permet de comparer facilement les modèles existants.

Focus sur le poids

Vous vivez à l’étage dans un immeuble qui n’a pas d’ascenseur ? Ou bien votre itinéraire comprend-il des escaliers ? Hors de question de prendre les escaliers avec une trottinette pesant 30 kg.

Or, facile à voler en raison de sa légèreté et de sa discrétion, la trottinette électrique doit être transportée régulièrement. Ainsi, avant de choisir une trottinette électrique, il est important de tenir compte de son poids. Certains modèles pèsent seulement 7 kg, alors que d’autres peuvent peser jusqu’à 42 kg.

Choisir une trottinette électrique : le confort en point de mire

Le confort doit être pris au sérieux quand on utilise sa trottinette électrique chaque jour pour des déplacements de longue durée. Un plateau plutôt large associé à de grandes roues offre un confort accru.

Pour faciliter les déplacements, il faut éviter le deck trop bas pour ne pas racler les parties surélevées de la chaussée ou du trottoir. Quant à la suspension, celle-ci doit permettre d’absorber les chocs provoqués par les irrégularités de la route.

Connectivité

Vous êtes fan de high-tech ? Notez qu’une trottinette électrique peut s’équiper du plus élémentaire au plus avancé des systèmes d’affichage. Ces écrans indiquent le niveau de batterie restant et la vitesse instantanée du véhicule, et affichent si les clignotants et les feux sont allumés.

Certaines versions offrent quelques options intéressantes, telles qu’une application connectée.

Choisir une trottinette électrique en fonction de son prix

Qu’il s’agisse d’un jouet banal ou d’une solution de transport quotidienne sûre et fiable, le prix d’une trottinette électrique varie considérablement d’un modèle à un autre. Il faut donc trouver un compromis qualité/prix, correspondant à vos budgets et besoins.

Un critère important pour choisir une trottinette électrique puissante est la qualité du service après-vente, de la maintenance et des réparations. Tout comme les autres véhicules, cet engin nécessite un bon entretien ! Pour rouler tranquillement, il convient parfois de changer les pièces défectueuses telles que les freins, les jantes voire même les suspensions.

Choisir une trottinette électrique en fonction du trajet à parcourir

Les longs déplacements. Si vous comptez faire de longs déplacements à bord d’une trottinette électrique, vous aurez besoin d’un maximum d’autonomie, d’un plus grand confort et d’une excellente manoeuvrabilité.

Routes difficiles

Les déplacements citadins ne sont pas toujours synonymes de terrain plat, et il convient d’en tenir compte. Comme la plupart des trajets s’effectuent sur des pistes cyclables, des routes pavées ou accidentées, voire des sentiers en terre battue, il convient de choisir une trottinette électrique tout terrain. À cet effet, il faut prendre en compte la puissance de son moteur. Comme pour la batterie, vous pouvez comparer les modèles en se référant à la puissance en watts.

Pour une utilisation quotidienne

Si vous avez l’intention de vous déplacer tous les jours à trottinette, il faut choisir un modèle conjuguant commodité, autonomie et maniabilité. Attention toutefois à ne pas vous laisser tenter par un modèle trop léger, dont la batterie et le confort de conduite ne seront pas garantis.

Pour vous aider, voici les 3 meilleures trottinettes électriques pour vous accompagner durant votre périple.

Choisir votre trottinette électrique : top 3 des modèles disponibles

NINEBOT G30E II MAX : trottinette électrique pour les longs trajets

Caractéristiques techniques Poids : 19.9 kilos

Taille des roues : 8,5 pouces

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 65 km

Dimensions pliées : 116,7 × 47,2 × 53,4 cm

Si vous souhaitez parcourir de longues distances, optez pour la MAX G30E II de Segway. Elle comprend une batterie capable de couvrir une distance de 65 km et des pneus de 10 pouces tubeless. Sa vitesse ne dépasse pas les 25 km/h. Plus encore, cette trottinette électrique intègre un écran LED. Ce dernier permet d’avoir accès à 4 modes de conduite, à un système de gestion, voire même à un contrôleur de croisière.

Côté performance, la MAX G30E II franchit un dénivelé de 20°, ce qui la rend la trottinette électrique tout terrain par excellence.

Puissance de son moteur

Autonomie XXL pour un scooter

Assez lourd

XIAOMI 3 LITE : une trottinette électrique pour les trajets courts

Caractéristiques techniques Poids : 13 kilos

Taille des roues : 8,5 pouces

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 20 km

Dimensions pliées : 110,4 x 42,9 x 48,4 cm

Rêvez-vous d’une trottinette électrique au design moderne ? Alors ne cherchez pas plus loin que la Xiaomi 3 Lite. Cette trottinette a été conçue dans un souci d’efficacité. Elle profite d’un système de pliage simple et d’un moteur assez puissant.

De fait, la Xiaomi 3 Lite brille par sa performance hors du commun tant au niveau de la vitesse que de l’autonomie et de la puissance. Ce modèle atteint sans peine les 25 km/h et peut couvrir en une seule charge une vingtaine de kilomètres. Ces caractéristiques en font d’elle la meilleure trottinette électrique pliante pour les déplacements domicile-travail.

Mieux encore, elle peut escalader un terrain incliné de 14 % grâce à son puissant moteur de 300 watts.

Rangement facile

Capacité de récupération excellente

Faible autonomie

XIAOMI MI PRO 2 : une trottinette électrique avec une connectivité améliorée

Caractéristiques techniques Poids : 14,2 kilos

Taille des roues : 8,5 pouces

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 45 km

Dimensions pliées : 113 x 49 x 43 cm

La Mi Scooter Pro 2 reprend la conception et les caractéristiques de la première version du Scooter Pro. Elle se démarque toutefois par son feu avant de 2 W. Elle s’équipe également des pneus de 8,5 pouces de nouvelle génération. En outre, la Mi Pro 2 bénéficie d’une connectivité applicative inégalée.

Cette trottinette électrique peut rouler à 25 km/h même à une pente de 20° grâce à sa motorisation de 300 W. Sa portée est de 45 km en moyenne.

Meilleure connectivité

Pneus résistants

Guidon non-ajustable