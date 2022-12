Les acteurs de James Bond classés du pire au meilleur

Découvrez les acteurs qui ont interprété James Bond, l’agent secret britannique sur le petit écran au cours de ces dernières décennies. Voici notre classement des pires aux meilleurs acteurs !

Lui, c’est Bond, James Bond ! Il est un espion au service de Sa Majesté et un véritable bourreau des cœurs. Dans chacune de ses aventures et parfois ses mésaventures, il arrive à déjouer les plans diaboliques des super-vilains qui rêvent de faire régner le chaos. Afin de rendre hommage à ce personnage mythique, nous allons vous lister les acteurs qui ont joué James Bond. De Sean Connery à Daniel Craig, découvrez les six acteurs dans la peau de 007 !

George Lazenby

George Lazenby, ce mannequin australien avait été repéré par la production pour jouer dans James Bond de Ian Fleming. Sauf qu’après avoir endossé le rôle dans « Au service secret de Sa Majesté », il n’a plus été retenu pour un autre tournage.

Disons que l’acteur n’arrivait pas à incarner son personnage. Il était beaucoup plus doux et plus sentimental, contrairement à son prédécesseur. Certes, il avait la carrure du parfait Bond, mais son jeu de rôle ne faisait pas l’unanimité. Peut-être qu’il aurait brillé si on lui avait accordé une deuxième chance, qui sait !

Timothy Dalton

Le James Bond le plus boycotté du public dans toute l’histoire est certainement Timothy Dalton. Jugé trop froid, trop inexpressif et trop terre-à-terre, il n’a pas reçu l’éloge des amoureux de la saga. En effet, les deux films qu’il a tournés n’ont pas eu le succès tant attendu au box-office.

Le problème c’est que le public est tombé amoureux du sens de l’humour et du côté suave des autres acteurs ayant incarné James Bond, tout le contraire de Dalton. Certes, il est apprécié par certains, malheureusement sa prestation est dénuée de charme, une erreur impardonnable aux yeux du public.

Roger Moore

Parmi les autres acteurs ayant joué dans James Bond, nous ne pouvons pas passer à côté de Roger Moore. Son arrivée a apporté un autre souffle à la saga 007. Le rôle lui allait comme un gant d’autant plus qu’il a su y apporter sa « touche » personnelle. Vous êtes un fan de l’humour britannique ? Vous ne serez pas déçu de l’interprétation de Roger Moore !

Pendant 12 ans, il a tenu le rôle de l’agent secret au pistolet doré avec sept titres à son actif. Le public adore son sens de l’humour, mais aussi sa capacité à désarmer l’ennemi avec une seule balle. Les scénarios ont été écrits en rapport avec sa personnalité, faisant de James Bond un véritable succès planétaire. Parmi les films phares que Moore avait joués, « L’espion qui m’aimait » en 1977 est un franc succès.

Pierce Brosnan

C’était dans les années 90 que Pierce Brosnan a commencé à interpréter James Bond. Il était la parfaite réincarnation des premiers acteurs ayant joué James Bond, à savoir Sean Connery et Roger Moore. Il arrivait à se glisser parfaitement dans le smoking de l’agent secret en toute simplicité. Le succès était bien au rendez-vous.

Sa meilleure interprétation de l’agent britannique est certainement « GoldenEye ». Ce film fait partie des meilleurs titres de la saga et continue d’inspirer les acteurs, mais aussi les producteurs jusqu’à nos jours. L’acteur irlandais arrivait à incarner le rôle de James Bond de manière si naturelle qu’il est devenu l’un des chouchous du public.

Daniel Craig

Daniel Craig n’est autre que l’acteur qui a réinventé James Bond pour s’adapter à notre monde moderne. En 15 ans, il a endossé le rôle de Bond et a assuré l’évolution de son personnage sur cinq films. Contrairement à ses prédécesseurs, Craig est le seul à avoir réussi à cerner le portrait psychologique de Bond pour qu’il arrive à répondre aux attentes du public sans miser sur son côté suave et charmeur.

Contrairement à Dalton, Craig a joué avec son caractère glacial pour tenir le public en haleine. Ce qui lui a permis de compléter la faille sur le plan séduction. Nous l’avons remarqué, notre Bond du 21e siècle n’est pas un grand séducteur ! Il avait excellé dans « Casino Royale » en 2006, un rôle qui lui a permis d’établir sa notoriété sur une décennie et demie. Le jeu de rôle de Daniel Craig remettra la barre très haute pour le nouvel acteur qui le succèdera dans cette série !

Sean Connery

Si on vous pose la question : qui est votre James Bond préféré ? Beaucoup d’entre vous répondront certainement Sean Connery ! Il avait été dans la peau du premier Bond et il demeurera une figure emblématique de la franchise. Acteur et producteur britannique, il est mondialement connu pour avoir incarné James Bond tout en lui donnant vie. Son interprétation de « James Bond contre Dr No » en 1962 fut un succès retentissant.

Sean Connery incarne l’élégance et la séduction, des caractères typiques de son personnage qu’il épouse sans aucune difficulté. Il avait un physique imposant, ce qui était parfait pour incarner ce rôle. Bien qu’Ian Fleming ne fût pas élogieux à son égard au tout début, Connery avait séduit le public dès sa première prestation grâce à son charisme et sa confiance en lui. Il incarnait la réussite, ce qui apportait du crédit aux films dans lesquels il avait joué.