Kirsten Dunst de retour dans Spider-Man 4 ? L’actrice donne des nouvelles du film

Est-ce que Kirsten Dunst pourra faire un retour dans Spider-Man 4 ? Découvrez ce que nous savons sur le sujet dans ci-dessous !

Après avoir été dans la peau de Mary Jane dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, Kirsten Dunst pourrait faire son come-back dans le prochain Spider-Man 4 ! Alors que les fans attendent avec impatience une nouvelle saga de l'homme-araignée, on se demande donc si celle qui a incarné l'amour de Peter Parker sera de nouveau de retour. Vous aussi, vous souhaitez en connaître davantage ? Découvrons ensemble ce que l'intéressée a dit sur le sujet.

Spider-Man 4 : un possible reprise avec Kristen Dunst ?

Initialement prévu pour être le quatrième volet de la saga Spider-Man, le projet de Spider-Man 4 a été annulé avant le début de la production. Bien que Kirsten Dunst ne se souvienne pas en détail des plans spécifiques pour ce film, elle a laissé entendre son ouverture pour un retour de Mary Jane. Cette déclaration a suscité l'enthousiasme des fans, qui espèrent la revoir dans ce rôle emblématique.

Dans une interview, Kirsten Dunst a exprimé son souhait de reprendre le rôle de Mary Jane. Elle a tenue à souligné que l'univers de Spider-Man est très ouvert et que tout est possible. Elle a également mentionné qu'elle aurait été prête à jouer dans Spider-Man : No Way Home aux côtés de Tobey Maguire. Ces commentaires laissent entrevoir la possibilité d'un retour dans un prochain film de Spider-Man. Cela peut être le Spider-Man 4 de Sam Raimi ou un autre projet explorant le Spider-Verse.

Spider-Man : doutes et réflexions concernant la reprise du projet

Malgré son ouverture à un retour éventuel, Kirsten Dunst a exprimé des doutes. Elle pense qu'il n'est plus nécessaire de réaliser un Spider-Man 4 tout en remettant en question l'idée de revenir sur la trilogie. Selon l'actrice, il est préférable de laisser les choses telles qu'elles étaient.

De son côté, Sam Raimi, le réalisateur des premiers films Spider-Man, a évoqué son désir de ressortir un quatrième film sur l'homme-araignée. Il faut noter cependant qu'il n'a pas été appelé pour travailler sur Spider-Man : No Way Home. Toutefois, il continue de démontrer son attachement pour la série.

Jusqu'à l'heure où nous écrivons, il faut noter qu'aucune information concernant un Spider-Man 4 n'a été dévoilée. Quoi qu'il en soit, nous aimerons bien revoir la douceur de Kristen Dunst dans le rôle de Mary Jane. Espérons que le projet aboutisse !

