Test du Teamgee H20T : un des meilleurs skateboards électriques tout terrain !

Si vous êtes à la recherche d'un skateboard électrique intéressant, le test du Teamgee H20T devrait vous plaire. Adapté pour les amateurs de sensations fortes, cet appareil est à la fois pratique et puissant.

Le Teamgee H20T est, avec le Nimbus Elwing, une référence sur le marché des skateboards électriques. Entre ses résultats de performance, sa composition et ses fonctionnalités, il est difficile de ne pas craquer. Voici le test détaillé du Teamgee H20T et de ses caractéristiques.

Caractéristiques techniques

Marque : Teamgee

Teamgee Poids : 9,5 kg

9,5 kg Vitesse maximale : 42 km/h

42 km/h Autonomie : 25 km

25 km Prix : 599 €

Présentation du skateboard électrique

Le Teamgee H20T arbore un design élégant, ce qui dénote avec le style plus jeune et coloré de la plupart des modèles présents sur le marché.

Ainsi, avec sa couleur noire mate granulée, il est difficile de ne pas s'attarder sur ses formes. Formes qui ont un autre but au-delà de l'esthétique. En effet, le design en W de la douille au pied a pour but d'offrir plus de confort, tandis que sa forme particulière ajoute encore plus de stabilité. La planche est montée sur quatre grands pneus en caoutchouc massifs de 103 mm de large. Ses derniers disposants sont capables d'absorber les chocs pour s'adapter à tous les terrains possibles, faisant de ce skateboard un modèle tout terrain.

Au niveau de la composition, le skate profite d'une composition en érable 8 plis pour la planche et de fibre de verre à 1 pli pour le pont. En plus de lui donner cet aspect granulé, cette composition assure une stabilité optimale et une durabilité exemplaire. Lors de l'utilisation, on sent réellement cette stabilité dès qu'on y pose les pieds. Légère, on sent toutefois que la planche est particulièrement solide, le déplacement en terrains irréguliers renforçant cette idée.

Ainsi, comme vous pouvez le voir, Teamgee n'a pas lésiné sur les moyens pour la confection de cette planche.

Test du Teamgee H20T : analyse de la performance

Qu'est-ce qu'un skateboard électrique sans aborder les points essentiels, à savoir les résultats au niveau de la performance.

Il s'agit donc de voir si les capacités du Teamgee H20T sont aussi qualitatives que sa composition. À noter toutefois que ce ne seront pas les seuls points abordés, la performance d'un skateboard électrique étant rattaché à beaucoup plus d'éléments.

Vitesse impressionnante

En termes de vitesse maximale, vous avez ici l'un des skateboards électriques les plus rapides sur le marché, avec un résultat de 42km/h.

La sensation réelle est grisante puisque l'on sent cette impression de vitesse. Un résultat qui se démarque des autres modèles qui atteignent généralement les 25 ou 30 km/h. C'est simple, considérez le Teamgee H20T comme une mini voiture de course, tant la vitesse est impressionnante. Au niveau de l'accélération, l'appareil est tout aussi captivant. En effet, il arrive à atteindre sa vitesse maximale en quelques secondes. Il est toutefois important de bien jauger cette vitesse et accélération, la première utilisation peut fortement vous étonner.

Heureusement, vous avez la possibilité de choisir entre différents modes de vitesse selon vos besoins. Cela vous offre ainsi un contrôle plus important. Au choix, vous avez les vitesses L, M, H et H+ pour des performances maximales. Si la vitesse vous passionne, mais que vous souhaitez tout de même avoir le plein contrôle sur votre appareil, ce modèle profite également d'un système de freinage de qualité. À l'instar de la vitesse, le système de freinage est réparti en 4 modes. Ces derniers sont facilement utilisables à travers la télécommande de contrôle fournie avec le skateboard.

Autonomie correcte

Comme tout skateboard électrique, le teamgee H20T embarque avec lui une batterie amovible.

Cette dernière lorsqu'elle est pleinement chargée vous permet de parcourir plus de 25 km. De manière exacte, l'autonomie varie selon le degré d'utilisation et surtout en fonction du mode d'autonomie. En mode standard, l'appareil tient jusqu'à 25 km tandis que le mode amélioré lui offre 35 km d'autonomie.

C'est logique, mais il est important de se rappeler que plus vous allez vite et plus vous consommez l'énergie de la batterie. À vous donc de jauger efficacement l'usage de l'appareil selon les situations. Généralement, en ville, la vitesse étant limitée à 25km/h, vous pourrez préserver au mieux l'autonomie de votre planche. À l'inverse, les longs déplacements hors de la ville ont tendance à vider très rapidement la charge de l'appareil.

En somme, si l'autonomie du skateboard électrique n'est pas au même niveau que sa vitesse, elle reste suffisante pour vous permettre de parcourir de longues distances.

Durabilité et capacité de charge

Comme dit précédemment, le test du Teamgee H20T nous a montré que ce dernier profite d'une conception de haute volée, alliance entre de l'érable canadien et de la fibre de verre.

Cela le rend ainsi très robuste, capable de supporter des charges élevées. En effet, la planche est capable de supporter près de 130 kg, faisant de ce skateboard électrique, l'un des modèles les plus solides et durables du marché.

La capacité de charge est un aspect important à prendre en compte pour un skateboard, surtout lorsqu'il est utilisé dans un environnement spécifique. Pour les routes irrégulières et les chemins à obstacles, il n'est pas rare que l'appareil soit soumis à des chocs violents. Si sa robustesse est faible, la planche constitue un risque de danger pour son utilisateur.

Dans le cas du H20T, aucune crainte à avoir. Vous pourrez parfaitement arpenter les routes et autres rues sans problèmes.

Facilité de contrôle

Au vu des caractéristiques précédemment énumérées, vous pourriez vous dire que le Teamgee H20T est un modèle destiné aux professionnels.

S'il est vrai que les pros de la planche à roulettes s'y retrouvent sans problème, ce modèle par à tous. En effet, il n'est pas nécessaire de s'y connaître profondément en skate pour pouvoir l'utiliser. Bien au contraire, le H20T brille de par une grande facilité d'utilisation. Parfaitement stables, les risques de chutes et déséquilibres sont minimes.

Avec la présence de la télécommande de contrôle, vous pourrez changer le niveau de vitesse et de freinage à tout moment. Cela permet ainsi aux débutants de trouver le rythme adapté, comme pour les professionnels. Il ne vous demandera qu'un moment d'adaptation pour en faire votre meilleur partenaire de déplacement.

Utilisation et fonctionnalités

Le Teamgee H20T est un modèle de skateboard électrique hautement polyvalent, capable un peu partout.

Toutefois, il reste intéressant de voir les utilisations possibles de l'appareil et les conditions d'utilisations. Ainsi, vous ne serez pas étonné en sachant que le skateboard est capable de gravir des pentes très raides sans le moindre problème. En effet, même des pentes de 15° ne lui font pas peur, étant parfaitement capables de les monter tout en accélérant. Autant vous dire que cet appareil est totalement adapté pour monter des collines et autres pentes. Au niveau de la limite, on dit que ce skate est capable de gravir des pentes de 30°. Toutefois, cela reste à déterminer puisque les pentes de ce type ne sont pas nombreuses.

Au niveau des fonctionnalités, il est temps de parler de la fameuse télécommande de la planche. Sur le papier, vous avez une télécommande parfaitement fonctionnelle, capable de gérer rapidement la vitesse de l'appareil et son freinage. Toutefois, il est important de parler de certains problèmes, notamment au niveau de la réactivité. En effet, il arrive parfois que les commandes tardent à réagir. Cela n'empêche pas de profiter de cet appareil.

Rapport qualité/prix

Disponible à un prix de 599 €, ce skateboard électrique peut représenter un certain investissement.

Il faut néanmoins prendre en compte ses diverses qualités, comme sa vitesse dépassant largement la majorité des modèles existants ou encore sa composition d'excellente facture. Si l'on tient compte point par point de ses caractéristiques, alors il est clair que le Teamgee H20T représente un excellent rapport qualité/prix.

De plus, il n'est pas rare de voir d'autres modèles moins performants disponibles au double du prix de ce skateboard. La grande durabilité de l'appareil a également un impact sur son coût puisqu'il s'agit là d'un investissement à long terme.

Teamgee H20T Le meilleur skateboard électrique haute performance Voir l'offre Verdict Après avoir fait le test du Teamgee H20T, nous sommes en mesure de dire qu'il s'agit sans conteste de l'un des meilleurs modèles de skateboard électrique à ce jour. Sa facilité d'utilisation, ses hautes performances, sa robustesse et son design sont tout autant de raisons qui justifient que l'on craque pour ce modèle. SI son prix de 599 € peut vous faire peur, il s'agit d'un investissement rentable puisque ce modèle est destiné à rester à vos côtés pendant longtemps. Profitant d'une forme unique et d'une composition de qualité, il est tout aussi bien adapté pour les déplacements urbains que pour les voyages hors de la ville. Si la réactivité parfois lente de la télécommande peut se montrer contraignante par moment, cela n'enlève en rien les qualités de l'appareil. Aussi, si vous avez le budget et que vous souhaitez un skateboard électrique puissant et fiable, vous avez ici le modèle adéquat. On aime Vitesse très élevée

Finition incroyable

Stabilité exemplaire

Différents modes de freinage On aime moins Télécommande parfois capricieuse

Autonomie assez juste

